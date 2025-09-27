CalendarioSezioni

Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Federal Reserve Bank di Philadelphia. (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Settore
Azienda
Medio 5.6 7.6
5.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
8.3
5.6
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Philadelphia Fed Employment Index riflette le condizioni del mercato del lavoro nel settore industriale nella zona della Federal Reserve di Filadelfia. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware, cioè Stati con alta attività economica. Le condizioni commerciali, qui, possono essere estrapolate in tutto il Paese.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio mensile delle grandi aziende manifatturiere della regione. I rappresentanti della direzione aziendale sono invitati a valutare le attuali condizioni commerciali nel settore manifatturiero. Il sondaggio contiene una domanda sul numero di dipendenti nell'azienda che appartiene all'indice di occupazione. Ai partecipanti al sondaggio viene chiesto di fornire stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimaste invariate. Sono attese risposte in due intervalli di tempo: valutazione dell'ultimo mese e previsione per i prossimi sei mesi.

Le letture positive dell'indice indicano che l'occupazione è aumentata in media in tutta la regione. Valori inferiori allo zero indicano un indebolimento dell'occupazione nel segmento manifatturiero dell'economia.

Gli analisti spesso prestano attenzione a questa componente dell'indice, poiché l'attività del mercato del lavoro è uno dei principali fattori dell'inflazione statunitense. La crescita dell'occupazione suggerisce un aumento dei consumi che è un fattore favorevole per lo sviluppo dell'economia. Il settore manifatturiero nella regione crea la maggior parte dei posti di lavoro, quindi l'occupazione in questo settore è un indicatore rappresentativo della situazione generale. Le dinamiche dell'indice Philadelphia Fed Employment possono causare una volatilità insignificante delle quotazioni in dollari.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
5.6
7.6
5.9
ago 2025
5.9
0.8
10.3
lug 2025
10.3
-4.1
-9.8
giu 2025
-9.8
10.5
16.5
mag 2025
16.5
7.7
0.2
apr 2025
0.2
9.7
19.7
mar 2025
19.7
16.0
5.3
feb 2025
5.3
5.9
11.9
gen 2025
11.9
15.7
4.8
dic 2024
6.6
-3.2
8.6
nov 2024
8.6
17.9
-2.2
ott 2024
-2.2
-1.7
10.7
set 2024
10.7
7.3
-5.7
ago 2024
-5.7
8.6
15.2
lug 2024
15.2
-7.6
-2.5
giu 2024
-2.5
-6.7
-7.9
mag 2024
-7.9
-14.3
-10.7
apr 2024
-10.7
-7.2
-9.6
mar 2024
-9.6
-10.8
-10.3
feb 2024
-10.3
0.7
-1.8
gen 2024
-1.8
0.9
-2.5
dic 2023
-1.7
0.8
0.8
nov 2023
0.8
-0.9
4.0
ott 2023
4.0
-5.9
-5.7
set 2023
-5.7
-3.5
-6.0
ago 2023
-6.0
-0.7
-1.0
lug 2023
-1.0
-4.5
-0.4
giu 2023
-0.4
-4.4
-8.6
mag 2023
-8.6
-5.2
-0.2
apr 2023
-0.2
-2.6
-10.3
mar 2023
-10.3
8.0
5.1
feb 2023
5.1
4.6
10.9
gen 2023
10.9
2.6
-0.9
dic 2022
-1.8
17.8
7.1
nov 2022
7.1
20.7
28.5
ott 2022
28.5
18.1
12.0
set 2022
12.0
22.0
24.1
ago 2022
24.1
23.9
19.4
lug 2022
19.4
27.3
28.1
giu 2022
28.1
33.9
25.5
mag 2022
25.5
41.9
41.4
apr 2022
41.4
37.1
38.9
mar 2022
38.9
30.1
32.3
feb 2022
32.3
30.5
26.1
gen 2022
26.1
31.6
33.9
dic 2021
33.9
29.6
27.2
nov 2021
27.2
29.4
30.7
ott 2021
30.7
30.1
26.3
set 2021
26.3
32.0
32.6
ago 2021
32.6
30.8
29.2
123
