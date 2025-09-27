Gli investimenti esteri in azioni giapponesi mostrano il volume degli investimenti (in yen giapponesi) in azioni di società giapponesi effettuati da non residenti. L'equilibrio tra l'afflusso e il deflusso di fondi nel mercato interno mostra la forza dell'economia e l'attrattiva delle società per le società straniere.

Ci sono molti tipi di investitori stranieri e investitori a lungo termine, come fondi pensione e governativi, così come investitori che ripetono enormi somme di denaro in un breve periodo di tempo come gli hedge fund.

La percentuale di stranieri che vivono in Giappone è solo dell'1%, il livello più basso nei principali paesi. Tuttavia, nell'acquisto e nella vendita quotidiani, l'aspetto è completamente cambiato e il rapporto di acquisto e vendita degli agenti esteri salta a circa il 60%.

Come strano esempio di investimenti stranieri in Giappone, il Giappone raccoglie fondi in caso di grandi terremoti. In generale, i disastri sismici causano la rimozione di fondi da quel paese, ma nel caso del Giappone, c'è una domanda speciale per la ricostruzione, e c'è una caratteristica che il capitale viene raccolto perché la domanda di progetti di costruzione ecc. aumenta durante la ricostruzione.

Ultimi valori: