Calendario Economico
Calendario economico e indicatori dell'Italia
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|-0.1%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|6.0%
|lug 2025
|6.2%
|Mensilmente
|IPC a/a
|1.6%
|ago 2025
|1.6%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|€7.908 B
|lug 2025
|€5.384 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 10:44, EUR, Asta BOT di 6 Mesi, Effettiva: 2.044%, Precedente: 2.012%
2025.09.26 08:00, EUR, Business Confidence, Effettiva: 87.3, Previsione: 87.5, Precedente: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Fiducia dei Consumatori, Effettiva: 96.8, Previsione: 96.3, Precedente: 96.2
2025.09.26 10:58, EUR, Asta BTP di 5 Anni, Effettiva: 2.94%, Precedente: 2.80%
2025.09.26 10:58, EUR, Asta BTP di 10 Anni, Effettiva: 3.62%, Precedente: 3.58%
2025.09.29 08:00, EUR, Saldo Commerciale Non-UE, Precedente: €5.391 B
2025.09.30 08:00, EUR, IPP m/m, Previsione: -0.5%, Precedente: 0.5%
2025.09.30 08:00, EUR, IPP a/a, Previsione: 0.1%, Precedente: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, IPC m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.1%
2025.09.30 09:00, EUR, IPC a/a, Previsione: 1.5%, Precedente: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, HICP m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: -0.2%
2025.09.30 09:00, EUR, IPCA a/a, Previsione: 1.6%, Precedente: 1.6%
2025.09.30 10:00, EUR, Vendite Industriali m/m, Previsione: 1.1%, Precedente: 1.2%
2025.09.30 10:00, EUR, Vendite Industriali a/a, Previsione: -0.9%, Precedente: 0.3%
2025.10.01 07:45, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 47.4, Precedente: 50.4
2025.10.01 16:00, EUR, Immatricolazioni Auto Nuove m/m, Precedente: -43.2%
2025.10.01 16:00, EUR, Immatricolazioni Auto Nuove a/a, Precedente: -2.7%
2025.10.02 08:00, EUR, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 6.0%, Precedente: 6.0%
2025.10.03 07:45, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 51.7, Precedente: 51.5
2025.10.03 07:45, EUR, Indice Composito S&P Global PMI, Precedente: 51.7
2025.10.03 08:00, EUR, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: -0.7%, Precedente: 0.0%
2025.10.03 08:00, EUR, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: -0.6%, Precedente: 1.8%
2025.10.03 09:00, EUR, disavanzo pubblico - Rapporto PIL, Previsione: 5.2%, Precedente: 8.5%
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Asta BOT di 12 Mesi
|2.030%
|2.012%
|Asta BOT di 6 Mesi
|2.044%
|2.012%
|Asta BTP di 10 Anni
|3.62%
|3.58%
|Asta BTP di 3 Anni
|2.44%
|2.47%
|Asta BTP di 30 Anni
|4.70%
|3.94%
|Asta BTP di 5 Anni
|2.94%
|2.80%
|Asta BTP di 7 Anni
|2.76%
|3.17%
|Asta CTZ di 2 Anni
|2.230%
|2.200%
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|0.4%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|-0.1%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Tasso di Disoccupazione
|6.0%
|lug 2025
|6.2%
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione Trimestrale
|6.3%
|2 Q 2025
|6.3%
|Trimestralmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|CPI FOI escl. Tabacco a/a
|1.4%
|ago 2025
|1.5%
|Mensilmente
|CPI FOI escl. Tabacco m/m
|0.0%
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|HICP m/m
|-0.2%
|ago 2025
|-0.2%
|Mensilmente
|IPC a/a
|1.6%
|ago 2025
|1.6%
|Mensilmente
|IPC m/m
|0.1%
|ago 2025
|0.1%
|Mensilmente
|IPCA a/a
|1.6%
|ago 2025
|1.7%
|Mensilmente
|IPP a/a
|1.6%
|lug 2025
|2.4%
|Mensilmente
|IPP m/m
|0.5%
|lug 2025
|1.4%
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Saldo Commerciale
|€7.908 B
|lug 2025
|€5.384 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale Non-UE
|€5.391 B
|giu 2025
|€5.387 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale UE
|€1.917 B
|lug 2025
|€-0.093 B
|Mensilmente
|Governo
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|disavanzo pubblico - Rapporto PIL
|8.5%
|1 Q 2025
|-0.3%
|Trimestralmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Business Confidence
|87.3
|set 2025
|87.3
|Mensilmente
|Immatricolazioni Auto Nuove a/a
|-2.7%
|ago 2025
|-5.1%
|Mensilmente
|Immatricolazioni Auto Nuove m/m
|-43.2%
|ago 2025
|-10.4%
|Mensilmente
|Indice Composito S&P Global PMI
|51.7
|ago 2025
|51.5
|Mensilmente
|Indice dei servizi S&P Global PMI
|51.5
|ago 2025
|52.3
|Mensilmente
|Indice delle costruzioni S&P Global PMI
|47.7
|ago 2025
|48.3
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|50.4
|ago 2025
|49.8
|Mensilmente
|Nuovi Ordini Industriali a/a
|2.3%
|mar 2021
|0.4%
|Mensilmente
|Nuovi Ordini Industriali m/m
|-0.8%
|mar 2021
|0.7%
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|0.9%
|lug 2025
|-0.7%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|0.4%
|lug 2025
|0.2%
|Mensilmente
|Vendite Industriali a/a
|0.3%
|giu 2025
|-1.8%
|Mensilmente
|Vendite Industriali m/m
|1.2%
|giu 2025
|-2.1%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Fiducia dei Consumatori
|96.8
|set 2025
|96.2
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|1.8%
|lug 2025
|1.1%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|0.0%
|lug 2025
|0.7%
|Mensilmente