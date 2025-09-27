Calendario Economico
EIA Variazione del Tasso di Utilizzo della Raffineria Stati Uniti (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)
|Basso
|-0.3%
|
-1.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Variazione del Tasso di Utilizzo della Raffineria dell'Energy Information Administration (EIA) riflette l'utilizzo delle unità di distillazione del petrolio greggio atmosferico. È calcolato dividendo l'input lordo a queste unità per l'ultima capacità operabile segnalata. La capacità operativa totale comprende tutte le raffinerie in funzione, nonché quelle che non sono in funzione al momento del rapporto, ma possono essere messe in funzione entro 30 giorni.
I dati per il calcolo dell'indice sono raccolti dal Weekly Petroleum Status Report (WPSR). Il rapporto settimanale viene condotto utilizzando un metodo cut-off, in cui le aziende sono classificate dal più grande al più piccolo in base alle quantità indicate nei rapporti precedenti. Le aziende vengono selezionate in modo che il campione totale copra circa il 90% della quantità totale dell'olio raffinato. Le aziende segnalano i dati via fax o Internet utilizzando il trasferimento sicuro dei file. I dati raccolti vengono elaborati automaticamente.
L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.
Un aumento del tasso di utilizzo riflette tendenze positive nel settore della raffinazione del petrolio, tuttavia, l'indicatore stesso raramente ha un impatto notevole sulle quotazioni in dollari USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"EIA Variazione del Tasso di Utilizzo della Raffineria Stati Uniti (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)"indicatore macroeconomico.
