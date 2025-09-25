CalendarioSezioni

Calendario economico e indicatori dell'Italia

Panoramica

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. -0.1% 2 Q 2025 -0.1% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 6.0% lug 2025 6.2% Mensilmente
IPC a/a 1.6% ago 2025 1.6% Mensilmente
Saldo Commerciale €​7.908 B lug 2025 €​5.384 B Mensilmente

Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 10:44, EUR, Asta BOT di 6 Mesi, Effettiva: 2.044%, Precedente: 2.012%
2025.09.26 08:00, EUR, Business Confidence, Effettiva: 87.3, Previsione: 87.5, Precedente: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Fiducia dei Consumatori, Effettiva: 96.8, Previsione: 96.3, Precedente: 96.2
2025.09.26 10:58, EUR, Asta BTP di 5 Anni, Effettiva: 2.94%, Precedente: 2.80%
2025.09.26 10:58, EUR, Asta BTP di 10 Anni, Effettiva: 3.62%, Precedente: 3.58%
2025.09.29 08:00, EUR, Saldo Commerciale Non-UE, Precedente: €​5.391 B
2025.09.30 08:00, EUR, IPP m/m, Previsione: -0.5%, Precedente: 0.5%
2025.09.30 08:00, EUR, IPP a/a, Previsione: 0.1%, Precedente: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, IPC m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.1%
2025.09.30 09:00, EUR, IPC a/a, Previsione: 1.5%, Precedente: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, HICP m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: -0.2%
2025.09.30 09:00, EUR, IPCA a/a, Previsione: 1.6%, Precedente: 1.6%
2025.09.30 10:00, EUR, Vendite Industriali m/m, Previsione: 1.1%, Precedente: 1.2%
2025.09.30 10:00, EUR, Vendite Industriali a/a, Previsione: -0.9%, Precedente: 0.3%
2025.10.01 07:45, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 47.4, Precedente: 50.4
2025.10.01 16:00, EUR, Immatricolazioni Auto Nuove m/m, Precedente: -43.2%
2025.10.01 16:00, EUR, Immatricolazioni Auto Nuove a/a, Precedente: -2.7%
2025.10.02 08:00, EUR, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 6.0%, Precedente: 6.0%
2025.10.03 07:45, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 51.7, Precedente: 51.5
2025.10.03 07:45, EUR, Indice Composito S&P Global PMI, Precedente: 51.7
2025.10.03 08:00, EUR, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: -0.7%, Precedente: 0.0%
2025.10.03 08:00, EUR, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: -0.6%, Precedente: 1.8%
2025.10.03 09:00, EUR, disavanzo pubblico - Rapporto PIL, Previsione: 5.2%, Precedente: 8.5%

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Asta BOT di 12 Mesi 2.030% 2.012%
Asta BOT di 6 Mesi 2.044% 2.012%
Asta BTP di 10 Anni 3.62% 3.58%
Asta BTP di 3 Anni 2.44% 2.47%
Asta BTP di 30 Anni 4.70% 3.94%
Asta BTP di 5 Anni 2.94% 2.80%
Asta BTP di 7 Anni 2.76% 3.17%
Asta CTZ di 2 Anni 2.230% 2.200%
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 0.4% 2 Q 2025 0.4% Trimestralmente
PIL trim./trim. -0.1% 2 Q 2025 -0.1% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Tasso di Disoccupazione 6.0% lug 2025 6.2% Mensilmente
Tasso di Disoccupazione Trimestrale 6.3% 2 Q 2025 6.3% Trimestralmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
CPI FOI escl. Tabacco a/a 1.4% ago 2025 1.5% Mensilmente
CPI FOI escl. Tabacco m/m 0.0% ago 2025 0.4% Mensilmente
HICP m/m -0.2% ago 2025 -0.2% Mensilmente
IPC a/a 1.6% ago 2025 1.6% Mensilmente
IPC m/m 0.1% ago 2025 0.1% Mensilmente
IPCA a/a 1.6% ago 2025 1.7% Mensilmente
IPP a/a 1.6% lug 2025 2.4% Mensilmente
IPP m/m 0.5% lug 2025 1.4% Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Saldo Commerciale €​7.908 B lug 2025 €​5.384 B Mensilmente
Saldo Commerciale Non-UE €​5.391 B giu 2025 €​5.387 B Mensilmente
Saldo Commerciale UE €​1.917 B lug 2025 €​-0.093 B Mensilmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
disavanzo pubblico - Rapporto PIL 8.5% 1 Q 2025 -0.3% Trimestralmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Business Confidence 87.3 set 2025 87.3 Mensilmente
Immatricolazioni Auto Nuove a/a -2.7% ago 2025 -5.1% Mensilmente
Immatricolazioni Auto Nuove m/m -43.2% ago 2025 -10.4% Mensilmente
Indice Composito S&P Global PMI 51.7 ago 2025 51.5 Mensilmente
Indice dei servizi S&P Global PMI 51.5 ago 2025 52.3 Mensilmente
Indice delle costruzioni S&P Global PMI 47.7 ago 2025 48.3 Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI 50.4 ago 2025 49.8 Mensilmente
Nuovi Ordini Industriali a/a 2.3% mar 2021 0.4% Mensilmente
Nuovi Ordini Industriali m/m -0.8% mar 2021 0.7% Mensilmente
Produzione Industriale a/a 0.9% lug 2025 -0.7% Mensilmente
Produzione Industriale m/m 0.4% lug 2025 0.2% Mensilmente
Vendite Industriali a/a 0.3% giu 2025 -1.8% Mensilmente
Vendite Industriali m/m 1.2% giu 2025 -2.1% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Fiducia dei Consumatori 96.8 set 2025 96.2 Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 1.8% lug 2025 1.1% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 0.0% lug 2025 0.7% Mensilmente