Calendario economico e indicatori della Cina

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.9% 3 Q 2024 0.7% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 5.0% nov 2024 5.0% Mensilmente
IPC a/a -0.4% ago 2025 0.0% Mensilmente
Saldo Commerciale ¥​692.80 B nov 2024 ¥​679.10 B Mensilmente

2025.09.27 01:30, CNY, Profitto Industriale da inizio anno a/a, Effettiva: 0.9%, Precedente: -1.7%
2025.09.29 01:00, CNY, Investimenti Diretti Esteri da inizio anno a/a, Previsione: -8.4%, Precedente: -13.4%
2025.09.30 01:00, CNY, PMI Manifatturiero, Previsione: 49.6, Precedente: 49.4
2025.09.30 01:00, CNY, PMI Non Manifatturiero, Previsione: 50.6, Precedente: 50.3
2025.09.30 01:00, CNY, PMI Composito, Precedente: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin PMI manifatturiero, Previsione: 50.6, Precedente: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Servizi PMI, Previsione: 51.7, Precedente: 53.0
2025.09.30 01:45, CNY, PMI Composito Caixin, Precedente: 51.9
2025.10.01 00:00, CNY, Festa Nazionale
2025.10.02 00:00, CNY, Festa Nazionale
2025.10.03 00:00, CNY, Festa Nazionale
2025.10.04 00:00, CNY, Festa Nazionale
2025.10.05 00:00, CNY, Festa Nazionale

Indicatori economici

PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 4.6% 3 Q 2024 4.7% Trimestralmente
PIL da inizio anno a/a 4.8% 3 Q 2024 5.0% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.9% 3 Q 2024 0.7% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Tasso di Disoccupazione 5.0% nov 2024 5.0% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC a/a -0.4% ago 2025 0.0% Mensilmente
IPC m/m 0.0% ago 2025 0.4% Mensilmente
IPP a/a -2.9% ago 2025 -3.6% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Crescita dei Prestiti in Essere della PBC a/a N/D ago 2025 6.9% Mensilmente
Investimenti Diretti Esteri da inizio anno a/a -13.4% lug 2025 Mensilmente
Nuovi Prestiti PBC N/D ago 2025 ¥​-0.050 T Mensilmente
Riserve Valuta Straniera $​3.322 T ago 2025 $​3.292 T Mensilmente
Stock di Denaro M2 PBC a/a N/D ago 2025 8.8% Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Esportazioni USD a/a 6.7% nov 2024 12.7% Mensilmente
Esportazioni a/a 5.8% nov 2024 11.2% Mensilmente
Importazioni USD a/a -3.9% nov 2024 -2.3% Mensilmente
Importazioni a/a -4.7% nov 2024 -3.7% Mensilmente
Saldo Commerciale ¥​692.80 B nov 2024 ¥​679.10 B Mensilmente
Saldo Commerciale USD $​97.44 B nov 2024 $​95.72 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Caixin PMI manifatturiero 50.5 ago 2025 49.5 Mensilmente
Caixin Servizi PMI 53.0 ago 2025 52.6 Mensilmente
Indice di Produzione Industriale da Inizio Anno a/a 6.2% ago 2025 6.3% Mensilmente
Investimenti in Beni Immobili a/a 0.5% ago 2025 1.6% Mensilmente
PMI Composito 50.5 ago 2025 50.2 Mensilmente
PMI Composito Caixin 51.9 ago 2025 50.8 Mensilmente
PMI Manifatturiero 49.4 ago 2025 49.3 Mensilmente
PMI Non Manifatturiero 50.3 ago 2025 50.1 Mensilmente
Produzione Industriale a/a 5.2% ago 2025 5.7% Mensilmente
Profitto Industriale a/a 0.8% giu 2022 -6.5% Mensilmente
Profitto Industriale da inizio anno a/a 0.9% ago 2025 -1.7% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Vendite al Dettaglio a/a 3.4% ago 2025 3.7% Mensilmente
Vendite al Dettaglio da Inizio Anno a/a 4.6% ago 2025 4.8% Mensilmente