Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. Il calcolo dell'indicatore si basa su un sondaggio tra i rappresentanti di un certo numero di aziende. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni dell'azienda e al contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore. L'indice riflette le condizioni di fare affari nel paese. Letture superiori a 50 possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori: