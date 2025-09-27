Calendario Economico
Indice dei Servizi BusinessNZ Nuova Zelanda (BusinessNZ New Zealand Services Index)
|Basso
|47.5
|
48.9
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
47.5
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
BusinessNZ New Zealand Services Index fornisce una stima precoce dell'attività dell'intero settore. È un indice composito che viene calcolato in base agli indici di vendite, nuovi ordini, consegne, scorte e occupazione.
Il valore dell'indice superiore a 50 indica un'espansione dell'attività del settore dei servizi e può essere visto come positivo per le quotazioni in dollari neozelandesi. Al contrario, una lettura inferiore a 50 è considerata un'indicazione di contrazione dell'attività.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Servizi BusinessNZ Nuova Zelanda (BusinessNZ New Zealand Services Index)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress