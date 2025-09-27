I Dati di Modifica degli Input di Petrolio Greggio della Raffineria dell'Energy Information Administration (EIA) vengono pubblicati settimanalmente sulla base di un'indagine periodica delle raffinerie nazionali sulla quantità di petrolio ricevuto per la raffinazione.

Il rapporto settimanale viene condotto utilizzando un metodo cut-off, in cui le aziende sono classificate dal più grande al più piccolo in base alle quantità indicate nei rapporti precedenti. Le aziende vengono selezionate in modo che il campione totale copra circa il 90% della quantità totale dell'olio raffinato. Le aziende segnalano i dati via fax o Internet utilizzando il trasferimento sicuro dei file. I dati raccolti vengono elaborati automaticamente.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

La crescita degli input delle raffinerie indica un aumento dell'attività di produzione di petrolio. L'indicatore in sé non ha un effetto significativo sulle quotazioni in dollari, mentre gli economisti di solito analizzano i dati solo in combinazione con altri indicatori del mercato petrolifero di maggiore rilevanza, come ad esempio con le variazioni delle scorte di petrolio greggio.

