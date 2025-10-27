Calendario Economico
Livello di Occupazione Svizzera (Switzerland Employment Level)
|Medio
|N/D
|5.540 M
|
5.512 M
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il livello di occupazione in Svizzera mostra il numero totale di occupati ufficiali nel trimestre in cui si è registrato. Il calcolo include sia il numero di impieghi a tempo pieno che quelli a tempo parziale.
Il comunicato completo fornisce dati dettagliati per sezioni economiche, per genere e per durata della giornata lavorativa. Il calcolo dell'occupazione comprende tutti i settori dell'economia svizzera, come l'estrazione mineraria, l'industria manifatturiera, l'approvvigionamento energetico, l'approvvigionamento idrico e la gestione dei rifiuti, l'edilizia, il commercio e la riparazione di autoveicoli, il trasporto e lo stoccaggio, i servizi di alloggio e ristorazione, l'informazione e la comunicazione, i servizi finanziari e assicurativi, le attività immobiliari, i servizi amministrativi e di supporto, la formazione, la sanità, le arti e altre attività di servizi.
I dati vengono raccolti dalle amministrazioni del lavoro per i cantoni separati. Quindi, i dati vengono combinati in un rapporto generale.
Il livello di occupazione è uno degli indicatori più importanti che influenzano la politica monetaria e le decisioni in materia di tassi d'interesse della Banca Nazionale. Livelli di occupazione più elevati consentono la previsione di un livello più elevato di consumo: le persone spenderanno di più, aumentando così i flussi di denaro nell'economia.
La crescita dell'occupazione può avere un effetto positivo sulle quotazioni in franchi svizzeri.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Livello di Occupazione Svizzera (Switzerland Employment Level)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
