Calendario economico e indicatori del Giappone

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.5% 2 Q 2025 0.3% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 2.3% lug 2025 2.5% Mensilmente
CPI a/a 2.7% ago 2025 3.1% Mensilmente
Decisione di Tasso di Interesse BoJ 0.5% 0.5%
Saldo Commerciale ¥​-242.5 B ago 2025 ¥​-118.4 B Mensilmente

2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI a/a, Effettiva: 2.5%, Previsione: 3.1%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI escl. Alimenti ed Energia a/a, Effettiva: 2.5%, Previsione: 3.0%, Precedente: 3.0%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo Core CPI a/a, Effettiva: 2.5%, Previsione: 2.9%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI s.a. m/m, Effettiva: -0.1%, Precedente: 0.1%
2025.09.25 23:50, JPY, Investimenti Obbligazionari Esteri, Effettiva: ¥​817.2 B, Precedente: ¥​1479.7 B
2025.09.25 23:50, JPY, Investimenti Esteri in Azioni Giapponesi, Effettiva: ¥​-1747.5 B, Precedente: ¥​-2032.8 B
2025.09.26 19:30, JPY, CFTC JPY Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 79.5 K, Precedente: 61.4 K
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Coincidente, Previsione: 113.3, Precedente: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Principale, Previsione: 105.9, Precedente: 105.9
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Coincidente m/m, Precedente: -2.6%
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Principale m/m, Precedente: 0.8%
2025.09.29 05:30, JPY, Discorso Membro del Consiglio di Amministrazione Noguchi della BoJ
2025.09.29 23:50, JPY, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: 0.0%, Precedente: -1.6%
2025.09.29 23:50, JPY, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: -1.7%, Precedente: 0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Vendite della Grande Distribuzione a/a, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Produzione Industriale m/m, Previsione: -0.8%, Precedente: -1.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Produzione Industriale a/a, Previsione: 0.7%, Precedente: -0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Previsione di Produzione Industriale 1 mese Avanti m/m, Precedente: 2.8%
2025.09.29 23:50, JPY, Previsione di Produzione Industriale 2 mesi Avanti m/m, Precedente: -0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Sommari delle Opinioni BoJ
2025.09.30 05:00, JPY, Ordini di Costruzione a/a, Previsione: 2.3%, Precedente: -19.0%
2025.09.30 05:00, JPY, Housing Starts a/a, Previsione: -5.7%, Precedente: -9.7%
2025.09.30 05:00, JPY, Annualized Housing Starts, Precedente: 0.712 M
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Large All Industry Capex, Previsione: 11.6%, Precedente: 11.5%
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Large Manufacturing Outlook BoJ, Previsione: 12, Precedente: 12
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Large Manufacturing Index, Previsione: 9, Precedente: 13
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Large Non-Manufacturing Outlook BoJ, Previsione: 28, Precedente: 27
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index, Previsione: 32, Precedente: 34
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Small All Industry Capex BoJ, Previsione: -2.9%, Precedente: -5.6%
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Small Manufacturing Outlook BoJ, Previsione: -1, Precedente: -2
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Small Manufacturing Index BoJ, Previsione: 1, Precedente: 1
