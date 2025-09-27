Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Giappone (CPI) a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Basso
|2.7%
|3.0%
|
3.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.0%
|
2.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'IPC a/a riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie in Giappone. L'indice stima le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include beni e servizi che caratterizzano la spesa delle famiglie, mentre non include tasse e pagamenti sociali. L'indice viene utilizzato per misurare l'inflazione del paese.
Generalmente l'IPC è un modo importante per misurare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e nell'inflazione. Gli effetti sulle valute possono variare in entrambe le direzioni: generalmente l'aumento dell'IPC può portare a un aumento dei tassi di interesse e a un aumento delle valute locali. Tuttavia, in recessione, l'aumento dell'IPC potrebbe portare a una recessione economica più grave e a un calo della valuta locale.
Il peso di ciascuna voce utilizzata nel calcolo dell'indice si basa sui risultati dell'indagine sulle famiglie condotta dal Ministero degli Affari Interni e dell'Ufficio di Statistica. I prezzi degli articoli si basano sui prezzi al dettaglio rilevati dall'indagine sulle statistiche dei prezzi al dettaglio condotta dal Ministero degli Affari Interni e dall'Ufficio di Statistica.
La struttura dei consumi delle famiglie è fissa e l'indicatore mostra le variazioni delle spese per i consumi fissi, che sono collegate alle fluttuazioni dei prezzi. La crescita che supera le aspettative è vista come un vantaggio per lo yen giapponese. Anche i risultati sono utilizzati come base per varie misure economiche e revisioni delle pensioni.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Giappone (CPI) a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
