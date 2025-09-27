L'indicatore della fiducia dei consumatori mostra il livello di fiducia dei consumatori nell'attività economica dell'eurozona. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un'indagine su circa 24 mila famiglie dell'eurozona. Il numero di famiglie partecipanti per paese è selezionato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.

Ai consumatori viene chiesto di fornire una prospettiva a un anno di anticipo per le condizioni economiche nel paese e nelle loro famiglie. L'indice è calcolato come la media aritmetica dei saldi riepilogativi delle risposte dell'indagine alle seguenti domande:

Come ti aspetti che cambi la posizione finanziaria della tua famiglia nei prossimi 12 mesi? (Migliora, Migliora un po', Rimane la stessa, Peggiora un po', Peggiora molto, Non lo so).

Come si aspetta che la situazione economica generale in questo paese si sviluppi nei prossimi 12 mesi? (Migliora, Migliora un po', Rimane la stessa, Peggiora un po', Peggiora molto, Non lo so).

Come si aspetta che il numero di persone disoccupate in questo paese cambierà nei prossimi 12 mesi? (Aumenterà bruscamente, Aumenterà leggermente, Rimarrà lo stesso, Diminuirà leggermente, Diminuirà bruscamente, Non lo so).

Nei prossimi 12 mesi, quanto è probabile che tu possa risparmiare denaro? (Molto probabile, Abbastanza probabile, Non probabile, Non è affatto probabile, Non lo so).

Pertanto, l'indice di fiducia dei consumatori riflette le aspettative delle famiglie su come si svilupperà l'economia nel prossimo anno. I risultati dell'indagine sono armonizzati e compilati in un unico indice per l'eurozona.

Questo indicatore riflette l'umore dei consumatori, che si basa sull'attuale situazione economica. Gli analisti lo vedono come un indicatore principale dell'attività dei consumatori. Crescita dell'indice indica che i consumatori sono di umore favorevole, si sentono fiduciosi e quindi tendono a spendere denaro, il che ha un effetto favorevole sull'economia dell'eurozona.

La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: