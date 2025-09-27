CalendarioSezioni

Indice Composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Francia (PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Francia
EUR, Euro
S&P Global
Basso N/D 49.7
49.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. Il calcolo dell'indicatore si basa su un sondaggio tra i rappresentanti di un certo numero di aziende. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni dell'azienda e al contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore. L'indice riflette le condizioni di fare affari nel paese. Letture superiori a 50 possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Francia (PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025 prelim.
N/D
49.7
49.8
ago 2025
49.8
49.8
49.8
ago 2025 prelim.
49.8
47.3
48.6
lug 2025
48.6
49.6
49.6
lug 2025 prelim.
49.6
47.3
49.2
giu 2025
49.2
48.5
48.5
giu 2025 prelim.
48.5
48.3
49.3
mag 2025
49.3
48.0
48.0
mag 2025 prelim.
48.0
48.5
47.8
apr 2025
47.8
47.3
47.3
apr 2025 prelim.
47.3
48.1
48.0
mar 2025
48.0
47.0
47.0
mar 2025 prelim.
47.0
44.6
45.1
feb 2025
45.1
44.5
44.5
feb 2025 prelim.
44.5
48.9
47.6
gen 2025
47.6
48.3
48.3
gen 2025 prelim.
48.3
47.1
47.5
dic 2024
47.5
46.7
46.7
dic 2024 prelim.
46.7
47.7
45.9
nov 2024
45.9
44.8
44.8
nov 2024 prelim.
44.8
49.4
48.1
ott 2024
48.1
47.3
47.3
ott 2024 prelim.
47.3
49.1
48.6
set 2024
48.6
47.4
47.4
set 2024 prelim.
47.4
53.9
53.1
ago 2024
53.1
52.7
52.7
ago 2024 prelim.
52.7
48.1
49.1
lug 2024
49.1
49.5
49.5
lug 2024 prelim.
49.5
47.0
48.8
giu 2024
48.8
48.2
48.2
giu 2024 prelim.
48.2
49.0
48.9
mag 2024
48.9
49.1
49.1
mag 2024 prelim.
49.1
49.0
50.5
apr 2024
50.5
49.9
49.9
apr 2024 prelim.
49.9
47.9
48.3
mar 2024
48.3
47.7
47.7
mar 2024 prelim.
47.7
47.0
48.1
feb 2024
48.1
47.7
47.7
feb 2024 prelim.
47.7
44.1
44.6
gen 2024
44.6
44.2
44.2
gen 2024 prelim.
44.2
44.2
44.8
dic 2023
44.8
43.7
43.7
dic 2023 prelim.
43.7
44.9
44.6
nov 2023
44.6
44.5
44.5
nov 2023 prelim.
44.5
43.7
44.6
ott 2023
44.6
45.3
45.3
ott 2023 prelim.
45.3
42.3
44.1
set 2023
44.1
43.5
43.5
set 2023 prelim.
43.5
46.3
46.0
ago 2023
46.0
46.6
46.6
