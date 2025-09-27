Calendario Economico
La Crescita dei Prestiti Bancari dell’India a/a riflette le variazioni del volume dei prestiti in essere emessi a consumatori e società indiani. L'indice misura le variazioni anno su anno. La Reserve Bank of India (RBI) pubblica i dati sui prestiti su base mensile.
I dati di origine per il calcolo dell'indicatore sono forniti da 39 banche commerciali, che coprono circa il 90 % di tutti i prestiti. I prestiti concessi alle famiglie e alle imprese private sono inclusi nella relazione. Questi ultimi rappresentano la maggior parte dei prestiti emessi. Oltre all'indice generale, la Reserve Bank of India pubblica dati separati per settori (manifatturiero, agricoltura, servizi).
L'indice viene utilizzato nella valutazione delle potenziali vendite al dettaglio e riflette una variazione dei tassi di interesse. La crescita dell'indice indica un aumento della spesa al consumo che, a sua volta, suggerisce una potenziale crescita dell'inflazione e una maggiore attività nel settore finanziario e creditizio dell'economia nazionale. Pertanto, la crescita dei prestiti bancari indica un miglioramento nel settore bancario e nell'economia nazionale nel suo complesso.
In generale, la crescita dei prestiti bancari è vista come un fattore favorevole per la valuta nazionale. Al contrario, un rallentamento del settore dei prestiti potrebbe avere un effetto negativo sulle quotazioni della rupia indiana.
