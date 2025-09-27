Il conto corrente è una parte importante della bilancia dei pagamenti di un paese. La bilancia dei pagamenti registra sistematicamente tutte le transazioni economiche tra residenti e non residenti in un periodo definito, di solito un anno. Da un lato, i conti corrente mostrano se il volume dei flussi di pagamento è aumentato e se vi è un avanzo o un disavanzo nella bilancia dei pagamenti. Si tratta di indicatori importanti di un'economia e anche dell'UE.

Il saldo dei conti corrente combina altri quattro saldi: la bilancia commerciale (importazioni ed esportazioni di beni), il saldo dei servizi (viaggi, trasporti e operazioni assicurative), il saldo di trasferimento (rimesse da dipendenti, organizzazioni internazionali da o verso altri paesi, aiuti allo sviluppo) e il saldo del reddito (salari, stipendi, interessi e dividendi).

Ciò significa che questo bilancio rispetto alla bilancia dei pagamenti, il più completo dei bilanci, non include i flussi di cassa derivanti dalle importazioni di capitali e dalle esportazioni di capitali e le fluttuazioni delle riserve auree e valutarie. In questo modo, i conti corrente dell'Unione europea forniscono informazioni significative sulle sue relazioni economiche esterne.

Un avanzo dei conti corrente aumenta le attività nette con l'estero e comporta un aumento delle esportazioni di capitali sotto forma di un aumento delle attività con l'estero nel conto del capitale. Alcuni economisti interpretano questo come un segno di debolezza, altri come la sua forza. Nel caso di un disavanzo dei conti corrente, ovviamente, questo è esattamente l'opposto. Inoltre, gli squilibri esterni di lunga durata e crescenti sono visti come cause di crisi finanziarie.

Queste cifre sono destagionalizzate e corrette per giorno di calendario adeguando sia le entrate che le spese, le quali mostrano un chiaro andamento stagionale, attraverso un approccio indiretto (anche per paese).

In generale, tuttavia, i valori che superano le aspettative sono considerati positivi e per l'EURO e negativi se sono al di sotto delle aspettative.

Ultimi valori: