Indice Composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Francia (PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Basso
|N/D
|49.7
|
49.8
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. Il calcolo dell'indicatore si basa su un sondaggio tra i rappresentanti di un certo numero di aziende. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni dell'azienda e al contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore. L'indice riflette le condizioni di fare affari nel paese. Letture superiori a 50 possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Francia (PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
