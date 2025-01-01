Calendario Economico
Discorso di Williams, Membro del Federal Open Market Committee (FOMC) (Federal Open Market Committee (FOMC) Member Williams Speech)
Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Settore
Denaro
|Medio
|Prossimo Evento
|Importanza
Il Discorso dei Membri del Federal Open Market Committee (FOMC) può contenere indicazioni sui possibili futuri cambiamenti nella politica monetaria della Fed. I membri del comitato partecipano al voto sui tassi di interesse, determinano le misure di politica monetaria appropriate e valutano i rischi per gli obiettivi a lungo termine di stabilità dei prezzi e crescita economica sostenibile.