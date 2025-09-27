CalendarioSezioni

CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Medio 103.0 K
98.7 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
103.0 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il rapporto settimanale sulle Posizioni Nette Non Commerciali Non Commerciali della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni di petrolio greggio lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe sul petrolio greggio negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

Il petrolio greggio è un importante asset di materie prime nei mercati globali. Pertanto, la dinamica dei futures sul petrolio greggio è un'indicazione della sua forza per i prossimi giorni. L'indicatore viene spesso interpretato insieme ad altri indicatori del mercato petrolifero. Il rapporto САЕС copre una piccola quantità di dati globali e ha, quindi, un impatto limitato sulle quotazioni del petrolio greggio.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
103.0 K
98.7 K
16 set 2025
98.7 K
81.8 K
9 set 2025
81.8 K
102.4 K
2 set 2025
102.4 K
109.5 K
26 ago 2025
109.5 K
120.2 K
19 ago 2025
120.2 K
116.7 K
12 ago 2025
116.7 K
141.8 K
5 ago 2025
141.8 K
156.0 K
29 lug 2025
156.0 K
153.3 K
22 lug 2025
153.3 K
162.4 K
15 lug 2025
162.4 K
209.4 K
8 lug 2025
209.4 K
234.7 K
1 lug 2025
234.7 K
233.0 K
24 giu 2025
233.0 K
231.0 K
17 giu 2025
231.0 K
191.9 K
10 giu 2025
191.9 K
168.0 K
3 giu 2025
168.0 K
165.7 K
27 mag 2025
165.7 K
186.4 K
20 mag 2025
186.4 K
185.3 K
13 mag 2025
185.3 K
175.4 K
6 mag 2025
175.4 K
177.2 K
29 apr 2025
177.2 K
171.0 K
22 apr 2025
171.0 K
146.4 K
15 apr 2025
146.4 K
139.6 K
8 apr 2025
139.6 K
167.7 K
1 apr 2025
167.7 K
180.6 K
25 mar 2025
180.6 K
166.8 K
18 mar 2025
166.8 K
164.1 K
11 mar 2025
164.1 K
154.8 K
4 mar 2025
154.8 K
171.2 K
25 feb 2025
171.2 K
197.6 K
18 feb 2025
197.6 K
220.0 K
11 feb 2025
220.0 K
230.3 K
4 feb 2025
230.3 K
264.1 K
28 gen 2025
264.1 K
298.8 K
21 gen 2025
298.8 K
306.3 K
14 gen 2025
306.3 K
279.6 K
7 gen 2025
279.6 K
247.0 K
24 dic 2024
247.0 K
230.0 K
17 dic 2024
230.0 K
190.1 K
10 dic 2024
190.1 K
201.5 K
3 dic 2024
201.5 K
200.4 K
26 nov 2024
200.4 K
193.9 K
19 nov 2024
193.9 K
186.9 K
12 nov 2024
186.9 K
196.1 K
5 nov 2024
196.1 K
151.9 K
29 ott 2024
151.9 K
173.7 K
22 ott 2024
173.7 K
184.4 K
15 ott 2024
184.4 K
190.6 K
8 ott 2024
190.6 K
159.6 K
12345678...20
