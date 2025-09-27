L'indice centrale dei prezzi al consumo (ICP) su base mensile riflette una variazione dei prezzi di beni e servizi nell'eurozona nel mese in questione rispetto al mese precedente. L'IPC è calcolato separatamente per ciascuno Stato dell'eurozona. Quindi i dati ottenuti vengono compilati nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo la metodologia approvata.

L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, ovvero dei consumatori finali di beni e servizi. Il calcolo dell'indice include abbigliamento, alloggi, servizi domestici, salute, trasporti, comunicazioni, attività ricreative e cultura, istruzione, alberghi e ristoranti e "varie".

Alimenti, alcol, tabacco ed energia sono esclusi dal calcolo dell'IPC centrale a causa della loro elevata volatilità. L'indice centrale ignora beni e servizi, che non fanno parte della spesa finale delle famiglie al consumo, nonché alcune categorie di spese che non possono essere incluse nel sistema unico, come il gioco d'azzardo, l'affitto imputato di alloggi, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione sanitaria statale, i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente, ecc.

L'indice dei prezzi al consumo, nonché l'inflazione nell'eurozona, è una misura della stabilità dei prezzi utilizzata dal Consiglio direttivo della BCE per valutare l'efficacia della politica monetaria. La crescita dell'IPC a fronte di un'inflazione insufficiente è considerata positiva per le quotazioni in euro.

