Bilancia commerciale dell'Unione europea non destagionalizzata (European Union Trade Balance n.s.a.)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
Trade
Medio €​12.4 B €​2.4 B
€​8.0 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
€​-5.7 B
€​12.4 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La bilancia commerciale non destagionalizzata riflette un cambiamento tra esportazioni e importazioni nell'eurozona in un periodo selezionato. Gli economisti utilizzano la bilancia commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi. In primo luogo, la bilancia commerciale viene calcolata per i singoli Stati membri dell’eurozona, quindi i saldi sono compilati in un'unica cifra. Il calcolo è complicato, poiché vengono utilizzate diverse metodologie per la raccolta di dati e il calcolo di indicatori in diversi paesi dell'UE. Tuttavia, la bilancia commerciale è considerata un importante indicatore di sviluppo e il vettore dei flussi commerciali.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per le economie altamente sviluppate, come l'eurozona, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale in questi casi è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto della bilancia commerciale sulle quotazioni in euro è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche della produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Questi sviluppi incidono di conseguenza sull'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Bilancia commerciale dell'Unione europea non destagionalizzata (European Union Trade Balance n.s.a.)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
€​12.4 B
€​2.4 B
€​8.0 B
giu 2025
€​7.0 B
€​32.2 B
€​16.5 B
mag 2025
€​16.2 B
€​20.1 B
€​11.1 B
apr 2025
€​9.9 B
€​23.3 B
€​37.3 B
mar 2025
€​36.9 B
€​11.9 B
€​24.8 B
feb 2025
€​24.0 B
€​9.7 B
€​0.8 B
gen 2025
€​1.0 B
€​4.7 B
€​15.4 B
dic 2024
€​15.5 B
€​5.4 B
€​16.0 B
nov 2024
€​16.4 B
€​11.6 B
€​8.6 B
ott 2024
€​6.8 B
€​18.1 B
€​11.6 B
set 2024
€​12.5 B
€​10.7 B
€​4.1 B
ago 2024
€​4.6 B
€​16.6 B
€​19.7 B
lug 2024
€​21.2 B
€​19.1 B
€​21.7 B
giu 2024
€​22.3 B
€​18.3 B
€​14.0 B
mag 2024
€​13.9 B
€​20.5 B
€​14.2 B
apr 2024
€​15.0 B
€​19.1 B
€​23.7 B
mar 2024
€​24.1 B
€​22.9 B
€​22.8 B
feb 2024
€​23.6 B
€​11.6 B
gen 2024
€​11.4 B
€​-2.3 B
€​16.8 B
dic 2023
€​16.8 B
€​10.8 B
€​20.3 B
nov 2023
€​20.3 B
€​6.7 B
€​11.1 B
ott 2023
€​11.1 B
€​-3.8 B
€​10.0 B
set 2023
€​10.0 B
€​10.8 B
€​6.7 B
ago 2023
€​6.7 B
€​-1.1 B
€​6.5 B
lug 2023
€​6.5 B
€​22.2 B
€​23.0 B
giu 2023
€​23.0 B
€​18.3 B
€​-0.3 B
mag 2023
€​-0.3 B
€​-7.6 B
€​-11.7 B
apr 2023
€​-11.7 B
€​21.5 B
€​25.6 B
mar 2023
€​25.6 B
€​-8.9 B
€​4.6 B
feb 2023
€​4.6 B
€​-22.3 B
€​-30.6 B
gen 2023
€​-30.6 B
€​-22.7 B
€​-8.8 B
dic 2022
€​-8.8 B
€​-25.0 B
€​-11.7 B
nov 2022
€​-11.7 B
€​-41.0 B
€​-27.0 B
ott 2022
€​-26.5 B
€​-48.9 B
€​-34.4 B
set 2022
€​-34.4 B
€​-49.5 B
€​-52.4 B
ago 2022
€​-50.9 B
€​-47.9 B
€​-34.0 B
lug 2022
€​-34.0 B
€​-16.4 B
€​-24.6 B
giu 2022
€​-24.6 B
€​-18.2 B
€​-26.3 B
mag 2022
€​-26.3 B
€​-26.0 B
€​-32.4 B
apr 2022
€​-32.4 B
€​-22.8 B
€​-16.4 B
mar 2022
€​-16.4 B
€​-8.5 B
€​-7.6 B
feb 2022
€​-7.6 B
€​-17.3 B
€​-27.2 B
gen 2022
€​-27.2 B
€​-17.8 B
€​-4.6 B
dic 2021
€​-4.6 B
€​10.5 B
€​-1.5 B
nov 2021
€​-1.5 B
€​15.6 B
€​3.6 B
ott 2021
€​3.6 B
€​19.3 B
€​7.3 B
set 2021
€​7.3 B
€​16.8 B
€​4.8 B
ago 2021
€​4.8 B
€​8.6 B
€​20.7 B
lug 2021
€​20.7 B
€​22.5 B
€​18.1 B
giu 2021
€​18.1 B
€​12.0 B
€​7.5 B
