Calendario Economico
Calendario economico e indicatori del Giappone
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.5%
|2 Q 2025
|0.3%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|2.3%
|lug 2025
|2.5%
|Mensilmente
|CPI a/a
|2.7%
|ago 2025
|3.1%
|Mensilmente
|Decisione di Tasso di Interesse BoJ
|0.5%
|0.5%
|Saldo Commerciale
|¥-242.5 B
|ago 2025
|¥-118.4 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI a/a, Effettiva: 2.5%, Previsione: 3.1%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI escl. Alimenti ed Energia a/a, Effettiva: 2.5%, Previsione: 3.0%, Precedente: 3.0%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo Core CPI a/a, Effettiva: 2.5%, Previsione: 2.9%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI s.a. m/m, Effettiva: -0.1%, Precedente: 0.1%
2025.09.25 23:50, JPY, Investimenti Obbligazionari Esteri, Effettiva: ¥817.2 B, Precedente: ¥1479.7 B
2025.09.25 23:50, JPY, Investimenti Esteri in Azioni Giapponesi, Effettiva: ¥-1747.5 B, Precedente: ¥-2032.8 B
2025.09.26 19:30, JPY, CFTC JPY Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 79.5 K, Precedente: 61.4 K
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Coincidente, Previsione: 113.3, Precedente: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Principale, Previsione: 105.9, Precedente: 105.9
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Coincidente m/m, Precedente: -2.6%
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Principale m/m, Precedente: 0.8%
2025.09.29 05:30, JPY, Discorso Membro del Consiglio di Amministrazione Noguchi della BoJ
2025.09.29 23:50, JPY, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: 0.0%, Precedente: -1.6%
2025.09.29 23:50, JPY, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: -1.7%, Precedente: 0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Vendite della Grande Distribuzione a/a, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Produzione Industriale m/m, Previsione: -0.8%, Precedente: -1.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Produzione Industriale a/a, Previsione: 0.7%, Precedente: -0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Previsione di Produzione Industriale 1 mese Avanti m/m, Precedente: 2.8%
2025.09.29 23:50, JPY, Previsione di Produzione Industriale 2 mesi Avanti m/m, Precedente: -0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Sommari delle Opinioni BoJ
2025.09.30 05:00, JPY, Ordini di Costruzione a/a, Previsione: 2.3%, Precedente: -19.0%
2025.09.30 05:00, JPY, Housing Starts a/a, Previsione: -5.7%, Precedente: -9.7%
2025.09.30 05:00, JPY, Annualized Housing Starts, Precedente: 0.712 M
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Large All Industry Capex, Previsione: 11.6%, Precedente: 11.5%
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Large Manufacturing Outlook BoJ, Previsione: 12, Precedente: 12
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Large Manufacturing Index, Previsione: 9, Precedente: 13
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Large Non-Manufacturing Outlook BoJ, Previsione: 28, Precedente: 27
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index, Previsione: 32, Precedente: 34
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Small All Industry Capex BoJ, Previsione: -2.9%, Precedente: -5.6%
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Small Manufacturing Outlook BoJ, Previsione: -1, Precedente: -2
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Small Manufacturing Index BoJ, Previsione: 1, Precedente: 1
2025.09.30 23:50, JPY, Tankan Small Non-Manufacturing Outlook BoJ, Previsione: 6, Precedente: 9
2025.09.30 23:50, JPY, Indice Tankan Small Non-Manufacturing BoJ, Previsione: 12, Precedente: 15
