Calendario Economico
Calendario economico e indicatori della Nuova Zelanda
Panoramica
|PIL trim./trim.
|-0.9%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|N/D
|2 Q 2025
|5.1%
|Trimestralmente
|IPC trim./trim.
|0.5%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestralmente
|Decisione sui Tassi di Interesse RBNZ
|3.00%
|3.25%
|Saldo Commerciale
|$-1.185 B
|ago 2025
|$-0.716 B
|Mensilmente
2025.09.26 19:30, NZD, CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -21.1 K, Precedente: -18.0 K
2025.09.30 00:00, NZD, NBNZ Fiducia negli Affari, Previsione: 54.9, Precedente: 49.7
2025.09.30 00:00, NZD, ANZ Activity Outlook, Previsione: 46.9, Precedente: 38.7
2025.09.30 21:45, NZD, Autorizzazioni Edilizie m/m, Previsione: -0.2%, Precedente: 5.4%
2025.10.03 00:00, NZD, Indice dei Prezzi delle Materie Prime ANZ m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.7%
2025.10.03 19:30, NZD, CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -21.1 K
Indicatori economici
|CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali
|-21.1 K
|23 set 2025
|-18.0 K
|Settimanale
|PIL
|PIL Spese t/t
|-0.9%
|2 Q 2025
|1.2%
|Trimestralmente
|PIL a/a
|-0.6%
|2 Q 2025
|-0.6%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|-0.9%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestralmente
|Variazione Annua del PIL
|-1.1%
|2 Q 2025
|-1.1%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Arrivi Visitatori m/m
|2.6%
|lug 2025
|-2.2%
|Mensilmente
|Arrivi dei Visitatori a/a
|6.6%
|lug 2025
|0.8%
|Mensilmente
|Indice del Costo del Lavoro a/a
|2.2%
|2 Q 2025
|2.5%
|Trimestralmente
|Indice del Costo del Lavoro t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestralmente
|Migrazione Netta Permanente e a Lungo Termine
|2.060 K
|lug 2025
|1.930 K
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione
|N/D
|2 Q 2025
|5.1%
|Trimestralmente
|Tasso di Partecipazione
|N/D
|2 Q 2025
|70.8%
|Trimestralmente
|Variazione dell'Occupazione trim./trim.
|N/D
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Prezzi
|IPC a/a
|2.7%
|2 Q 2025
|2.5%
|Trimestralmente
|IPC trim./trim.
|0.5%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi Alimentari
|0.3%
|ago 2025
|0.7%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi GDT
|-0.8%
|-4.3%
|Indice dei Prezzi all'Esportazione trim./trim.
|0.2%
|2 Q 2025
|7.1%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi delle Materie Prime ANZ m/m
|0.7%
|ago 2025
|-1.8%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Importazione trim./trim.
|-3.7%
|2 Q 2025
|5.1%
|Trimestralmente
|Indice dei Termini di Commercio t/t
|4.1%
|2 Q 2025
|1.9%
|Trimestralmente
|Indice del Volume delle Esportazioni t/t
|-3.7%
|2 Q 2025
|4.0%
|Trimestralmente
|Indice del Volume delle Importazioni t/t
|4.2%
|2 Q 2025
|-2.1%
|Trimestralmente
|Input PPI t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|2.9%
|Trimestralmente
|Output PPI t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|2.1%
|Trimestralmente
|RBNZ Aspettative di Inflazione a 2 anni
|N/D
|3 Q 2025
|2.29%
|Trimestralmente
|Denaro
|Decisione sui Tassi di Interesse RBNZ
|3.00%
|3.25%
|Trade
|Conto Corrente
|$-0.970 B
|2 Q 2025
|$-0.709 B
|Trimestralmente
|Conto Corrente - Rapporto PIL
|-3.7%
|2 Q 2025
|-4.2%
|Trimestralmente
|Conto Corrente 12 Mesi
|$-15.956 B
|2 Q 2025
|$-18.313 B
|Trimestralmente
|Esportazioni
|$5.936 B
|ago 2025
|$6.556 B
|Mensilmente
|Importazioni
|$7.121 B
|ago 2025
|$7.272 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|$-1.185 B
|ago 2025
|$-0.716 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale 12 mesi
|$-2.986 B
|ago 2025
|$-4.117 B
|Mensilmente
|Governo
|Previsione dell'Indebitamento Netto, % PIL
|42.7%
|45.1%
|Previsioni OBEGAL
|$-14.740 B
|$-12.868 B
|RBNZ Partecipazioni Debitori Non Residenti
|59.7%
|mag 2025
|58.8%
|Mensilmente
|Azienda
|ANZ Activity Outlook
|38.7
|ago 2025
|40.6
|Mensilmente
|BusinessNZ Services Index
|47.5
|ago 2025
|48.9
|Mensilmente
|Indice Manifatturiero BusinessNZ
|49.9
|ago 2025
|52.8
|Mensilmente
|NBNZ Fiducia negli Affari
|49.7
|ago 2025
|47.8
|Mensilmente
|Vendite di Produzione t/t
|-3.0%
|2 Q 2025
|4.8%
|Trimestralmente
|Volume delle Vendite di Produzione t/t
|-2.9%
|2 Q 2025
|2.4%
|Trimestralmente
|Consumatore
|RBNZ Spesa Carta di Credito a/a
|2.2%
|mag 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Vendita al Dettaglio delle Carte Elettroniche a/a
|0.9%
|ago 2025
|1.7%
|Mensilmente
|Vendita al Dettaglio di Schede Elettroniche m/m
|0.7%
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|2.3%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestralmente
|Vendite al Dettaglio di Base t/t
|0.7%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestralmente
|Vendite al Dettaglio trim./trim.
|0.5%
|2 Q 2025
|0.8%
|Trimestralmente
|Westpac McDermott Miller Fiducia dei Consumatori
|90.9
|3 Q 2025
|91.2
|Trimestralmente
|Housing
|Autorizzazioni Edilizie m/m
|5.4%
|lug 2025
|-6.0%
|Mensilmente