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Small Non-Manufacturing Outlook BoJ, Previsione: 6, Precedente: 9
2025.09.30 23:50, JPY, Indice Tankan Small Non-Manufacturing BoJ, Previsione: 12, Precedente: 15
2025.10.01 00:30, JPY, Indice del settore manifatturiero au Jibun Bank PMI, Previsione: 49.4, Precedente: 49.7
2025.10.01 23:50, JPY, Base Monetaria BoJ a/a, Previsione: -3.7%, Precedente: -4.1%
2025.10.01 23:50, JPY, Investimenti Obbligazionari Esteri, Precedente: ¥​817.2 B
2025.10.01 23:50, JPY, Investimenti Esteri in Azioni Giapponesi, Precedente: ¥​-1747.5 B
2025.10.02 03:35, JPY, Asta JGB a 10 anni, Precedente: 1.612%
2025.10.02 05:00, JPY, Indice di Fiducia dei Consumatori, Previsione: 34.6, Precedente: 34.9
2025.10.02 23:30, JPY, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 2.4%, Precedente: 2.3%
2025.10.02 23:30, JPY, Rapporto tra Posti di Lavoro e Candidati, Previsione: 1.20, Precedente: 1.22
2025.10.03 00:30, JPY, Indice dei servizi au Jibun Bank PMI, Previsione: 52.6, Precedente: 53.1
2025.10.03 00:30, JPY, Indice composito au Jibun Bank PMI, Precedente: 51.9
2025.10.03 19:30, JPY, CFTC JPY Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 79.5 K

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Asta JGB a 10 anni 1.612% 1.462%
Asta JGB a 30 anni 3.264% 3.089%
CFTC JPY Posizioni Nette Non Commerciali 79.5 K 23 set 2025 61.4 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Consumi Privati t/t 0.4% 2 Q 2025 0.2% Trimestralmente
Contributo delle Esportazioni Nette al PIL t/t 0.3% 2 Q 2025 0.3% Trimestralmente
Investimento Privato Non Residenziale t/t 0.6% 2 Q 2025 1.3% Trimestralmente
PIL a/a 2.2% 2 Q 2025 1.0% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.5% 2 Q 2025 0.3% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Guadagni in Contanti da Lavoro a/a 4.1% lug 2025 3.1% Mensilmente
Rapporto tra Posti di Lavoro e Candidati 1.22 lug 2025 1.22 Mensilmente
Retribuzione Straordinari a/a 3.3% lug 2025 0.5% Mensilmente
Salario Reale a/a 0.5% lug 2025 -0.8% Mensilmente
Tasso di Disoccupazione 2.3% lug 2025 2.5% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
CPI Core a/a 2.7% ago 2025 3.1% Mensilmente
CPI a/a 2.7% ago 2025 3.1% Mensilmente
CPI escl. Alimenti ed Energia a/a 3.3% ago 2025 3.4% Mensilmente
CPI s.a. m/m 0.1% ago 2025 0.1% Mensilmente
Indice dei Prezzi dei Servizi Aziendali BoJ a/a 2.7% ago 2025 2.6% Mensilmente
Indice dei Prezzi del PIL a/a 3.0% 2 Q 2025 3.0% Trimestralmente
Indice dei Prezzi delle Imprese BoJ (CGPI) a/a 2.7% ago 2025 2.5% Mensilmente
Indice dei Prezzi delle Imprese BoJ (CGPI) m/m -0.2% ago 2025 0.3% Mensilmente
Tokyo CPI a/a 2.5% set 2025 2.5% Mensilmente
Tokyo CPI escl. Alimenti ed Energia a/a 2.5% set 2025 3.0% Mensilmente
Tokyo CPI s.a. m/m -0.1% set 2025 0.1% Mensilmente
Tokyo Core CPI a/a 2.5% set 2025 2.5% Mensilmente
Trimmed Mean Core CPI BoJ a/a 2.0% ago 2025 2.0% Mensilmente
Weighted Median Core CPI BoJ a/a 1.1% ago 2025 1.1% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Base Monetaria BoJ a/a -4.1% ago 2025 -3.9% Mensilmente
Decisione di Tasso di Interesse BoJ 0.5% 0.5%
Indice Economy Watchers per le Condizioni Attuali 46.7 ago 2025 45.2 Mensilmente
Indice Economy Watchers per le Condizioni Future 47.5 ago 2025 47.3 Mensilmente
L Money Stock BoJ a/a 1.9% ago 2025 1.6% Mensilmente
M2 Money Stock BoJ a/a 1.3% ago 2025 1.0% Mensilmente
M3 Money Stock BoJ t/t 0.8% ago 2025 0.6% Mensilmente
