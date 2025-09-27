La Commodity Futures Trading Commission (Commissione o CFTC) pubblica questi rapporti Commitments of Traders (COT) sulle dinamiche del mercato dell'alluminio. I rapporti COT abbattono l'interesse aperto nei futures sull'alluminio e nelle opzioni nei mercati dei futures in cui 20 o più trader detengono posizioni uguali o superiori ai livelli di segnalazione stabiliti dalla CFTC.

I rapporti COT sull'alluminio si basano sui dati di posizione delle società segnalanti. I dati di posizione forniti dalle società segnalanti si basano sulla classificazione effettuata dai commercianti di alluminio rispetto al loro scopo commerciale predominante. Riferiscono sul Modulo CFTC 40, in cui si classificano in una delle quattro categorie: Produttore/Commerciante/Trasformatore/Utente; Rivenditori di Scambio; Denaro gestito; e altri Segnalabili. Il personale della CFTC effettua solo un controllo di plausibilità perché non conosce le ragioni specifiche delle posizioni in alluminio dei trader e, quindi, queste informazioni non svolgono un ruolo nel determinare la classificazione dei trader. Tuttavia, ricorda che i trader possono segnalare scopi commerciali diversi per diverse materie prime e, quindi, un commerciante di alluminio può avere classificazioni diverse per le altre materie prime. Tuttavia, per uno dei rapporti, i Trader in Financial Futures, i trader sono classificati nella stessa categoria per tutte le materie prime. A causa delle restrizioni legali (dati CEA Sezione 8 e pratiche commerciali riservate), la CFTC non pubblica informazioni su come i singoli commercianti di alluminio sono classificati nei rapporti COT.

In generale, la CFTC riceve i dati di trading dell'alluminio richiesti martedì mattina dalle varie unità di segnalazione. Questi vengono poi rivisti e pubblicati l'ultimo giorno lavorativo della stessa settimana, di solito il venerdì, alle ore 15:30. La CFTC riceve, quindi, i dati richiesti dalle varie unità di segnalazione mercoledì mattina.

Questi rapporti possono essere utilizzati per vedere l'umore nel mercato dell'alluminio e per prevedere se il mercato è più dal lato dell'acquirente o dal lato del venditore. Il volume può anche essere considerato per stimare la forza di una tendenza o di un cambiamento di tendenza, ad esempio.

