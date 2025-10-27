Il livello di occupazione in Svizzera mostra il numero totale di occupati ufficiali nel trimestre in cui si è registrato. Il calcolo include sia il numero di impieghi a tempo pieno che quelli a tempo parziale.

Il comunicato completo fornisce dati dettagliati per sezioni economiche, per genere e per durata della giornata lavorativa. Il calcolo dell'occupazione comprende tutti i settori dell'economia svizzera, come l'estrazione mineraria, l'industria manifatturiera, l'approvvigionamento energetico, l'approvvigionamento idrico e la gestione dei rifiuti, l'edilizia, il commercio e la riparazione di autoveicoli, il trasporto e lo stoccaggio, i servizi di alloggio e ristorazione, l'informazione e la comunicazione, i servizi finanziari e assicurativi, le attività immobiliari, i servizi amministrativi e di supporto, la formazione, la sanità, le arti e altre attività di servizi.

I dati vengono raccolti dalle amministrazioni del lavoro per i cantoni separati. Quindi, i dati vengono combinati in un rapporto generale.

Il livello di occupazione è uno degli indicatori più importanti che influenzano la politica monetaria e le decisioni in materia di tassi d'interesse della Banca Nazionale. Livelli di occupazione più elevati consentono la previsione di un livello più elevato di consumo: le persone spenderanno di più, aumentando così i flussi di denaro nell'economia.

La crescita dell'occupazione può avere un effetto positivo sulle quotazioni in franchi svizzeri.

Ultimi valori: