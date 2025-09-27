CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Posizioni nette non commerciali CFTC EUR (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Medio 114.3 K
117.8 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
114.3 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il rapporto settimanale delle posizioni nette non commerciali EUR della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni futures in EUR long e short esistenti sul mercato e aperte da trader non commercial (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (borse di Chicago e New York). Quindi l'indicatore è un volume netto di posizioni long in euro negli Stati Uniti.

I trader non commercial NON aprono posizioni per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commercial per le negoziazioni con alcuni asset e non commercial con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni si è formato.

La crescita della quantità di posizioni long speculative in euro è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività del mercato in euro. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati rispetto alla scala globale.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Posizioni nette non commerciali CFTC EUR (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
114.3 K
117.8 K
16 set 2025
117.8 K
125.7 K
9 set 2025
125.7 K
119.6 K
2 set 2025
119.6 K
123.0 K
26 ago 2025
123.0 K
118.7 K
19 ago 2025
118.7 K
115.4 K
12 ago 2025
115.4 K
116.0 K
5 ago 2025
116.0 K
123.4 K
29 lug 2025
123.4 K
125.5 K
22 lug 2025
125.5 K
128.2 K
15 lug 2025
128.2 K
120.6 K
8 lug 2025
120.6 K
107.5 K
1 lug 2025
107.5 K
111.1 K
24 giu 2025
111.1 K
101.6 K
17 giu 2025
101.6 K
93.0 K
10 giu 2025
93.0 K
82.8 K
3 giu 2025
82.8 K
79.5 K
27 mag 2025
79.5 K
74.5 K
20 mag 2025
74.5 K
84.8 K
13 mag 2025
84.8 K
75.7 K
6 mag 2025
75.7 K
75.8 K
29 apr 2025
75.8 K
65.0 K
22 apr 2025
65.0 K
69.3 K
15 apr 2025
69.3 K
60.0 K
8 apr 2025
60.0 K
51.8 K
1 apr 2025
51.8 K
65.5 K
25 mar 2025
65.5 K
59.4 K
18 mar 2025
59.4 K
13.1 K
11 mar 2025
13.1 K
-10.1 K
4 mar 2025
-10.1 K
-25.4 K
25 feb 2025
-25.4 K
-51.4 K
18 feb 2025
-51.4 K
-64.4 K
11 feb 2025
-64.4 K
-58.6 K
4 feb 2025
-58.6 K
-66.6 K
28 gen 2025
-66.6 K
-62.5 K
21 gen 2025
-62.5 K
-60.4 K
14 gen 2025
-60.4 K
-64.1 K
7 gen 2025
-64.1 K
-68.5 K
24 dic 2024
-68.5 K
-65.9 K
17 dic 2024
-65.9 K
-75.6 K
10 dic 2024
-75.6 K
-57.5 K
3 dic 2024
-57.5 K
-56.0 K
26 nov 2024
-56.0 K
-42.6 K
19 nov 2024
-42.6 K
-7.4 K
12 nov 2024
-7.4 K
-21.7 K
5 nov 2024
-21.7 K
-50.3 K
29 ott 2024
-50.3 K
-28.5 K
22 ott 2024
-28.5 K
17.2 K
15 ott 2024
17.2 K
39.1 K
8 ott 2024
39.1 K
55.3 K
12345678...19
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento