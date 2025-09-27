CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Medio 23.4 K
17.8 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
23.4 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indicatore CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions è il rapporto settimanale della Commodity Futures Trading Commission che riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni futures sull'indice Nasdaq 100 long e short esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). I dati corrispondono a posizioni detenute principalmente dai partecipanti ai mercati dei futures delle borse di Chicago e New York. Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe al Nasdaq 100 negli Stati Uniti

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
23.4 K
17.8 K
16 set 2025
17.8 K
25.5 K
9 set 2025
25.5 K
15.4 K
2 set 2025
15.4 K
36.1 K
26 ago 2025
36.1 K
33.8 K
19 ago 2025
33.8 K
42.3 K
12 ago 2025
42.3 K
33.8 K
5 ago 2025
33.8 K
35.0 K
29 lug 2025
35.0 K
30.7 K
22 lug 2025
30.7 K
34.9 K
15 lug 2025
34.9 K
31.2 K
8 lug 2025
31.2 K
27.1 K
1 lug 2025
27.1 K
16.5 K
24 giu 2025
16.5 K
15.7 K
17 giu 2025
15.7 K
17.7 K
10 giu 2025
17.7 K
14.7 K
3 giu 2025
14.7 K
17.0 K
27 mag 2025
17.0 K
14.5 K
20 mag 2025
14.5 K
19.5 K
13 mag 2025
19.5 K
32.8 K
6 mag 2025
32.8 K
30.9 K
29 apr 2025
30.9 K
37.7 K
22 apr 2025
37.7 K
31.8 K
15 apr 2025
31.8 K
24.3 K
8 apr 2025
24.3 K
15.2 K
1 apr 2025
15.2 K
8.7 K
25 mar 2025
8.7 K
23.0 K
18 mar 2025
23.0 K
22.7 K
11 mar 2025
22.7 K
21.8 K
4 mar 2025
21.8 K
25.8 K
25 feb 2025
25.8 K
9.8 K
18 feb 2025
9.8 K
13.4 K
11 feb 2025
13.4 K
19.0 K
4 feb 2025
19.0 K
30.7 K
28 gen 2025
30.7 K
18.5 K
21 gen 2025
18.5 K
10.5 K
14 gen 2025
10.5 K
18.8 K
7 gen 2025
18.8 K
27.2 K
24 dic 2024
27.2 K
36.1 K
17 dic 2024
36.1 K
35.6 K
10 dic 2024
35.6 K
29.7 K
3 dic 2024
29.7 K
19.5 K
26 nov 2024
19.5 K
19.8 K
19 nov 2024
19.8 K
16.4 K
12 nov 2024
16.4 K
16.1 K
5 nov 2024
16.1 K
5.1 K
29 ott 2024
5.1 K
2.7 K
22 ott 2024
2.7 K
1.4 K
15 ott 2024
1.4 K
13.3 K
8 ott 2024
13.3 K
16.1 K
1234567
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento