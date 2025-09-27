L'Indice dei Prezzi al Dettaglio Core (RPI) a/a mostra la variazione del prezzo di beni e servizi per riflettere la spesa delle famiglie nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'RPI è la misura dell'inflazione nazionale, che viene valutata in base al paniere di beni di consumo. Il paniere comprende cibo, vestiti, carburante per motori e altri beni e servizi.

Il paniere di beni e servizi viene rivisto almeno una volta all'anno per riflettere gli attuali modelli economici, tecnologici e culturali. I pesi fissi sono applicati alle variazioni dei prezzi per ciascuna voce dell'elenco (l'influenza degli elementi del paniere sull'indice finale riflette la loro importanza per il bilancio di una famiglia tipica). Se una certa marca di prodotti scompare dall'assortimento dei negozi, il marchio più vicino ad esso in termini di prezzo e qualità viene scelto per preservare la rappresentatività.

A differenza dell'Indice dei Prezzi al Consumo che include solo il costo dell'affitto dell'alloggio, l'indice dei prezzi al dettaglio include i seguenti costi abitativi: tasse, deprecazione della casa, assicurazione dell'edificio, affitto del terreno e altri costi di acquisto della casa. Le rate ipotecarie sono escluse dal calcolo.

Inoltre, l'RPI differisce dall'indice dei prezzi al consumo nella formula matematica utilizzata: la media aritmetica tra il vecchio e il nuovo prezzo viene utilizzata nell'RPI, mentre l'IPC è calcolato come media geometrica. Di conseguenza, l'RPI produce sempre cifre di inflazione più elevate: in pratica, l'RPI cresce annualmente in media di 1,2 punti percentuali in più rispetto all'IPC.

La crescita dell'indice dei prezzi al dettaglio indica una crescita inflazionistica nel paese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori: