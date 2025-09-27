Calendario Economico
Vendite di Nuove Case Stati Uniti m/m (United States New Home Sales m/m)
|Medio
|20.5%
|7.9%
|
-1.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-1.0%
|
20.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore m/m delle Vendite di Nuove Case riflette una variazione mensile delle vendite di residenze di nuova costruzione negli Stati Uniti nel mese in questione rispetto al mese precedente. Il valore misura le vendite di nuove case unifamiliari. I condomini sono esclusi dal calcolo. Inoltre, le case costruite dai proprietari terrieri e le case costruite per il leasing non sono incluse.
I dati forniti dall’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari degli Stati Uniti vengono utilizzati per il calcolo degli indicatori.
Il Census Bureau determina una nuova vendita di casa come l'accettazione di un deposito o la firma di un contratto, mentre la casa può essere in qualsiasi fase della costruzione, in alcuni casi anche prima del rilascio di un permesso edilizio. Il periodo tra la conclusione del contratto e la fine della transazione può durare in media 60 giorni. Molto spesso, una transazione simile è accompagnata da un prestito ipotecario.
La vendite di nuove case è considerata un indicatore principale rispetto alle vendite di case esistenti.
Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare lo stato del mercato immobiliare. La crescita delle vendite di nuove abitazioni indica un'espansione del mercato immobiliare e la crescita dell'attività economica nazionale. I proprietari di organizzazioni finanziarie utilizzano l'indicatore per prevedere i volumi dei prestiti ipotecari a breve termine.
La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite di Nuove Case Stati Uniti m/m (United States New Home Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
