Indice dei prezzi dei prodotti industriali (IPPI) canadese su base annuale (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Prezzi
Basso 4.0% 3.3%
2.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.9%
4.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi dei prodotti industriali canadese su base annuale mostra le variazioni dei prezzi dei principali beni di produzione nazionale venduti dai produttori nel mese specificato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calcolo si basa sui prezzi alla produzione piuttosto che sui prezzi al dettaglio. Tutte le imposte indirette (ad esempio, le imposte sulle vendite) e il prezzo dei servizi di trasporto per la spedizione dai produttori sono esclusi dal calcolo.

I dati sui prezzi dei prodotti industriali sono raccolti principalmente tramite segnalazione elettronica (90%) di circa 1.100 aziende. Il campione viene compilato in conformità con la classificazione dei produttori per dimensione e prodotto. Il campione viene solitamente esaminato una volta ogni 5 anni, riguarda principalmente gruppi di materie prime soggetti a rapido sviluppo. Circa il 10% dei dati viene estratto da altre fonti (oltre all'indagine principale), come statistiche di enti statali, altri indicatori economici, ecc.

L'indicatore è uno degli indicatori più importanti della salute economica. Misura le variazioni dei prezzi dei manufatti prodotti in Canada, destinati sia al consumo interno che all'esportazione. In questo modo fornisce una descrizione completa del settore manifatturiero canadese. Lo stesso indice viene utilizzato per il calcolo del PIL reale.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi dei prodotti industriali (IPPI) canadese su base annuale (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
4.0%
3.3%
2.6%
lug 2025
2.6%
0.8%
1.9%
giu 2025
1.7%
-0.3%
1.3%
mag 2025
1.2%
0.4%
1.9%
apr 2025
2.0%
4.2%
4.5%
mar 2025
4.7%
1.4%
5.1%
feb 2025
4.9%
8.5%
5.6%
gen 2025
5.8%
3.4%
4.1%
dic 2024
4.1%
4.6%
2.2%
nov 2024
2.2%
1.1%
1.1%
ott 2024
1.1%
-0.1%
-1.0%
set 2024
-0.9%
-0.4%
0.2%
ago 2024
0.2%
0.9%
2.8%
lug 2024
2.9%
6.2%
2.9%
giu 2024
2.8%
0.1%
2.1%
mag 2024
1.8%
2.6%
1.3%
apr 2024
1.4%
1.7%
-0.4%
mar 2024
-0.5%
-2.8%
-1.4%
feb 2024
-1.7%
-3.3%
-2.9%
gen 2024
-2.9%
-4.2%
-2.8%
dic 2023
-2.7%
-6.0%
-2.0%
nov 2023
-2.3%
-3.9%
-2.6%
ott 2023
-2.7%
-0.6%
0.6%
set 2023
0.6%
2.3%
0.0%
ago 2023
-0.5%
-0.3%
-3.2%
lug 2023
-2.7%
-6.3%
-5.5%
giu 2023
-5.5%
-8.3%
-5.7%
mag 2023
-6.3%
-5.8%
-3.8%
apr 2023
-3.5%
-5.6%
-2.2%
mar 2023
-1.8%
-2.1%
1.6%
feb 2023
1.4%
2.8%
5.0%
gen 2023
5.4%
6.8%
7.7%
dic 2022
7.6%
12.8%
9.4%
nov 2022
9.7%
11.8%
10.1%
ott 2022
10.1%
5.8%
9.1%
set 2022
9.0%
7.3%
10.2%
ago 2022
10.6%
12.9%
11.5%
lug 2022
11.9%
16.3%
14.3%
giu 2022
14.3%
15.9%
15.7%
mag 2022
15.0%
17.9%
16.4%
apr 2022
16.4%
18.2%
17.9%
mar 2022
18.5%
14.8%
15.8%
feb 2022
16.4%
16.0%
16.3%
gen 2022
16.9%
14.3%
15.9%
dic 2021
16.1%
19.5%
17.1%
nov 2021
18.1%
17.3%
16.7%
ott 2021
16.7%
13.9%
15.3%
set 2021
14.9%
14.6%
14.6%
ago 2021
14.3%
16.2%
15.7%
lug 2021
15.4%
17.3%
17.2%
1234
