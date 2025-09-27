CalendarioSezioni

Esportazioni Interne Non Petrolifere di Singapore a/a (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Dipartimento di Statistica (Department of Statistics)
Settore
Trade
Basso -11.3% 3.0%
-4.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
-11.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Singapore Non-Oil Domestic Exports a/a riflette la variazione percentuale del valore delle merci, che sono state prodotte o raccolte a Singapore ed esportate durante il mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I prodotti petroliferi non sono inclusi nel calcolo. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Interne Non Petrolifere di Singapore a/a (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-11.3%
3.0%
-4.7%
lug 2025
-4.6%
5.2%
12.9%
giu 2025
13.0%
3.7%
-3.9%
mag 2025
-3.5%
3.5%
12.4%
apr 2025
12.4%
3.1%
5.4%
mar 2025
5.4%
25.6%
7.6%
feb 2025
7.6%
14.2%
-2.1%
gen 2025
-2.1%
6.8%
9.0%
dic 2024
9.0%
-13.4%
3.4%
nov 2024
3.4%
-2.5%
-4.7%
ott 2024
-4.6%
7.1%
0.9%
set 2024
2.7%
-2.8%
10.7%
ago 2024
10.7%
25.4%
15.7%
lug 2024
15.7%
5.6%
-8.8%
giu 2024
-8.7%
-6.3%
-0.7%
mag 2024
-0.1%
-9.6%
-9.6%
apr 2024
-9.3%
-7.0%
-20.8%
mar 2024
-20.7%
-1.3%
-0.2%
feb 2024
-0.1%
12.4%
16.7%
gen 2024
16.8%
4.2%
-1.5%
dic 2023
-1.5%
8.0%
1.0%
nov 2023
1.0%
4.2%
-3.5%
ott 2023
-3.4%
-9.0%
-13.2%
set 2023
-13.2%
-15.4%
-22.5%
ago 2023
-20.1%
-24.5%
-20.3%
lug 2023
-20.2%
-17.8%
-15.6%
giu 2023
-15.5%
-12.9%
-14.8%
mag 2023
-14.7%
-9.1%
-9.8%
apr 2023
-9.8%
-12.0%
-8.3%
mar 2023
-8.3%
-20.7%
-15.8%
feb 2023
-15.6%
-24.5%
-25.0%
gen 2023
-25.0%
-34.6%
-20.6%
dic 2022
-20.6%
-1.1%
-14.7%
nov 2022
-14.6%
5.7%
-6.1%
ott 2022
-5.6%
5.8%
3.1%
set 2022
3.1%
8.7%
11.4%
ago 2022
11.4%
7.5%
7.0%
lug 2022
7.0%
4.6%
8.5%
giu 2022
9.0%
3.3%
12.0%
mag 2022
12.4%
3.8%
6.4%
apr 2022
6.4%
11.3%
7.7%
mar 2022
7.7%
14.3%
9.4%
feb 2022
9.5%
18.5%
17.6%
gen 2022
17.6%
21.8%
18.4%
dic 2021
18.4%
15.5%
24.2%
nov 2021
24.2%
7.1%
17.8%
ott 2021
17.9%
11.8%
12.0%
set 2021
12.3%
7.0%
2.7%
ago 2021
2.7%
7.3%
12.7%
lug 2021
12.7%
13.0%
15.9%
123
Esporta

