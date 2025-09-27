CalendarioSezioni

Indice di fiducia dei consumatori dell'Unione europea (European Union Consumer Confidence Index)

Unione Europea
EUR, Euro
Commissione europea (European Commission)
Consumatore
Basso -14.9 -14.8
-15.5
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-14.9
-14.9
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore della fiducia dei consumatori mostra il livello di fiducia dei consumatori nell'attività economica dell'eurozona. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un'indagine su circa 24 mila famiglie dell'eurozona. Il numero di famiglie partecipanti per paese è selezionato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.

Ai consumatori viene chiesto di fornire una prospettiva a un anno di anticipo per le condizioni economiche nel paese e nelle loro famiglie. L'indice è calcolato come la media aritmetica dei saldi riepilogativi delle risposte dell'indagine alle seguenti domande:

  • Come ti aspetti che cambi la posizione finanziaria della tua famiglia nei prossimi 12 mesi? (Migliora, Migliora un po', Rimane la stessa, Peggiora un po', Peggiora molto, Non lo so).
  • Come si aspetta che la situazione economica generale in questo paese si sviluppi nei prossimi 12 mesi? (Migliora, Migliora un po', Rimane la stessa, Peggiora un po', Peggiora molto, Non lo so).
  • Come si aspetta che il numero di persone disoccupate in questo paese cambierà nei prossimi 12 mesi? (Aumenterà bruscamente, Aumenterà leggermente, Rimarrà lo stesso, Diminuirà leggermente, Diminuirà bruscamente, Non lo so).
  • Nei prossimi 12 mesi, quanto è probabile che tu possa risparmiare denaro? (Molto probabile, Abbastanza probabile, Non probabile, Non è affatto probabile, Non lo so).

Pertanto, l'indice di fiducia dei consumatori riflette le aspettative delle famiglie su come si svilupperà l'economia nel prossimo anno. I risultati dell'indagine sono armonizzati e compilati in un unico indice per l'eurozona.

Questo indicatore riflette l'umore dei consumatori, che si basa sull'attuale situazione economica. Gli analisti lo vedono come un indicatore principale dell'attività dei consumatori. Crescita dell'indice indica che i consumatori sono di umore favorevole, si sentono fiduciosi e quindi tendono a spendere denaro, il che ha un effetto favorevole sull'economia dell'eurozona.

La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice di fiducia dei consumatori dell'Unione europea (European Union Consumer Confidence Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025 prelim.
-14.9
-14.8
-15.5
ago 2025
-15.5
-15.5
-15.5
ago 2025 prelim.
-15.5
-13.5
-14.7
lug 2025
-14.7
-14.7
-14.7
lug 2025 prelim.
-14.7
-17.0
-15.3
giu 2025
-15.3
-15.3
-15.3
giu 2025 prelim.
-15.3
-14.0
-15.2
mag 2025
-15.2
-15.2
mag 2025 prelim.
-15.2
-17.0
-16.7
apr 2025
-16.7
-16.7
-16.7
apr 2025 prelim.
-16.7
-14.5
-14.5
mar 2025
-14.5
-14.5
-14.5
mar 2025 prelim.
-14.5
-14.1
-13.6
feb 2025
-13.6
-13.6
-13.6
feb 2025 prelim.
-13.6
-14.2
-14.2
gen 2025
-14.2
-14.2
-14.2
gen 2025 prelim.
-14.2
-14.4
-14.5
dic 2024
-14.5
-14.5
-14.5
dic 2024 prelim.
-14.5
-13.6
-13.7
nov 2024
-13.7
-13.7
-13.7
nov 2024 prelim.
-13.7
-12.6
-12.5
ott 2024
-12.5
-12.5
-12.5
ott 2024 prelim.
-12.5
-12.4
-12.9
set 2024
-12.9
-12.9
-12.9
set 2024 prelim.
-12.9
-12.6
-13.5
ago 2024
-13.5
-13.4
-13.4
ago 2024 prelim.
-13.4
-12.5
-13.0
lug 2024
-13.0
-13.0
-13.0
lug 2024 prelim.
-13.0
-13.0
-14.0
giu 2024
-14.0
-14.0
-14.0
giu 2024 prelim.
-14.0
-13.7
-14.3
mag 2024
-14.3
-14.3
-14.3
mag 2024 prelim.
-14.3
-14.1
-14.7
apr 2024
-14.7
-14.7
-14.7
apr 2024 prelim.
-14.7
-13.6
-14.9
mar 2024
-14.9
-14.9
-14.9
mar 2024 prelim.
-14.9
-14.6
-15.5
feb 2024
-15.5
-15.5
-15.5
feb 2024 prelim.
-15.5
-17.2
-16.1
gen 2024
-16.1
-16.1
-16.1
gen 2024 prelim.
-16.1
-14.1
-15.0
dic 2023
-15.0
-15.1
-15.1
dic 2023 prelim.
-15.1
-17.0
-16.9
nov 2023
-16.9
-16.9
-16.9
nov 2023 prelim.
-16.9
-18.0
-17.8
ott 2023
-17.9
-17.9
-17.9
ott 2023 prelim.
-17.9
-18.4
-17.8
set 2023
-17.8
-17.8
-17.8
set 2023 prelim.
-17.8
-15.7
-16.0
ago 2023
-16.0
-16.0
-16.0
