CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Investimenti Esteri in Azioni Giapponesi (Foreign Investment in Japan Stocks)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero delle Finanze (Ministry of Finance)
Settore
Governo
Basso ¥​-1747.5 B
¥​-2032.8 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
¥​-1747.5 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Gli investimenti esteri in azioni giapponesi mostrano il volume degli investimenti (in yen giapponesi) in azioni di società giapponesi effettuati da non residenti. L'equilibrio tra l'afflusso e il deflusso di fondi nel mercato interno mostra la forza dell'economia e l'attrattiva delle società per le società straniere.

Ci sono molti tipi di investitori stranieri e investitori a lungo termine, come fondi pensione e governativi, così come investitori che ripetono enormi somme di denaro in un breve periodo di tempo come gli hedge fund.

La percentuale di stranieri che vivono in Giappone è solo dell'1%, il livello più basso nei principali paesi. Tuttavia, nell'acquisto e nella vendita quotidiani, l'aspetto è completamente cambiato e il rapporto di acquisto e vendita degli agenti esteri salta a circa il 60%.

Come strano esempio di investimenti stranieri in Giappone, il Giappone raccoglie fondi in caso di grandi terremoti. In generale, i disastri sismici causano la rimozione di fondi da quel paese, ma nel caso del Giappone, c'è una domanda speciale per la ricostruzione, e c'è una caratteristica che il capitale viene raccolto perché la domanda di progetti di costruzione ecc. aumenta durante la ricostruzione.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Investimenti Esteri in Azioni Giapponesi (Foreign Investment in Japan Stocks)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
20 set 2025
¥​-1747.5 B
¥​-2032.8 B
13 set 2025
¥​-2034.0 B
¥​108.6 B
6 set 2025
¥​108.6 B
¥​-785.7 B
30 ago 2025
¥​-785.7 B
¥​-496.2 B
23 ago 2025
¥​-496.8 B
¥​1167.0 B
16 ago 2025
¥​1161.7 B
¥​495.5 B
9 ago 2025
¥​489.3 B
¥​193.9 B
2 ago 2025
¥​193.0 B
¥​743.3 B
26 lug 2025
¥​743.3 B
¥​571.9 B
19 lug 2025
¥​571.9 B
¥​442.3 B
12 lug 2025
¥​446.0 B
¥​611.5 B
5 lug 2025
¥​611.7 B
¥​651.3 B
28 giu 2025
¥​651.3 B
¥​-524.1 B
21 giu 2025
¥​-524.3 B
¥​473.3 B
14 giu 2025
¥​473.4 B
¥​179.8 B
7 giu 2025
¥​180.2 B
¥​336.1 B
31 mag 2025
¥​336.1 B
¥​309.1 B
24 mag 2025
¥​309.3 B
¥​715.3 B
17 mag 2025
¥​714.9 B
¥​439.4 B
10 mag 2025
¥​439.0 B
¥​968.0 B
26 apr 2025
¥​278.3 B
¥​705.6 B
19 apr 2025
¥​705.6 B
¥​1044.9 B
12 apr 2025
¥​1043.7 B
¥​1783.5 B
5 apr 2025
¥​1808.4 B
¥​-449.8 B
29 mar 2025
¥​-450.4 B
¥​-1200.6 B
22 mar 2025
¥​-1206.0 B
¥​-1805.6 B
15 mar 2025
¥​-1806.2 B
¥​-219.6 B
8 mar 2025
¥​-220.5 B
¥​-708.3 B
1 mar 2025
¥​-708.3 B
¥​-1038.0 B
22 feb 2025
¥​-1038.0 B
¥​-351.9 B
15 feb 2025
¥​-352.8 B
¥​-384.4 B
8 feb 2025
¥​-384.4 B
¥​-315.2 B
1 feb 2025
¥​-315.2 B
¥​752.7 B
25 gen 2025
¥​753.0 B
¥​-69.0 B
18 gen 2025
¥​-66.1 B
¥​259.1 B
11 gen 2025
¥​313.3 B
¥​-74.0 B
28 dic 2024
¥​562.7 B
¥​-1023.5 B
21 dic 2024
¥​-1022.6 B
¥​-586.4 B
14 dic 2024
¥​-587.6 B
¥​482.9 B
7 dic 2024
¥​482.3 B
¥​-607.7 B
30 nov 2024
¥​-607.7 B
¥​-445.8 B
23 nov 2024
¥​-446.0 B
¥​123.5 B
16 nov 2024
¥​127.6 B
¥​514.2 B
9 nov 2024
¥​513.9 B
¥​153.2 B
2 nov 2024
¥​139.4 B
¥​10.3 B
26 ott 2024
¥​8.0 B
¥​581.9 B
19 ott 2024
¥​580.4 B
¥​972.6 B
12 ott 2024
¥​968.4 B
¥​910.1 B
5 ott 2024
¥​919.3 B
¥​767.6 B
28 set 2024
¥​757.9 B
¥​-1927.7 B
12345678...14
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento