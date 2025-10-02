CalendarioSezioni

Variazione degli Inventari delle Imprese Svedesi (Sweden Business Inventories Change)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Azienda
Basso Kr​1.964 B
Kr​6.677 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Kr​1.964 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Variazione degli Inventari delle Imprese Svedesi (Sweden Business Inventories Change)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
Kr​1.964 B
Kr​6.677 B
1 Q 2025
Kr​8.705 B
Kr​-5.478 B
4 Q 2024
Kr​-6.141 B
Kr​6.177 B
3 Q 2024
Kr​1.824 B
Kr​-2.166 B
2 Q 2024
Kr​-2.394 B
Kr​8.633 B
1 Q 2024
Kr​3.691 B
Kr​-8.494 B
4 Q 2023
Kr​-6.846 B
Kr​-7.693 B
3 Q 2023
Kr​-7.389 B
Kr​-3.636 B
2 Q 2023
Kr​-4.189 B
Kr​19.440 B
1 Q 2023
Kr​16.381 B
Kr​-7.704 B
