Calendario Economico
Calendario economico e indicatori della Corea del Sud
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.6%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|2.6%
|ago 2025
|2.5%
|Mensilmente
|IPC a/a
|1.7%
|ago 2025
|2.1%
|Mensilmente
|Decisione del Tasso di Interesse BOK
|2.50%
|2.50%
|Saldo Commerciale
|$6.512 B
|ago 2025
|$6.514 B
|Mensilmente
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 21:00, KRW, Produzione BSI BOK, Effettiva: 70, Previsione: 66, Precedente: 70
2025.09.29 23:00, KRW, Produzione Industriale m/m, Previsione: -4.1%, Precedente: 0.3%
2025.09.29 23:00, KRW, Produzione Industriale a/a, Previsione: -0.6%, Precedente: 5.0%
2025.09.29 23:00, KRW, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: 2.5%
2025.09.29 23:00, KRW, Indice dei Servizi m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.2%
2025.10.01 00:00, KRW, Esportazioni a/a, Previsione: 1.2%, Precedente: 1.2%
2025.10.01 00:00, KRW, Importazioni a/a, Previsione: -1.7%, Precedente: -4.1%
2025.10.01 00:00, KRW, Saldo Commerciale, Previsione: $9.943 B, Precedente: $6.512 B
2025.10.01 00:30, KRW, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 48.7, Precedente: 48.3
2025.10.01 23:00, KRW, Conto Corrente, Previsione: $11.79 B, Precedente: $10.78 B
2025.10.01 23:00, KRW, IPC m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: -0.1%
2025.10.01 23:00, KRW, IPC a/a, Previsione: 2.0%, Precedente: 1.7%
2025.10.03 00:00, KRW, Giornata Nazionale della Fondazione
2025.10.05 00:00, KRW, Chuseok
Indicatori economici
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|0.5%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.6%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Tasso di Disoccupazione
|2.6%
|ago 2025
|2.5%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC a/a
|1.7%
|ago 2025
|2.1%
|Mensilmente
|IPC m/m
|-0.1%
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|IPP a/a
|0.6%
|ago 2025
|0.5%
|Mensilmente
|IPP m/m
|-0.1%
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Esportazione a/a
|-1.0%
|ago 2025
|-4.5%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Importazione a/a
|-2.2%
|ago 2025
|-5.9%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Decisione del Tasso di Interesse BOK
|2.50%
|2.50%
|M2 Money Supply BOK a/a
|6.4%
|lug 2025
|5.4%
|Mensilmente
|Riserve Valuta Straniera
|$416.29 B
|ago 2025
|$411.33 B
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|$10.78 B
|lug 2025
|$14.27 B
|Mensilmente
|Esportazioni a/a
|1.2%
|ago 2025
|1.3%
|Mensilmente
|Importazioni a/a
|-4.1%
|ago 2025
|-4.0%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|$6.512 B
|ago 2025
|$6.514 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|48.3
|ago 2025
|48.0
|Mensilmente
|Produzione BSI BOK
|70
|ott 2025
|70
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|5.0%
|lug 2025
|1.6%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|0.3%
|lug 2025
|1.7%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Fiducia dei Consumatori
|110.1
|set 2025
|111.4
|Mensilmente
|Indice dei Servizi m/m
|0.2%
|lug 2025
|0.9%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|2.5%
|lug 2025
|0.7%
|Mensilmente