2025.10.01 00:30, JPY, Indice del settore manifatturiero au Jibun Bank PMI, Previsione: 49.4, Precedente: 49.7
2025.10.01 23:50, JPY, Base Monetaria BoJ a/a, Previsione: -3.7%, Precedente: -4.1%
2025.10.01 23:50, JPY, Investimenti Obbligazionari Esteri, Precedente: ¥817.2 B
2025.10.01 23:50, JPY, Investimenti Esteri in Azioni Giapponesi, Precedente: ¥-1747.5 B
2025.10.02 03:35, JPY, Asta JGB a 10 anni, Precedente: 1.612%
2025.10.02 05:00, JPY, Indice di Fiducia dei Consumatori, Previsione: 34.6, Precedente: 34.9
2025.10.02 23:30, JPY, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 2.4%, Precedente: 2.3%
2025.10.02 23:30, JPY, Rapporto tra Posti di Lavoro e Candidati, Previsione: 1.20, Precedente: 1.22
2025.10.03 00:30, JPY, Indice dei servizi au Jibun Bank PMI, Previsione: 52.6, Precedente: 53.1
2025.10.03 00:30, JPY, Indice composito au Jibun Bank PMI, Precedente: 51.9
2025.10.03 19:30, JPY, CFTC JPY Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 79.5 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Asta JGB a 10 anni
|1.612%
|1.462%
|Asta JGB a 30 anni
|3.264%
|3.089%
|CFTC JPY Posizioni Nette Non Commerciali
|79.5 K
|23 set 2025
|61.4 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Consumi Privati t/t
|0.4%
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestralmente
|Contributo delle Esportazioni Nette al PIL t/t
|0.3%
|2 Q 2025
|0.3%
|Trimestralmente
|Investimento Privato Non Residenziale t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|1.3%
|Trimestralmente
|PIL a/a
|2.2%
|2 Q 2025
|1.0%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.5%
|2 Q 2025
|0.3%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Guadagni in Contanti da Lavoro a/a
|4.1%
|lug 2025
|3.1%
|Mensilmente
|Rapporto tra Posti di Lavoro e Candidati
|1.22
|lug 2025
|1.22
|Mensilmente
|Retribuzione Straordinari a/a
|3.3%
|lug 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Salario Reale a/a
|0.5%
|lug 2025
|-0.8%
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione
|2.3%
|lug 2025
|2.5%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|CPI Core a/a
|2.7%
|ago 2025
|3.1%
|Mensilmente
|CPI a/a
|2.7%
|ago 2025
|3.1%
|Mensilmente
|CPI escl. Alimenti ed Energia a/a
|3.3%
|ago 2025
|3.4%
|Mensilmente
|CPI s.a. m/m
|0.1%
|ago 2025
|0.1%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi dei Servizi Aziendali BoJ a/a
|2.7%
|ago 2025
|2.6%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi del PIL a/a
|3.0%
|2 Q 2025
|3.0%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi delle Imprese BoJ (CGPI) a/a
|2.7%
|ago 2025
|2.5%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi delle Imprese BoJ (CGPI) m/m
|-0.2%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Tokyo CPI a/a
|2.5%
|set 2025
|2.5%
|Mensilmente
|Tokyo CPI escl. Alimenti ed Energia a/a
|2.5%
|set 2025
|3.0%
|Mensilmente
|Tokyo CPI s.a. m/m
|-0.1%
|set 2025
|0.1%
|Mensilmente
|Tokyo Core CPI a/a
|2.5%
|set 2025
|2.5%
|Mensilmente
|Trimmed Mean Core CPI BoJ a/a
|2.0%
|ago 2025
|2.0%
|Mensilmente
|Weighted Median Core CPI BoJ a/a
|1.1%
|ago 2025
|1.1%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Base Monetaria BoJ a/a
|-4.1%
|ago 2025
|-3.9%
|Mensilmente
|Decisione di Tasso di Interesse BoJ
|0.5%
|0.5%
|Indice Economy Watchers per le Condizioni Attuali
|46.7
|ago 2025
|45.2
|Mensilmente
|Indice Economy Watchers per le Condizioni Future
|47.5
|ago 2025
|47.3
|Mensilmente
|L Money Stock BoJ a/a
|1.9%
|ago 2025
|1.6%
|Mensilmente
|M2 Money Stock BoJ a/a
|1.3%
|ago 2025
|1.0%
|Mensilmente
|M3 Money Stock BoJ t/t
|0.8%
|ago 2025
|0.6%
|Mensilmente
|Riserve Internazionali
|$1324.2 B
|ago 2025
|$1304.4 B
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente Rettificato
|¥1882.8 B
|lug 2025
|¥2397.9 B
