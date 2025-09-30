Calendario Economico
Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)
|Basso
|-8.7
|
-1.8
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-11.1
|
-8.7
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice Manifatturiero della Fed di Dallas viene pubblicato ogni mese. Riflette le condizioni commerciali generali e l'attività nel settore manifatturiero del Texas.
L'indice viene calcolato sulla base di un sondaggio condotto su oltre 100 grandi aziende manifatturiere della regione. I manager dell'azienda vengono intervistati per valutare i cambiamenti nelle condizioni di lavoro per una serie di parametri, come la produzione, i nuovi ordini, i prezzi nel mese corrente e le previsioni per i prossimi sei mesi. Inoltre, caratterizzano l'attività commerciale complessiva. Ai partecipanti al sondaggio viene chiesto di fornire stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimaste invariate.
Per ciascuno dei valori, vengono calcolati indici separati in base ai report. L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di intervistati che segnalano una diminuzione e la percentuale di coloro che segnalano una crescita. Quindi, se il valore dell'indice è positivo, ciò significa che la maggior parte delle società ha riportato un miglioramento nel contesto aziendale. I valori dell'indice sono destagionalizzati.
Il Texas dà un contributo significativo all'economia nazionale, poiché è secondo solo alla California in termini di produzione industriale e la regione leader in termini di esportazioni. Il 9,5% della produzione totale degli Stati Uniti si trova qui. Pertanto, l'Indice Manifatturiero della Fed di Dallas può fungere da indicatore principale dell'intera salute dell'economia statunitense. I suoi valori chiave sono strettamente correlati a quelli nazionali.
La crescita dell'attività produttiva è un fattore favorevole per la crescita economica. Pertanto, un aumento dell'Indice Manifatturiero della Fed di Dallas potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
