Crescita dei Prestiti Bancari India a/a (India Bank Loan Growth y/y)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Reserve Bank of India
Settore
Denaro
La Crescita dei Prestiti Bancari dell’India a/a riflette le variazioni del volume dei prestiti in essere emessi a consumatori e società indiani. L'indice misura le variazioni anno su anno. La Reserve Bank of India (RBI) pubblica i dati sui prestiti su base mensile.

I dati di origine per il calcolo dell'indicatore sono forniti da 39 banche commerciali, che coprono circa il 90 % di tutti i prestiti. I prestiti concessi alle famiglie e alle imprese private sono inclusi nella relazione. Questi ultimi rappresentano la maggior parte dei prestiti emessi. Oltre all'indice generale, la Reserve Bank of India pubblica dati separati per settori (manifatturiero, agricoltura, servizi).

L'indice viene utilizzato nella valutazione delle potenziali vendite al dettaglio e riflette una variazione dei tassi di interesse. La crescita dell'indice indica un aumento della spesa al consumo che, a sua volta, suggerisce una potenziale crescita dell'inflazione e una maggiore attività nel settore finanziario e creditizio dell'economia nazionale. Pertanto, la crescita dei prestiti bancari indica un miglioramento nel settore bancario e nell'economia nazionale nel suo complesso.

In generale, la crescita dei prestiti bancari è vista come un fattore favorevole per la valuta nazionale. Al contrario, un rallentamento del settore dei prestiti potrebbe avere un effetto negativo sulle quotazioni della rupia indiana.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Crescita dei Prestiti Bancari India a/a (India Bank Loan Growth y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
5 set 2025
N/D
22 ago 2025
N/D
8 ago 2025
N/D
25 lug 2025
N/D
10.0%
9.8%
11 lug 2025
9.8%
27 giu 2025
N/D
9.5%
9.6%
13 giu 2025
9.6%
9.0%
9.0%
30 mag 2025
9.0%
9.3%
9.8%
16 mag 2025
9.8%
10.6%
9.9%
2 mag 2025
9.9%
11.0%
10.3%
18 apr 2025
10.3%
11.0%
11.0%
4 apr 2025
11.0%
10.9%
11.0%
21 mar 2025
11.0%
10.9%
11.1%
7 mar 2025
11.1%
10.9%
11.0%
21 feb 2025
11.0%
11.3%
11.3%
7 feb 2025
11.3%
13.8%
11.4%
24 gen 2025
11.4%
9.1%
11.5%
10 gen 2025
11.5%
8.5%
11.2%
27 dic 2024
11.2%
12.7%
11.5%
13 dic 2024
11.5%
10.1%
10.6%
29 nov 2024
10.6%
10.4%
11.1%
15 nov 2024
11.1%
12.9%
11.9%
1 nov 2024
11.9%
10.6%
11.5%
18 ott 2024
11.5%
12.0%
12.8%
4 ott 2024
12.8%
12.7%
13.0%
20 set 2024
13.0%
12.5%
13.3%
6 set 2024
13.3%
13.9%
13.6%
23 ago 2024
13.6%
14.3%
13.6%
9 ago 2024
13.6%
12.3%
13.7%
26 lug 2024
13.7%
13.3%
14.0%
12 lug 2024
14.0%
16.3%
17.4%
28 giu 2024
17.4%
19.0%
19.2%
14 giu 2024
19.2%
19.2%
19.8%
31 mag 2024
19.8%
19.2%
19.5%
17 mag 2024
19.5%
19.2%
19.6%
3 mag 2024
19.6%
19.2%
19.0%
19 apr 2024
19.0%
20.2%
19.9%
5 apr 2024
19.9%
20.8%
20.2%
22 mar 2024
20.2%
20.7%
20.4%
8 mar 2024
20.4%
20.6%
20.5%
23 feb 2024
20.5%
20.5%
20.3%
9 feb 2024
20.3%
20.5%
20.3%
26 gen 2024
20.3%
20.3%
20.3%
12 gen 2024
20.3%
20.2%
19.9%
29 dic 2023
19.9%
20.7%
20.2%
15 dic 2023
20.2%
20.9%
20.8%
1 dic 2023
20.8%
20.7%
20.6%
17 nov 2023
20.6%
20.2%
20.4%
3 nov 2023
20.4%
19.7%
19.7%
20 ott 2023
19.7%
19.8%
19.3%
1234567