Riserve Internazionali $​1324.2 B ago 2025 $​1304.4 B Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente Rettificato ¥​1882.8 B lug 2025 ¥​2397.9 B Mensilmente
Conto Corrente non destagionalizzato ¥​2684.3 B lug 2025 ¥​1348.2 B Mensilmente
Esportazioni a/a -0.1% ago 2025 -2.6% Mensilmente
Importazioni a/a -5.2% ago 2025 -7.4% Mensilmente
Saldo Commerciale ¥​-242.5 B ago 2025 ¥​-118.4 B Mensilmente
Saldo Commerciale Rettificato ¥​-150.1 B ago 2025 ¥​-292.8 B Mensilmente
Saldo Commerciale delle Merci ¥​-189.4 B lug 2025 ¥​469.6 B Mensilmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Investimenti Esteri in Azioni Giapponesi ¥​-1747.5 B 20 set 2025 ¥​-2032.8 B Settimanale
Investimenti Obbligazionari Esteri ¥​817.2 B 20 set 2025 ¥​1479.7 B Settimanale
Prestiti Bancari BoJ a/a 3.6% ago 2025 3.2% Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
BSI Large Manufacturing 3.8 3 Q 2025 -4.8 Trimestralmente
BoJ Tankan Large All Industry Capex 11.5% 2 Q 2025 3.1% Trimestralmente
BoJ Tankan Large Manufacturing Index 13 2 Q 2025 12 Trimestralmente
BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index 34 2 Q 2025 35 Trimestralmente
Core Machinery Orders a/a 4.9% lug 2025 7.6% Mensilmente
Core Machinery Orders m/m -4.6% lug 2025 3.0% Mensilmente
Indice Coincidente 113.3 lug 2025 115.9 Mensilmente
Indice Coincidente m/m -2.6% lug 2025 0.3% Mensilmente
Indice Principale 105.9 lug 2025 105.1 Mensilmente
Indice Principale m/m 0.8% lug 2025 0.6% Mensilmente
Indice Tankan Small Non-Manufacturing BoJ 15 2 Q 2025 16 Trimestralmente
Indice composito au Jibun Bank PMI 51.9 ago 2025 51.5 Mensilmente
Indice dei servizi au Jibun Bank PMI 53.1 ago 2025 53.6 Mensilmente
Indice del settore manifatturiero au Jibun Bank PMI 49.7 ago 2025 48.8 Mensilmente
Indice di Attività dell'Industria Terziaria m/m 0.5% lug 2025 0.5% Mensilmente
Indice di Tutte le Attività Industriali m/m 1.3% lug 2020 6.8% Mensilmente
Ordini di Costruzione a/a -19.0% lug 2025 22.5% Mensilmente
Ordini di Macchine Utensili a/a N/D ago 2025 Mensilmente
Previsione di Produzione Industriale 1 mese Avanti m/m 2.8% ago 2025 1.8% Mensilmente
Previsione di Produzione Industriale 2 mesi Avanti m/m -0.3% set 2025 0.8% Mensilmente
Produzione Industriale a/a -0.4% lug 2025 -0.9% Mensilmente
Produzione Industriale m/m -1.2% lug 2025 -1.6% Mensilmente
Spese Capitale a/a 7.6% 2 Q 2025 6.4% Trimestralmente
Tankan Large Manufacturing Outlook BoJ 12 2 Q 2025 12 Trimestralmente
Tankan Large Non-Manufacturing Outlook BoJ 27 2 Q 2025 28 Trimestralmente
Tankan Small All Industry Capex BoJ -5.6% 2 Q 2025 -10.0% Trimestralmente
Tankan Small Manufacturing Index BoJ 1 2 Q 2025 2 Trimestralmente
Tankan Small Manufacturing Outlook BoJ -2 2 Q 2025 -1 Trimestralmente
Tankan Small Non-Manufacturing Outlook BoJ 9 2 Q 2025 9 Trimestralmente
Utilizzo della Capacità -1.1% lug 2025 -1.8% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Indice di Fiducia dei Consumatori 34.9 ago 2025 33.7 Mensilmente
Spesa delle Famiglie a/a 1.4% lug 2025 1.3% Mensilmente
Spesa delle Famiglie m/m 1.7% lug 2025 -5.2% Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 0.3% lug 2025 1.9% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m -1.6% lug 2025 0.9% Mensilmente
Vendite della Grande Distribuzione a/a 0.4% lug 2025 -0.1% Mensilmente
Housing Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Annualized Housing Starts 0.712 M lug 2025 0.647 M Mensilmente
Housing Starts a/a -9.7% lug 2025 -15.6% Mensilmente