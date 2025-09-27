CalendarioSezioni

Importazioni Nuova Zelanda (New Zealand Imports)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Trade
Basso $​7.121 B
$​7.272 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​7.121 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le importazioni neozelandesi riflettono il valore delle merci importate nel paese nel mese riportato.

Le informazioni sulle importazioni vengono utilizzate per valutare l'attività commerciale estera della Nuova Zelanda e la domanda di merci importate nel paese.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Importazioni Nuova Zelanda (New Zealand Imports)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​7.121 B
$​7.272 B
lug 2025
$​7.284 B
$​6.329 B
giu 2025
$​6.488 B
$​6.415 B
mag 2025
$​6.441 B
$​6.413 B
apr 2025
$​6.417 B
$​6.612 B
mar 2025
$​6.624 B
$​6.222 B
feb 2025
$​6.229 B
$​6.605 B
gen 2025
$​6.675 B
$​6.576 B
dic 2024
$​6.620 B
$​6.853 B
nov 2024
$​6.916 B
$​7.272 B
ott 2024
$​7.310 B
$​7.063 B
set 2024
$​7.120 B
$​7.155 B
ago 2024
$​7.171 B
$​7.102 B
lug 2024
$​7.110 B
$​5.455 B
giu 2024
$​5.474 B
$​6.941 B
mag 2024
$​6.951 B
$​6.315 B
apr 2024
$​6.325 B
$​5.901 B
mar 2024
$​5.910 B
$​6.104 B
feb 2024
$​6.108 B
$​5.905 B
gen 2024
$​5.909 B
$​6.219 B
dic 2023
$​6.258 B
$​7.196 B
nov 2023
$​7.227 B
$​7.100 B
ott 2023
$​7.109 B
$​7.190 B
set 2023
$​7.201 B
$​7.243 B
ago 2023
$​7.278 B
$​6.553 B
lug 2023
$​6.555 B
$​6.294 B
giu 2023
$​6.301 B
$​6.914 B
mag 2023
$​6.949 B
$​6.371 B
apr 2023
$​6.376 B
$​7.870 B
mar 2023
$​7.781 B
$​5.855 B
feb 2023
$​5.945 B
$​7.416 B
gen 2023
$​7.423 B
$​7.157 B
dic 2022
$​7.192 B
$​8.520 B
nov 2022
$​8.539 B
$​8.260 B
ott 2022
$​8.266 B
$​7.633 B
set 2022
$​7.641 B
$​7.918 B
ago 2022
$​7.930 B
$​7.759 B
lug 2022
$​7.770 B
$​7.375 B
giu 2022
$​7.117 B
$​6.675 B
mag 2022
$​6.689 B
$​5.717 B
apr 2022
$​5.727 B
$​7.061 B
mar 2022
$​7.065 B
$​5.906 B
feb 2022
$​5.877 B
$​5.923 B
gen 2022
$​5.938 B
$​7.071 B
dic 2021
$​6.547 B
$​6.749 B
nov 2021
$​6.727 B
$​6.664 B
ott 2021
$​6.636 B
$​6.568 B
set 2021
$​6.567 B
$​6.498 B
ago 2021
$​6.495 B
$​6.167 B
lug 2021
$​6.156 B
$​5.713 B
1234
