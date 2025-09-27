L'indicatore CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions è il rapporto settimanale della Commodity Futures Trading Commission che riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni futures sull'indice Nasdaq 100 long e short esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). I dati corrispondono a posizioni detenute principalmente dai partecipanti ai mercati dei futures delle borse di Chicago e New York. Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe al Nasdaq 100 negli Stati Uniti

Ultimi valori: