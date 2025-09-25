CalendarioSezioni

Calendario economico e indicatori della Corea del Sud

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.6% 2 Q 2025 -0.2% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 2.6% ago 2025 2.5% Mensilmente
IPC a/a 1.7% ago 2025 2.1% Mensilmente
Decisione del Tasso di Interesse BOK 2.50% 2.50%
Saldo Commerciale $​6.512 B ago 2025 $​6.514 B Mensilmente

2025.09.25 21:00, KRW, Produzione BSI BOK, Effettiva: 70, Previsione: 66, Precedente: 70
2025.09.29 23:00, KRW, Produzione Industriale m/m, Previsione: -4.1%, Precedente: 0.3%
2025.09.29 23:00, KRW, Produzione Industriale a/a, Previsione: -0.6%, Precedente: 5.0%
2025.09.29 23:00, KRW, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: 2.5%
2025.09.29 23:00, KRW, Indice dei Servizi m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.2%
2025.10.01 00:00, KRW, Esportazioni a/a, Previsione: 1.2%, Precedente: 1.2%
2025.10.01 00:00, KRW, Importazioni a/a, Previsione: -1.7%, Precedente: -4.1%
2025.10.01 00:00, KRW, Saldo Commerciale, Previsione: $​9.943 B, Precedente: $​6.512 B
2025.10.01 00:30, KRW, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 48.7, Precedente: 48.3
2025.10.01 23:00, KRW, Conto Corrente, Previsione: $​11.79 B, Precedente: $​10.78 B
2025.10.01 23:00, KRW, IPC m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: -0.1%
2025.10.01 23:00, KRW, IPC a/a, Previsione: 2.0%, Precedente: 1.7%
2025.10.03 00:00, KRW, Giornata Nazionale della Fondazione
2025.10.05 00:00, KRW, Chuseok

Indicatori economici

PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 0.5% 2 Q 2025 -0.1% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.6% 2 Q 2025 -0.2% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Tasso di Disoccupazione 2.6% ago 2025 2.5% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC a/a 1.7% ago 2025 2.1% Mensilmente
IPC m/m -0.1% ago 2025 0.2% Mensilmente
IPP a/a 0.6% ago 2025 0.5% Mensilmente
IPP m/m -0.1% ago 2025 0.4% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Esportazione a/a -1.0% ago 2025 -4.5% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Importazione a/a -2.2% ago 2025 -5.9% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Decisione del Tasso di Interesse BOK 2.50% 2.50%
M2 Money Supply BOK a/a 6.4% lug 2025 5.4% Mensilmente
Riserve Valuta Straniera $​416.29 B ago 2025 $​411.33 B Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente $​10.78 B lug 2025 $​14.27 B Mensilmente
Esportazioni a/a 1.2% ago 2025 1.3% Mensilmente
Importazioni a/a -4.1% ago 2025 -4.0% Mensilmente
Saldo Commerciale $​6.512 B ago 2025 $​6.514 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Indice manifatturiero S&P Global PMI 48.3 ago 2025 48.0 Mensilmente
Produzione BSI BOK 70 ott 2025 70 Mensilmente
Produzione Industriale a/a 5.0% lug 2025 1.6% Mensilmente
Produzione Industriale m/m 0.3% lug 2025 1.7% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Fiducia dei Consumatori 110.1 set 2025 111.4 Mensilmente
Indice dei Servizi m/m 0.2% lug 2025 0.9% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 2.5% lug 2025 0.7% Mensilmente