Calendario economico e indicatori della Nuova Zelanda

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. -0.9% 2 Q 2025 0.9% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione N/D 2 Q 2025 5.1% Trimestralmente
IPC trim./trim. 0.5% 2 Q 2025 0.9% Trimestralmente
Decisione sui Tassi di Interesse RBNZ 3.00% 3.25%
Saldo Commerciale $​-1.185 B ago 2025 $​-0.716 B Mensilmente

2025.09.26 19:30, NZD, CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -21.1 K, Precedente: -18.0 K
2025.09.30 00:00, NZD, NBNZ Fiducia negli Affari, Previsione: 54.9, Precedente: 49.7
2025.09.30 00:00, NZD, ANZ Activity Outlook, Previsione: 46.9, Precedente: 38.7
2025.09.30 21:45, NZD, Autorizzazioni Edilizie m/m, Previsione: -0.2%, Precedente: 5.4%
2025.10.03 00:00, NZD, Indice dei Prezzi delle Materie Prime ANZ m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.7%
2025.10.03 19:30, NZD, CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -21.1 K

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali -21.1 K 23 set 2025 -18.0 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL Spese t/t -0.9% 2 Q 2025 1.2% Trimestralmente
PIL a/a -0.6% 2 Q 2025 -0.6% Trimestralmente
PIL trim./trim. -0.9% 2 Q 2025 0.9% Trimestralmente
Variazione Annua del PIL -1.1% 2 Q 2025 -1.1% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Arrivi Visitatori m/m 2.6% lug 2025 -2.2% Mensilmente
Arrivi dei Visitatori a/a 6.6% lug 2025 0.8% Mensilmente
Indice del Costo del Lavoro a/a 2.2% 2 Q 2025 2.5% Trimestralmente
Indice del Costo del Lavoro t/t 0.6% 2 Q 2025 0.4% Trimestralmente
Migrazione Netta Permanente e a Lungo Termine 2.060 K lug 2025 1.930 K Mensilmente
Tasso di Disoccupazione N/D 2 Q 2025 5.1% Trimestralmente
Tasso di Partecipazione N/D 2 Q 2025 70.8% Trimestralmente
Variazione dell'Occupazione trim./trim. N/D 2 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC a/a 2.7% 2 Q 2025 2.5% Trimestralmente
IPC trim./trim. 0.5% 2 Q 2025 0.9% Trimestralmente
Indice dei Prezzi Alimentari 0.3% ago 2025 0.7% Mensilmente
Indice dei Prezzi GDT -0.8% -4.3%
Indice dei Prezzi all'Esportazione trim./trim. 0.2% 2 Q 2025 7.1% Trimestralmente
Indice dei Prezzi delle Materie Prime ANZ m/m 0.7% ago 2025 -1.8% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Importazione trim./trim. -3.7% 2 Q 2025 5.1% Trimestralmente
Indice dei Termini di Commercio t/t 4.1% 2 Q 2025 1.9% Trimestralmente
Indice del Volume delle Esportazioni t/t -3.7% 2 Q 2025 4.0% Trimestralmente
Indice del Volume delle Importazioni t/t 4.2% 2 Q 2025 -2.1% Trimestralmente
Input PPI t/t 0.6% 2 Q 2025 2.9% Trimestralmente
Output PPI t/t 0.6% 2 Q 2025 2.1% Trimestralmente
RBNZ Aspettative di Inflazione a 2 anni N/D 3 Q 2025 2.29% Trimestralmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Decisione sui Tassi di Interesse RBNZ 3.00% 3.25%
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente $​-0.970 B 2 Q 2025 $​-0.709 B Trimestralmente
Conto Corrente - Rapporto PIL -3.7% 2 Q 2025 -4.2% Trimestralmente
Conto Corrente 12 Mesi $​-15.956 B 2 Q 2025 $​-18.313 B Trimestralmente
Esportazioni $​5.936 B ago 2025 $​6.556 B Mensilmente
Importazioni $​7.121 B ago 2025 $​7.272 B Mensilmente
Saldo Commerciale $​-1.185 B ago 2025 $​-0.716 B Mensilmente
Saldo Commerciale 12 mesi $​-2.986 B ago 2025 $​-4.117 B Mensilmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Previsione dell'Indebitamento Netto, % PIL 42.7% 45.1%
Previsioni OBEGAL $​-14.740 B $​-12.868 B
RBNZ Partecipazioni Debitori Non Residenti 59.7% mag 2025 58.8% Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
ANZ Activity Outlook 38.7 ago 2025 40.6 Mensilmente
BusinessNZ Services Index 47.5 ago 2025 48.9 Mensilmente
Indice Manifatturiero BusinessNZ 49.9 ago 2025 52.8 Mensilmente
NBNZ Fiducia negli Affari 49.7 ago 2025 47.8 Mensilmente
Vendite di Produzione t/t -3.0% 2 Q 2025 4.8% Trimestralmente
Volume delle Vendite di Produzione t/t -2.9% 2 Q 2025 2.4% Trimestralmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
RBNZ Spesa Carta di Credito a/a 2.2% mag 2025 0.5% Mensilmente
Vendita al Dettaglio delle Carte Elettroniche a/a 0.9% ago 2025 1.7% Mensilmente
Vendita al Dettaglio di Schede Elettroniche m/m 0.7% ago 2025 0.2% Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 2.3% 2 Q 2025 0.7% Trimestralmente
Vendite al Dettaglio di Base t/t 0.7% 2 Q 2025 0.4% Trimestralmente
Vendite al Dettaglio trim./trim. 0.5% 2 Q 2025 0.8% Trimestralmente
Westpac McDermott Miller Fiducia dei Consumatori 90.9 3 Q 2025 91.2 Trimestralmente
Housing Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Autorizzazioni Edilizie m/m 5.4% lug 2025 -6.0% Mensilmente