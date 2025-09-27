Calendario Economico
Calendario economico e indicatori della Cina
Panoramica
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.27 01:30, CNY, Profitto Industriale da inizio anno a/a, Effettiva: 0.9%, Precedente: -1.7%
2025.09.29 01:00, CNY, Investimenti Diretti Esteri da inizio anno a/a, Previsione: -8.4%, Precedente: -13.4%
2025.09.30 01:00, CNY, PMI Manifatturiero, Previsione: 49.6, Precedente: 49.4
2025.09.30 01:00, CNY, PMI Non Manifatturiero, Previsione: 50.6, Precedente: 50.3
2025.09.30 01:00, CNY, PMI Composito, Precedente: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin PMI manifatturiero, Previsione: 50.6, Precedente: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Servizi PMI, Previsione: 51.7, Precedente: 53.0
2025.09.30 01:45, CNY, PMI Composito Caixin, Precedente: 51.9
2025.10.01 00:00, CNY, Festa Nazionale
2025.10.02 00:00, CNY, Festa Nazionale
2025.10.03 00:00, CNY, Festa Nazionale
2025.10.04 00:00, CNY, Festa Nazionale
2025.10.05 00:00, CNY, Festa Nazionale
Indicatori economici
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|4.6%
|3 Q 2024
|4.7%
|Trimestralmente
|PIL da inizio anno a/a
|4.8%
|3 Q 2024
|5.0%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Tasso di Disoccupazione
|5.0%
|nov 2024
|5.0%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC a/a
|-0.4%
|ago 2025
|0.0%
|Mensilmente
|IPC m/m
|0.0%
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|IPP a/a
|-2.9%
|ago 2025
|-3.6%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Crescita dei Prestiti in Essere della PBC a/a
|N/D
|ago 2025
|6.9%
|Mensilmente
|Investimenti Diretti Esteri da inizio anno a/a
|-13.4%
|lug 2025
|Mensilmente
|Nuovi Prestiti PBC
|N/D
|ago 2025
|¥-0.050 T
|Mensilmente
|Riserve Valuta Straniera
|$3.322 T
|ago 2025
|$3.292 T
|Mensilmente
|Stock di Denaro M2 PBC a/a
|N/D
|ago 2025
|8.8%
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Esportazioni USD a/a
|6.7%
|nov 2024
|12.7%
|Mensilmente
|Esportazioni a/a
|5.8%
|nov 2024
|11.2%
|Mensilmente
|Importazioni USD a/a
|-3.9%
|nov 2024
|-2.3%
|Mensilmente
|Importazioni a/a
|-4.7%
|nov 2024
|-3.7%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|¥692.80 B
|nov 2024
|¥679.10 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale USD
|$97.44 B
|nov 2024
|$95.72 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Caixin PMI manifatturiero
|50.5
|ago 2025
|49.5
|Mensilmente
|Caixin Servizi PMI
|53.0
|ago 2025
|52.6
|Mensilmente
|Indice di Produzione Industriale da Inizio Anno a/a
|6.2%
|ago 2025
|6.3%
|Mensilmente
|Investimenti in Beni Immobili a/a
|0.5%
|ago 2025
|1.6%
|Mensilmente
|PMI Composito
|50.5
|ago 2025
|50.2
|Mensilmente
|PMI Composito Caixin
|51.9
|ago 2025
|50.8
|Mensilmente
|PMI Manifatturiero
|49.4
|ago 2025
|49.3
|Mensilmente
|PMI Non Manifatturiero
|50.3
|ago 2025
|50.1
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|5.2%
|ago 2025
|5.7%
|Mensilmente
|Profitto Industriale a/a
|0.8%
|giu 2022
|-6.5%
|Mensilmente
|Profitto Industriale da inizio anno a/a
|0.9%
|ago 2025
|-1.7%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Vendite al Dettaglio a/a
|3.4%
|ago 2025
|3.7%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio da Inizio Anno a/a
|4.6%
|ago 2025
|4.8%
|Mensilmente