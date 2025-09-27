EIA Crude Oil Stocks Change è incluso nel rapporto settimanale pubblicato dall'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Presenta il numero di barili di petrolio greggio commerciale detenuti da società statunitensi.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

Il rapporto viene compilato sulla base dei dati presentati da tutte le società, che possono immagazzinare almeno 1000 barili di petrolio greggio. Essi includono:

Tutte le società di gasdotti (locali e statali), compresi i gasdotti interstatali, nazionali e locali

Produttori di greggio (compagnie petrolifere)

Operatori di terminali

Stoccatori di greggio (eccetto raffinerie)

Aziende che trasportano greggio dell'Alaska via mare in altri stati e nel District of Columbia

L'aumento delle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti può indicare una diminuzione della domanda di petrolio greggio o un aumento della produzione. Tale aumento influisce negativamente sui prezzi globali de petrolio, sebbene sia un effetto a breve termine. Una tendenza al ribasso si forma nel mercato solo se le scorte di petrolio greggio aumentano costantemente per diverse settimane consecutive.

Ultimi valori: