CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)
|Medio
|103.0 K
|
98.7 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
103.0 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il rapporto settimanale sulle Posizioni Nette Non Commerciali Non Commerciali della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni di petrolio greggio lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe sul petrolio greggio negli Stati Uniti.
I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.
La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.
Il petrolio greggio è un importante asset di materie prime nei mercati globali. Pertanto, la dinamica dei futures sul petrolio greggio è un'indicazione della sua forza per i prossimi giorni. L'indicatore viene spesso interpretato insieme ad altri indicatori del mercato petrolifero. Il rapporto САЕС copre una piccola quantità di dati globali e ha, quindi, un impatto limitato sulle quotazioni del petrolio greggio.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.
