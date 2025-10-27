CalendarioSezioni

Livello di Occupazione Svizzera (Switzerland Employment Level)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Ufficio Federale di Statistica (Federal Statistical Office)
Settore
Lavoro
Medio N/D 5.540 M
5.512 M
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il livello di occupazione in Svizzera mostra il numero totale di occupati ufficiali nel trimestre in cui si è registrato. Il calcolo include sia il numero di impieghi a tempo pieno che quelli a tempo parziale.

Il comunicato completo fornisce dati dettagliati per sezioni economiche, per genere e per durata della giornata lavorativa. Il calcolo dell'occupazione comprende tutti i settori dell'economia svizzera, come l'estrazione mineraria, l'industria manifatturiera, l'approvvigionamento energetico, l'approvvigionamento idrico e la gestione dei rifiuti, l'edilizia, il commercio e la riparazione di autoveicoli, il trasporto e lo stoccaggio, i servizi di alloggio e ristorazione, l'informazione e la comunicazione, i servizi finanziari e assicurativi, le attività immobiliari, i servizi amministrativi e di supporto, la formazione, la sanità, le arti e altre attività di servizi.

I dati vengono raccolti dalle amministrazioni del lavoro per i cantoni separati. Quindi, i dati vengono combinati in un rapporto generale.

Il livello di occupazione è uno degli indicatori più importanti che influenzano la politica monetaria e le decisioni in materia di tassi d'interesse della Banca Nazionale. Livelli di occupazione più elevati consentono la previsione di un livello più elevato di consumo: le persone spenderanno di più, aumentando così i flussi di denaro nell'economia.

La crescita dell'occupazione può avere un effetto positivo sulle quotazioni in franchi svizzeri.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Livello di Occupazione Svizzera (Switzerland Employment Level)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
N/D
5.540 M
5.512 M
1 Q 2025
5.512 M
5.563 M
5.534 M
4 Q 2024
5.534 M
5.550 M
5.528 M
3 Q 2024
5.528 M
5.515 M
5.499 M
2 Q 2024
5.499 M
5.517 M
5.481 M
1 Q 2024
5.484 M
5.542 M
5.488 M
4 Q 2023
5.488 M
5.480 M
5.465 M
3 Q 2023
5.465 M
5.476 M
5.432 M
2 Q 2023
5.432 M
5.428 M
5.389 M
1 Q 2023
5.389 M
5.433 M
5.398 M
4 Q 2022
5.398 M
5.303 M
5.362 M
3 Q 2022
5.362 M
5.331 M
5.316 M
2 Q 2022
5.316 M
5.274 M
5.273 M
1 Q 2022
5.227 M
5.235 M
5.239 M
4 Q 2021
5.239 M
5.179 M
5.213 M
3 Q 2021
5.213 M
5.129 M
5.126 M
2 Q 2021
5.126 M
5.122 M
5.101 M
1 Q 2021
5.101 M
5.158 M
5.141 M
4 Q 2020
5.135 M
5.158 M
5.138 M
3 Q 2020
5.138 M
5.142 M
5.095 M
2 Q 2020
5.095 M
5.161 M
5.132 M
1 Q 2020
5.102 M
5.173 M
5.130 M
4 Q 2019
5.130 M
5.160 M
5.137 M
3 Q 2019
5.137 M
5.103 M
5.109 M
2 Q 2019
5.109 M
5.130 M
5.071 M
1 Q 2019
5.071 M
5.122 M
5.068 M
4 Q 2018
5.068 M
5.111 M
5.070 M
3 Q 2018
5.070 M
4.985 M
5.048 M
2 Q 2018
5.048 M
4.985 M
5.005 M
1 Q 2018
4.961 M
4.999 M
4.962 M
4 Q 2017
4.962 M
4.963 M
4.956 M
3 Q 2017
4.956 M
4.915 M
2 Q 2017
4.915 M
4.884 M
1 Q 2017
4.884 M
4.921 M
4 Q 2016
4.912 M
4.918 M
3 Q 2016
4.918 M
4.903 M
2 Q 2016
4.903 M
4.878 M
1 Q 2016
4.878 M
4.897 M
4 Q 2015
4.897 M
4.240 M
2 Q 2015
4.240 M
4.225 M
1 Q 2015
4.225 M
4.231 M
4 Q 2014
4.231 M
4.227 M
3 Q 2014
4.227 M
4.196 M
2 Q 2014
4.196 M
4.192 M
1 Q 2014
4.192 M
4.189 M
4 Q 2013
4.189 M
4.196 M
3 Q 2013
4.196 M
4.166 M
2 Q 2013
4.166 M
4.152 M
1 Q 2013
4.152 M
4.116 M
4 Q 2012
4.116 M
4.122 M
