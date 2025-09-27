Calendario Economico
Debito Pubblico Interno Generale Norvegia a/a (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)
Il Debito Generale sui Prestiti Pubblici Interni a/a riflette il debito delle famiglie nei confronti degli istituti di credito norvegesi in corone norvegesi e in valuta estera. Il pubblico qui significa i settori istituzionali del governo, le società non finanziarie, le famiglie, ecc. Le famiglie includono anche organizzazioni senza scopo di lucro che servono le famiglie.
Le statistiche coprono il debito su tutti i prestiti emessi da banche nazionali, istituti di credito statali, compagnie di assicurazione finanziaria e non vita, società di mutui, fondi pensione e altri. Sono inclusi anche i titoli di debito emessi in Norvegia.
Statistics Norway raccoglie dati sul debito da rapporti presentati da banche, società ipotecarie, istituti di credito governativi e società finanziarie. Ulteriori dati sono forniti dai fondi pensione, dal Deposito Centrale e dall'Autorità Centrale di Vigilanza Finanziaria.
L'indicatore del debito dei prestiti riflette direttamente i prestiti del settore privato in Norvegia. L'ammontare dei prestiti di credito emessi alle famiglie e alle imprese private caratterizza il livello di sviluppo del settore bancario del paese, il benessere dei consumatori e, in parte, le vendite al dettaglio Questo indicatore non è predittivo: le persone sottovalutano più prestiti quando il tasso di interesse diminuisce o quando il mercato del lavoro aumenta (le famiglie hanno più fiducia nel reddito futuro). Questa cifra è raramente interpretata come un indicatore separato e viene analizzata dagli economisti in combinazione con altri indicatori, come la spesa dei consumatori, i salari e lo stato del settore bancario.
In generale, la crescita delle Vendite al Dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può essere vista come positiva per le quotazioni in corone norvegesi.
