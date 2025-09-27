CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Conto corrente dell'Unione Europea (European Union Current Account)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Banca centrale europea (European Central Bank)
Settore
Trade
Basso €​27.7 B €​36.5 B
€​35.8 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
€​36.7 B
€​27.7 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il conto corrente è una parte importante della bilancia dei pagamenti di un paese. La bilancia dei pagamenti registra sistematicamente tutte le transazioni economiche tra residenti e non residenti in un periodo definito, di solito un anno. Da un lato, i conti corrente mostrano se il volume dei flussi di pagamento è aumentato e se vi è un avanzo o un disavanzo nella bilancia dei pagamenti. Si tratta di indicatori importanti di un'economia e anche dell'UE.

Il saldo dei conti corrente combina altri quattro saldi: la bilancia commerciale (importazioni ed esportazioni di beni), il saldo dei servizi (viaggi, trasporti e operazioni assicurative), il saldo di trasferimento (rimesse da dipendenti, organizzazioni internazionali da o verso altri paesi, aiuti allo sviluppo) e il saldo del reddito (salari, stipendi, interessi e dividendi).

Ciò significa che questo bilancio rispetto alla bilancia dei pagamenti, il più completo dei bilanci, non include i flussi di cassa derivanti dalle importazioni di capitali e dalle esportazioni di capitali e le fluttuazioni delle riserve auree e valutarie. In questo modo, i conti corrente dell'Unione europea forniscono informazioni significative sulle sue relazioni economiche esterne.

Un avanzo dei conti corrente aumenta le attività nette con l'estero e comporta un aumento delle esportazioni di capitali sotto forma di un aumento delle attività con l'estero nel conto del capitale. Alcuni economisti interpretano questo come un segno di debolezza, altri come la sua forza. Nel caso di un disavanzo dei conti corrente, ovviamente, questo è esattamente l'opposto. Inoltre, gli squilibri esterni di lunga durata e crescenti sono visti come cause di crisi finanziarie.

Queste cifre sono destagionalizzate e corrette per giorno di calendario adeguando sia le entrate che le spese, le quali mostrano un chiaro andamento stagionale, attraverso un approccio indiretto (anche per paese).

In generale, tuttavia, i valori che superano le aspettative sono considerati positivi e per l'EURO e negativi se sono al di sotto delle aspettative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto corrente dell'Unione Europea (European Union Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
€​27.7 B
€​36.5 B
€​35.8 B
giu 2025
€​35.8 B
€​34.5 B
€​31.8 B
mag 2025
€​32.3 B
€​30.5 B
€​18.6 B
apr 2025
€​19.8 B
€​39.9 B
€​50.9 B
mar 2025
€​50.9 B
€​42.1 B
€​40.6 B
feb 2025
€​34.3 B
€​38.4 B
€​40.3 B
gen 2025
€​35.4 B
€​38.2 B
€​38.4 B
dic 2024
€​38.4 B
€​39.5 B
€​25.1 B
nov 2024
€​27.0 B
€​41.3 B
€​30.2 B
ott 2024
€​25.8 B
€​42.4 B
€​37.0 B
set 2024
€​37.0 B
€​41.1 B
€​35.4 B
ago 2024
€​31.5 B
€​41.6 B
€​40.8 B
lug 2024
€​39.6 B
€​43.1 B
€​50.5 B
giu 2024
€​50.5 B
€​36.3 B
€​37.6 B
mag 2024
€​36.7 B
€​36.5 B
€​36.7 B
apr 2024
€​38.6 B
€​35.8 B
€​35.8 B
mar 2024
€​35.8 B
€​33.6 B
€​28.9 B
feb 2024
€​29.5 B
€​32.0 B
€​39.3 B
gen 2024
€​39.4 B
€​30.3 B
€​31.9 B
dic 2023
€​31.9 B
€​25.8 B
€​22.5 B
nov 2023
€​24.6 B
€​8.9 B
€​32.3 B
ott 2023
€​33.8 B
€​29.7 B
€​31.2 B
set 2023
€​31.2 B
€​24.5 B
€​30.8 B
ago 2023
€​27.7 B
€​28.5 B
€​21.0 B
lug 2023
€​20.9 B
€​14.9 B
€​35.8 B
giu 2023
€​35.8 B
€​-6.9 B
€​7.9 B
mag 2023
€​9.1 B
€​3.1 B
€​3.8 B
apr 2023
€​4.0 B
€​30.1 B
€​31.0 B
mar 2023
€​31.2 B
€​19.6 B
€​24.5 B
feb 2023
€​24.3 B
€​6.7 B
€​18.6 B
gen 2023
€​17.1 B
€​4.3 B
€​13.3 B
dic 2022
€​15.9 B
€​9.0 B
€​12.8 B
nov 2022
€​13.6 B
€​2.8 B
€​-0.5 B
ott 2022
€​-0.4 B
€​-11.6 B
€​-8.1 B
set 2022
€​-8.1 B
€​-27.2 B
€​-26.9 B
ago 2022
€​-26.3 B
€​-16.0 B
€​-20.0 B
lug 2022
€​-19.9 B
€​2.1 B
€​4.2 B
giu 2022
€​4.2 B
€​-3.0 B
€​-6.9 B
mag 2022
€​-4.5 B
€​4.4 B
€​-3.9 B
apr 2022
€​-5.8 B
€​4.4 B
€​-1.6 B
mar 2022
€​-1.6 B
€​14.3 B
€​15.7 B
feb 2022
€​20.8 B
€​17.2 B
€​21.6 B
gen 2022
€​22.6 B
€​20.1 B
€​22.6 B
dic 2021
€​22.6 B
€​26.2 B
€​23.6 B
nov 2021
€​23.6 B
€​27.6 B
€​19.4 B
ott 2021
€​18.1 B
€​25.4 B
€​17.6 B
set 2021
€​18.7 B
€​19.7 B
€​17.1 B
ago 2021
€​13.4 B
€​20.2 B
€​22.6 B
lug 2021
€​21.6 B
€​18.0 B
€​21.8 B
giu 2021
€​21.8 B
€​14.9 B
€​13.9 B
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento