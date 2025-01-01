Il bollettino Focus Market cerca di guidare il mercato brasiliano con le informazioni più cruciali dell'economia, cercando di visualizzare il futuro economico del Brasile. È un documento pubblicato settimanalmente dalla Banca centrale del Brasile.

Il Focus Report mira a guidare l'economia brasiliana con le aspettative del mercato per la settimana, il mese, i 12 mesi successivi e per l'anno successivo. Gli indicatori analizzati nel Focus Bulletin sono i seguenti: Indice generale dei prezzi al consumo - IPCA, IGP-DI (indice generale dei prezzi - disponibilità interna), IGP-M (indice generale dei prezzi di mercato), IPC-Fipe (l’indice dei prezzi al consumo del Comune di San Paolo), aspettative per il tasso Selic, tasso di cambio, proiezioni sulla crescita del PIL brasiliano), debito pubblico netto/PIL, crescita della produzione industriale, conto corrente e bilancia commerciale (raccolti da oltre 130 banche, broker e gestori di fondi), nonché altri indicatori.

Dai dati raccolti dal Market Expectations System vengono generati tre report:

Focus - Report di mercato: pubblicato ogni lunedì. È il riepilogo del calcolo di tutte le statistiche, considerando le aspettative del mercato che vengono raccolte in 30 giorni consecutivi prima della data di riferimento del report.

Focus - Distribuzioni di frequenza: pubblicato il primo lunedì di ogni mese, mostra l'evoluzione delle distribuzioni di frequenza delle aspettative del mercato per gli ultimi tre mesi, l'anno in corso e i tre anni successivi in relazione a IPCA, tasso Selic, PIL e tasso di cambio.

Focus - Top 5: La Banca centrale del Brasile seleziona cinque istituzioni finanziarie che sono riconosciute come la "Top 5". Classifica questi enti in base all'indice di accuratezza delle principali variabili macroeconomiche nelle loro proiezioni a breve, medio e lungo termine. La classifica di queste istituzioni viene divulgata ogni mese. A gennaio viene effettuata una previsione annuale.

Il rapporto Focus è la migliore visualizzazione dello scenario economico brasiliano. Un'altra funzione più tecnica è l'orientamento della Banca centrale del Brasile per quanto riguarda il processo decisionale riguardante la politica monetaria (tasso di interesse).

Le grandi aziende, gli investitori e lo stesso governo brasiliano, spesso usano il Focus Report come riferimento per le loro decisioni. Il comitato di politica monetaria della Banca centrale (COPOM), ad esempio, utilizza le informazioni del rapporto Focus per decidere il tasso Selic durante le riunioni del comitato.

Il Focus Report può essere utile in relazione alle aspettative degli analisti per l'economia nelle prossime settimane, mesi e anche il prossimo anno, nonché nel processo decisionale degli investitori, poiché le variabili presentate nel bollettino influenzano direttamente l'economia e gli investimenti brasiliani.