Calendario Economico
Calendario economico e indicatori del Canada
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL annualizzato su base trimestrale
|-1.6%
|2 Q 2025
|2.0%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|-0.4%
|2 Q 2025
|0.5%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|7.1%
|ago 2025
|6.9%
|Mensilmente
|IPC Core a/a
|2.6%
|ago 2025
|2.6%
|Mensilmente
|Decisione sui tassi di Interesse della BOC
|2.50%
|2.00%
|Saldo Commerciale
|$-4.937 B
|lug 2025
|$-5.981 B
|Mensilmente
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.26 12:30, CAD, PIL m/m, Effettiva: 0.2%, Previsione: -0.7%, Precedente: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, PIL a/a, Effettiva: 0.9%, Previsione: 0.9%, Precedente: 0.9%
2025.09.26 15:00, CAD, Saldo di bilancio, Previsione: $0.333 B, Precedente: $3.629 B
2025.09.26 15:00, CAD, Saldo di bilancio, anno fiscale, Previsione: $-10.718 B, Precedente: $-3.338 B
2025.09.26 19:30, CAD, Posizioni nette non commerciali CFTC CAD, Effettiva: -114.8 K, Precedente: -107.2 K
2025.09.30 00:00, CAD, Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione
2025.10.01 13:30, CAD, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 47.8, Precedente: 48.3
2025.10.01 15:21, CAD, Discorso del vice Governatore Rogers della BOC
2025.10.03 19:30, CAD, Posizioni nette non commerciali CFTC CAD, Precedente: -114.8 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Acquisti di Titoli Esteri
|$26.694 B
|lug 2025
|$1.011 B
|Mensilmente
|Acquisti di titoli esteri da parte di canadesi
|$17.413 B
|lug 2025
|$9.043 B
|Mensilmente
|Posizioni nette non commerciali CFTC CAD
|-114.8 K
|23 set 2025
|-107.2 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Indice Implicito dei Prezzi del PIL trim./trim.
|0.0%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestralmente
|PIL a/a
|0.9%
|lug 2025
|0.9%
|Mensilmente
|PIL annualizzato su base trimestrale
|-1.6%
|2 Q 2025
|2.0%
|Trimestralmente
|PIL m/m
|0.2%
|lug 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|PIL trim./trim.
|-0.4%
|2 Q 2025
|0.5%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Cambiamento dell'Occupazione
|-65.5 K
|ago 2025
|-40.8 K
|Mensilmente
|Cambiamento dell'Occupazione Part-Time
|-59.7 K
|ago 2025
|10.3 K
|Mensilmente
|Cambiamento dell'Occupazione a Tempo Pieno
|-6.0 K
|ago 2025
|-51.0 K
|Mensilmente
|Cambiamento occupazionale ADP non agricolo
|19.2 K
|dic 2021
|102.1 K
|Mensilmente
|Produttività del Lavoro trim./trim.
|-1.0%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|7.1%
|ago 2025
|6.9%
|Mensilmente
|Tasso di Partecipazione
|65.1%
|ago 2025
|65.2%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC Core a/a
|2.6%
|ago 2025
|2.6%
|Mensilmente
|IPC Core m/m
|0.0%
|ago 2025
|0.1%
|Mensilmente
|IPC a/a
|1.9%
|ago 2025
|1.7%
|Mensilmente
|IPC comune su base annuale
|2.5%
|ago 2025
|2.6%
|Mensilmente
|IPC m/m
|-0.1%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|IPC medio su base annuale
|3.1%
|ago 2025
|3.1%
|Mensilmente
|IPC troncato su base annuale
|3.0%
|ago 2025
|3.1%
|Mensilmente
|IPPI a/a
|4.0%
|ago 2025
|2.6%
|Mensilmente
|IPPI m/m
|0.5%
|ago 2025
|0.7%
|Mensilmente
|RMPI a/a
|3.2%
|ago 2025
|0.7%
|Mensilmente
|RMPI m/m
|-0.6%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Decisione sui tassi di Interesse della BOC
|2.50%
|2.00%
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|$-21.162 B
|2 Q 2025
|$-1.317 B
|Trimestralmente
|Esportazioni
|$61.861 B
|lug 2025
|$61.304 B
|Mensilmente
|Importazioni
|$66.798 B
|lug 2025
|$67.285 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|$-4.937 B
|lug 2025
|$-5.981 B
|Mensilmente
|Governo
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Saldo di bilancio
|N/D
|lug 2025
|$3.629 B
|Mensilmente
|Saldo di bilancio, anno fiscale
|N/D
|lug 2025
|$-3.338 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Commercio all'Ingrosso m/m
|1.2%
|lug 2025
|1.0%
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|48.3
|ago 2025
|46.1
|Mensilmente
|PMI dell’Ivey
|50.1
|ago 2025
|55.8
|Mensilmente
|PMI dell’Ivey non destagionalizzato
|50.0
|ago 2025
|54.6
|Mensilmente
|Permessi Edilizi m/m
|-0.1%
|lug 2025
|-9.5%
|Mensilmente
|Profitti Aziendali trim./trim.
|0.8%
|2 Q 2025
|2.5%
|Trimestralmente
|Utilizzo della Capacità
|79.3%
|2 Q 2025
|79.9%
|Trimestralmente
|Vendite di Produzione m/m
|2.5%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Vendite al Dettaglio Core m/m
|-1.2%
|lug 2025
|2.2%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|-0.8%
|lug 2025
|1.6%
|Mensilmente
|Housing
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Housing Starts CMHC
|245.791 K
|ago 2025
|293.537 K
|Mensilmente
|Nuovo Indice dei Prezzi delle Casa m/m
|-0.3%
|ago 2025
|-0.1%
|Mensilmente