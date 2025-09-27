L'indicatore m/m delle Vendite di Nuove Case riflette una variazione mensile delle vendite di residenze di nuova costruzione negli Stati Uniti nel mese in questione rispetto al mese precedente. Il valore misura le vendite di nuove case unifamiliari. I condomini sono esclusi dal calcolo. Inoltre, le case costruite dai proprietari terrieri e le case costruite per il leasing non sono incluse.

I dati forniti dall’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari degli Stati Uniti vengono utilizzati per il calcolo degli indicatori.

Il Census Bureau determina una nuova vendita di casa come l'accettazione di un deposito o la firma di un contratto, mentre la casa può essere in qualsiasi fase della costruzione, in alcuni casi anche prima del rilascio di un permesso edilizio. Il periodo tra la conclusione del contratto e la fine della transazione può durare in media 60 giorni. Molto spesso, una transazione simile è accompagnata da un prestito ipotecario.

La vendite di nuove case è considerata un indicatore principale rispetto alle vendite di case esistenti.

Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare lo stato del mercato immobiliare. La crescita delle vendite di nuove abitazioni indica un'espansione del mercato immobiliare e la crescita dell'attività economica nazionale. I proprietari di organizzazioni finanziarie utilizzano l'indicatore per prevedere i volumi dei prestiti ipotecari a breve termine.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: