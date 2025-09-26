CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Calendario economico e indicatori del Canada

Panoramica

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL annualizzato su base trimestrale -1.6% 2 Q 2025 2.0% Trimestralmente
PIL trim./trim. -0.4% 2 Q 2025 0.5% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 7.1% ago 2025 6.9% Mensilmente
IPC Core a/a 2.6% ago 2025 2.6% Mensilmente
Decisione sui tassi di Interesse della BOC 2.50% 2.00%
Saldo Commerciale $​-4.937 B lug 2025 $​-5.981 B Mensilmente

Calendario Economico

Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.26 12:30, CAD, PIL m/m, Effettiva: 0.2%, Previsione: -0.7%, Precedente: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, PIL a/a, Effettiva: 0.9%, Previsione: 0.9%, Precedente: 0.9%
2025.09.26 15:00, CAD, Saldo di bilancio, Previsione: $​0.333 B, Precedente: $​3.629 B
2025.09.26 15:00, CAD, Saldo di bilancio, anno fiscale, Previsione: $​-10.718 B, Precedente: $​-3.338 B
2025.09.26 19:30, CAD, Posizioni nette non commerciali CFTC CAD, Effettiva: -114.8 K, Precedente: -107.2 K
2025.09.30 00:00, CAD, Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione
2025.10.01 13:30, CAD, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 47.8, Precedente: 48.3
2025.10.01 15:21, CAD, Discorso del vice Governatore Rogers della BOC
2025.10.03 19:30, CAD, Posizioni nette non commerciali CFTC CAD, Precedente: -114.8 K

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Acquisti di Titoli Esteri $​26.694 B lug 2025 $​1.011 B Mensilmente
Acquisti di titoli esteri da parte di canadesi $​17.413 B lug 2025 $​9.043 B Mensilmente
Posizioni nette non commerciali CFTC CAD -114.8 K 23 set 2025 -107.2 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Indice Implicito dei Prezzi del PIL trim./trim. 0.0% 2 Q 2025 0.7% Trimestralmente
PIL a/a 0.9% lug 2025 0.9% Mensilmente
PIL annualizzato su base trimestrale -1.6% 2 Q 2025 2.0% Trimestralmente
PIL m/m 0.2% lug 2025 -0.1% Mensilmente
PIL trim./trim. -0.4% 2 Q 2025 0.5% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Cambiamento dell'Occupazione -65.5 K ago 2025 -40.8 K Mensilmente
Cambiamento dell'Occupazione Part-Time -59.7 K ago 2025 10.3 K Mensilmente
Cambiamento dell'Occupazione a Tempo Pieno -6.0 K ago 2025 -51.0 K Mensilmente
Cambiamento occupazionale ADP non agricolo 19.2 K dic 2021 102.1 K Mensilmente
Produttività del Lavoro trim./trim. -1.0% 2 Q 2025 -0.1% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 7.1% ago 2025 6.9% Mensilmente
Tasso di Partecipazione 65.1% ago 2025 65.2% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC Core a/a 2.6% ago 2025 2.6% Mensilmente
IPC Core m/m 0.0% ago 2025 0.1% Mensilmente
IPC a/a 1.9% ago 2025 1.7% Mensilmente
IPC comune su base annuale 2.5% ago 2025 2.6% Mensilmente
IPC m/m -0.1% ago 2025 0.3% Mensilmente
IPC medio su base annuale 3.1% ago 2025 3.1% Mensilmente
IPC troncato su base annuale 3.0% ago 2025 3.1% Mensilmente
IPPI a/a 4.0% ago 2025 2.6% Mensilmente
IPPI m/m 0.5% ago 2025 0.7% Mensilmente
RMPI a/a 3.2% ago 2025 0.7% Mensilmente
RMPI m/m -0.6% ago 2025 0.3% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Decisione sui tassi di Interesse della BOC 2.50% 2.00%
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente $​-21.162 B 2 Q 2025 $​-1.317 B Trimestralmente
Esportazioni $​61.861 B lug 2025 $​61.304 B Mensilmente
Importazioni $​66.798 B lug 2025 $​67.285 B Mensilmente
Saldo Commerciale $​-4.937 B lug 2025 $​-5.981 B Mensilmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Saldo di bilancio N/D lug 2025 $​3.629 B Mensilmente
Saldo di bilancio, anno fiscale N/D lug 2025 $​-3.338 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Commercio all'Ingrosso m/m 1.2% lug 2025 1.0% Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI 48.3 ago 2025 46.1 Mensilmente
PMI dell’Ivey 50.1 ago 2025 55.8 Mensilmente
PMI dell’Ivey non destagionalizzato 50.0 ago 2025 54.6 Mensilmente
Permessi Edilizi m/m -0.1% lug 2025 -9.5% Mensilmente
Profitti Aziendali trim./trim. 0.8% 2 Q 2025 2.5% Trimestralmente
Utilizzo della Capacità 79.3% 2 Q 2025 79.9% Trimestralmente
Vendite di Produzione m/m 2.5% lug 2025 0.3% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Vendite al Dettaglio Core m/m -1.2% lug 2025 2.2% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m -0.8% lug 2025 1.6% Mensilmente
Housing Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Housing Starts CMHC 245.791 K ago 2025 293.537 K Mensilmente
Nuovo Indice dei Prezzi delle Casa m/m -0.3% ago 2025 -0.1% Mensilmente