|Mensilmente
|Conto Corrente non destagionalizzato
|¥2684.3 B
|lug 2025
|¥1348.2 B
|Mensilmente
|Esportazioni a/a
|-0.1%
|ago 2025
|-2.6%
|Mensilmente
|Importazioni a/a
|-5.2%
|ago 2025
|-7.4%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|¥-242.5 B
|ago 2025
|¥-118.4 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale Rettificato
|¥-150.1 B
|ago 2025
|¥-292.8 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale delle Merci
|¥-189.4 B
|lug 2025
|¥469.6 B
|Mensilmente
|Governo
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Investimenti Esteri in Azioni Giapponesi
|¥-1747.5 B
|20 set 2025
|¥-2032.8 B
|Settimanale
|Investimenti Obbligazionari Esteri
|¥817.2 B
|20 set 2025
|¥1479.7 B
|Settimanale
|Prestiti Bancari BoJ a/a
|3.6%
|ago 2025
|3.2%
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|BSI Large Manufacturing
|3.8
|3 Q 2025
|-4.8
|Trimestralmente
|BoJ Tankan Large All Industry Capex
|11.5%
|2 Q 2025
|3.1%
|Trimestralmente
|BoJ Tankan Large Manufacturing Index
|13
|2 Q 2025
|12
|Trimestralmente
|BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index
|34
|2 Q 2025
|35
|Trimestralmente
|Core Machinery Orders a/a
|4.9%
|lug 2025
|7.6%
|Mensilmente
|Core Machinery Orders m/m
|-4.6%
|lug 2025
|3.0%
|Mensilmente
|Indice Coincidente
|113.3
|lug 2025
|115.9
|Mensilmente
|Indice Coincidente m/m
|-2.6%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Indice Principale
|105.9
|lug 2025
|105.1
|Mensilmente
|Indice Principale m/m
|0.8%
|lug 2025
|0.6%
|Mensilmente
|Indice Tankan Small Non-Manufacturing BoJ
|15
|2 Q 2025
|16
|Trimestralmente
|Indice composito au Jibun Bank PMI
|51.9
|ago 2025
|51.5
|Mensilmente
|Indice dei servizi au Jibun Bank PMI
|53.1
|ago 2025
|53.6
|Mensilmente
|Indice del settore manifatturiero au Jibun Bank PMI
|49.7
|ago 2025
|48.8
|Mensilmente
|Indice di Attività dell'Industria Terziaria m/m
|0.5%
|lug 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Indice di Tutte le Attività Industriali m/m
|1.3%
|lug 2020
|6.8%
|Mensilmente
|Ordini di Costruzione a/a
|-19.0%
|lug 2025
|22.5%
|Mensilmente
|Ordini di Macchine Utensili a/a
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Previsione di Produzione Industriale 1 mese Avanti m/m
|2.8%
|ago 2025
|1.8%
|Mensilmente
|Previsione di Produzione Industriale 2 mesi Avanti m/m
|-0.3%
|set 2025
|0.8%
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|-0.4%
|lug 2025
|-0.9%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|-1.2%
|lug 2025
|-1.6%
|Mensilmente
|Spese Capitale a/a
|7.6%
|2 Q 2025
|6.4%
|Trimestralmente
|Tankan Large Manufacturing Outlook BoJ
|12
|2 Q 2025
|12
|Trimestralmente
|Tankan Large Non-Manufacturing Outlook BoJ
|27
|2 Q 2025
|28
|Trimestralmente
|Tankan Small All Industry Capex BoJ
|-5.6%
|2 Q 2025
|-10.0%
|Trimestralmente
|Tankan Small Manufacturing Index BoJ
|1
|2 Q 2025
|2
|Trimestralmente
|Tankan Small Manufacturing Outlook BoJ
|-2
|2 Q 2025
|-1
|Trimestralmente
|Tankan Small Non-Manufacturing Outlook BoJ
|9
|2 Q 2025
|9
|Trimestralmente
|Utilizzo della Capacità
|-1.1%
|lug 2025
|-1.8%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Indice di Fiducia dei Consumatori
|34.9
|ago 2025
|33.7
|Mensilmente
|Spesa delle Famiglie a/a
|1.4%
|lug 2025
|1.3%
|Mensilmente
|Spesa delle Famiglie m/m
|1.7%
|lug 2025
|-5.2%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|0.3%
|lug 2025
|1.9%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|-1.6%
|lug 2025
|0.9%
|Mensilmente
|Vendite della Grande Distribuzione a/a
|0.4%
|lug 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|Housing
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Annualized Housing Starts
|0.712 M
|lug 2025
|0.647 M
|Mensilmente
|Housing Starts a/a
|-9.7%
|lug 2025
|-15.6%
|Mensilmente