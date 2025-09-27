Calendario Economico
Variazione delle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti EIA (EIA United States Crude Oil Stocks Change)
|Alto
|-0.607 M
|-2.631 M
|
-9.285 M
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.655 M
|
-0.607 M
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
EIA Crude Oil Stocks Change è incluso nel rapporto settimanale pubblicato dall'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Presenta il numero di barili di petrolio greggio commerciale detenuti da società statunitensi.
L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.
Il rapporto viene compilato sulla base dei dati presentati da tutte le società, che possono immagazzinare almeno 1000 barili di petrolio greggio. Essi includono:
- Tutte le società di gasdotti (locali e statali), compresi i gasdotti interstatali, nazionali e locali
- Produttori di greggio (compagnie petrolifere)
- Operatori di terminali
- Stoccatori di greggio (eccetto raffinerie)
- Aziende che trasportano greggio dell'Alaska via mare in altri stati e nel District of Columbia
L'aumento delle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti può indicare una diminuzione della domanda di petrolio greggio o un aumento della produzione. Tale aumento influisce negativamente sui prezzi globali de petrolio, sebbene sia un effetto a breve termine. Una tendenza al ribasso si forma nel mercato solo se le scorte di petrolio greggio aumentano costantemente per diverse settimane consecutive.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Variazione delle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti EIA (EIA United States Crude Oil Stocks Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress