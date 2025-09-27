Il Philadelphia Fed Employment Index riflette le condizioni del mercato del lavoro nel settore industriale nella zona della Federal Reserve di Filadelfia. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware, cioè Stati con alta attività economica. Le condizioni commerciali, qui, possono essere estrapolate in tutto il Paese.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio mensile delle grandi aziende manifatturiere della regione. I rappresentanti della direzione aziendale sono invitati a valutare le attuali condizioni commerciali nel settore manifatturiero. Il sondaggio contiene una domanda sul numero di dipendenti nell'azienda che appartiene all'indice di occupazione. Ai partecipanti al sondaggio viene chiesto di fornire stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimaste invariate. Sono attese risposte in due intervalli di tempo: valutazione dell'ultimo mese e previsione per i prossimi sei mesi.

Le letture positive dell'indice indicano che l'occupazione è aumentata in media in tutta la regione. Valori inferiori allo zero indicano un indebolimento dell'occupazione nel segmento manifatturiero dell'economia.

Gli analisti spesso prestano attenzione a questa componente dell'indice, poiché l'attività del mercato del lavoro è uno dei principali fattori dell'inflazione statunitense. La crescita dell'occupazione suggerisce un aumento dei consumi che è un fattore favorevole per lo sviluppo dell'economia. Il settore manifatturiero nella regione crea la maggior parte dei posti di lavoro, quindi l'occupazione in questo settore è un indicatore rappresentativo della situazione generale. Le dinamiche dell'indice Philadelphia Fed Employment possono causare una volatilità insignificante delle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: