Indice dei Prezzi al Consumo nel Regno Unito, compresi i costi delle Abitazioni degli Occupanti Proprietari (CPIH) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Prezzi
Basso 138.5
138.4
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo, compresi i costi delle abitazioni degli occupanti proprietari (CPIH) rappresenta una variazione dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. In contrasto con l'indice dei prezzi al consumo, CPIH include i costi di alloggio degli occupanti proprietari. L'IPC è una delle misure chiave del sentimento dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo nel Regno Unito, compresi i costi delle Abitazioni degli Occupanti Proprietari (CPIH) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
138.5
138.4
giu 2025
138.4
138.0
feb 2025
135.6
135.1
dic 2024
135.1
134.6
nov 2024
134.6
134.3
set 2024
133.5
133.4
giu 2024
133.0
132.7
mag 2024
132.7
132.2
mar 2024
131.6
130.8
feb 2024
130.8
130.0
gen 2024
130.0
130.5
dic 2023
130.5
130.0
nov 2023
130.0
130.2
ott 2023
130.2
130.1
set 2023
130.1
129.4
ago 2023
129.4
129.0
lug 2023
129.0
129.4
giu 2023
129.4
129.1
mag 2023
129.1
128.3
apr 2023
128.3
126.8
mar 2023
126.8
126.0
feb 2023
126.0
124.8
gen 2023
124.8
125.3
dic 2022
125.3
124.8
nov 2022
124.8
124.3
ott 2022
124.3
122.3
set 2022
122.3
121.8
ago 2022
121.8
121.2
lug 2022
121.2
120.5
giu 2022
120.5
119.7
mag 2022
119.7
119.0
apr 2022
119.0
116.5
mar 2022
116.5
115.4
feb 2022
115.4
114.6
gen 2022
114.6
114.7
dic 2021
114.7
114.1
nov 2021
114.1
113.4
ott 2021
113.4
112.4
set 2021
112.4
112.1
ago 2021
112.1
111.4
lug 2021
111.4
111.4
giu 2021
111.4
111.0
mag 2021
111.0
110.4
apr 2021
110.4
109.7
mar 2021
109.7
109.4
feb 2021
109.4
109.3
gen 2021
109.3
109.4
dic 2020
109.4
109.1
nov 2020
109.1
109.2
ott 2020
109.2
109.2
123
Esporta

