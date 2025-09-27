Calendario Economico
EIA Raffineria Petrolio Greggio Variazione Giornaliera degli Input Stati Uniti (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)
|Basso
|0.052 M
|
-0.394 M
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
0.052 M
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I Dati di Modifica degli Input di Petrolio Greggio della Raffineria dell'Energy Information Administration (EIA) vengono pubblicati settimanalmente sulla base di un'indagine periodica delle raffinerie nazionali sulla quantità di petrolio ricevuto per la raffinazione.
Il rapporto settimanale viene condotto utilizzando un metodo cut-off, in cui le aziende sono classificate dal più grande al più piccolo in base alle quantità indicate nei rapporti precedenti. Le aziende vengono selezionate in modo che il campione totale copra circa il 90% della quantità totale dell'olio raffinato. Le aziende segnalano i dati via fax o Internet utilizzando il trasferimento sicuro dei file. I dati raccolti vengono elaborati automaticamente.
L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.
La crescita degli input delle raffinerie indica un aumento dell'attività di produzione di petrolio. L'indicatore in sé non ha un effetto significativo sulle quotazioni in dollari, mentre gli economisti di solito analizzano i dati solo in combinazione con altri indicatori del mercato petrolifero di maggiore rilevanza, come ad esempio con le variazioni delle scorte di petrolio greggio.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"EIA Raffineria Petrolio Greggio Variazione Giornaliera degli Input Stati Uniti (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress