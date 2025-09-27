CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Servizi BusinessNZ Nuova Zelanda (BusinessNZ New Zealand Services Index)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
BusinessNZ
Settore
Azienda
Basso 47.5
48.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
47.5
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

BusinessNZ New Zealand Services Index fornisce una stima precoce dell'attività dell'intero settore. È un indice composito che viene calcolato in base agli indici di vendite, nuovi ordini, consegne, scorte e occupazione.

Il valore dell'indice superiore a 50 indica un'espansione dell'attività del settore dei servizi e può essere visto come positivo per le quotazioni in dollari neozelandesi. Al contrario, una lettura inferiore a 50 è considerata un'indicazione di contrazione dell'attività.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Servizi BusinessNZ Nuova Zelanda (BusinessNZ New Zealand Services Index)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
47.5
48.9
lug 2025
48.9
47.6
giu 2025
47.3
44.1
mag 2025
44.0
48.1
apr 2025
48.5
48.9
mar 2025
49.1
49.0
feb 2025
49.1
50.4
gen 2025
50.4
48.1
dic 2024
47.9
49.1
nov 2024
49.5
46.2
ott 2024
46.0
45.7
set 2024
45.7
45.7
ago 2024
45.5
45.2
lug 2024
44.6
40.7
giu 2024
40.2
42.6
mag 2024
43.0
46.6
apr 2024
47.1
47.2
mar 2024
47.5
52.6
feb 2024
53.0
52.2
gen 2024
52.1
48.8
dic 2023
48.8
51.2
nov 2023
51.2
49.2
ott 2023
48.9
50.7
set 2023
50.7
47.7
ago 2023
47.1
48.0
lug 2023
47.8
49.6
giu 2023
50.1
53.1
mag 2023
53.3
50.1
apr 2023
49.8
53.8
mar 2023
54.4
55.8
feb 2023
55.8
54.7
gen 2023
54.5
52.0
dic 2022
52.1
53.8
nov 2022
53.7
57.1
ott 2022
57.4
55.9
set 2022
55.8
58.6
ago 2022
58.6
54.4
lug 2022
51.2
54.7
giu 2022
55.4
55.3
mag 2022
55.2
52.2
apr 2022
51.4
51.5
mar 2022
51.6
48.9
feb 2022
48.6
46.0
gen 2022
45.9
49.8
dic 2021
49.7
47.2
nov 2021
46.5
44.9
ott 2021
44.6
46.5
set 2021
46.9
35.4
ago 2021
35.6
55.9
lug 2021
57.9
58.4
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento