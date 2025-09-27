CalendarioSezioni

Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Federal Reserve Bank di Philadelphia. (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Basso 12.5 28.5
38.4
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
22.0
12.5
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Philadelphia Fed Capex Outlook riflette una variazione stimata degli investimenti di capitale nella zona della Federal Reserve di Philadelphia per i prossimi sei mesi. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware.

Il valore di previsione è calcolato sulla base di un'indagine sulle principali imprese industriali della regione. Oltre a una valutazione generale delle spese in conto capitale nel settore, i leader aziendali vengono intervistati per presumere se la situazione nelle loro aziende migliorerà, peggiorerà o rimarrà invariata. In particolare, gli intervistati valutano i nuovi ordini, le spedizioni, gli ordini non evasi, i tempi di consegna dei fornitori, le scorte, i prezzi pagati, i prezzi ricevuti, il numero di dipendenti, le ore medie lavorate a settimana.

La regione che ricade sotto la responsabilità della Federal Reserve Bank di Filadelfia è una delle regioni economicamente più attive del Paese, ecco perché le sue prospettive di capex manifatturiero sono spesso monitorate dagli analisti. Il settore manifatturiero, di solito, dimostra una natura ciclica più vivida e riflette i cambiamenti attuali prima dell'economia in generale. Pertanto, le aspettative dei partecipanti a questo mercato fungono da indicatore principale della salute dell'economia statunitense.

L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di previsioni positive e la percentuale di quelle negative. Se il valore finale dell'indice è positivo, significa che i produttori della regione prevedono di investire capitale nella produzione. Letture al di sotto dello zero indicano un peggioramento del sentimento delle imprese nel segmento manifatturiero dell'economia.

Tuttavia, il Philadelphia Fed Capex Outlook raramente causa volatilità del dollaro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
12.5
28.5
38.4
ago 2025
38.4
22.9
17.1
lug 2025
17.1
18.7
14.5
giu 2025
14.5
20.8
27.0
mag 2025
27.0
21.1
2.0
apr 2025
2.0
12.9
13.4
mar 2025
13.4
16.0
14.0
feb 2025
14.0
21.2
39.0
gen 2025
39.0
13.2
22.2
dic 2024
18.8
27.3
24.9
nov 2024
24.9
32.9
23.5
ott 2024
23.5
35.2
25.0
set 2024
25.0
18.2
12.0
ago 2024
12.0
10.5
7.4
lug 2024
7.4
15.4
12.1
giu 2024
12.1
17.7
20.1
mag 2024
20.1
9.2
20.0
apr 2024
20.0
9.6
23.6
mar 2024
23.6
3.1
12.7
feb 2024
12.7
-2.7
7.5
gen 2024
7.5
-3.6
-7.5
dic 2023
-7.5
-3.0
-1.3
nov 2023
-1.3
1.4
-4.8
ott 2023
-4.8
1.5
7.5
set 2023
7.5
2.1
-4.5
ago 2023
-4.5
9.2
8.6
lug 2023
8.6
6.2
9.9
giu 2023
9.9
-1.4
2.5
mag 2023
2.5
2.3
-5.4
apr 2023
-5.4
8.3
-3.8
mar 2023
-3.8
13.4
7.5
feb 2023
7.5
11.9
10.5
gen 2023
10.5
11.0
16.2
dic 2022
18.0
7.0
6.4
nov 2022
6.4
7.5
4.4
ott 2022
4.4
8.1
4.6
set 2022
4.6
9.7
18.0
ago 2022
18.0
5.9
4.4
lug 2022
4.4
14.8
11.7
giu 2022
11.7
19.0
9.6
mag 2022
9.6
22.6
19.9
apr 2022
19.9
23.8
24.8
mar 2022
24.8
23.4
21.5
feb 2022
21.5
26.4
26.2
gen 2022
26.2
28.2
20.0
dic 2021
20.0
29.6
31.1
nov 2021
31.1
35.9
32.4
ott 2021
32.4
34.4
23.6
set 2021
23.6
39.4
33.7
ago 2021
33.7
40.2
41.2
123
