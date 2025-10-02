Conto corrente - Il rapporto PIL mostra l'importo del saldo commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto da investimenti esteri e i pagamenti netti di trasferimento, rappresentati in percentuale del PIL messicano. Questo rapporto riflette la forza o la debolezza dell'economia nazionale.

