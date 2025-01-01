CalendarioSezioni

Discorso di Williams, Membro del Federal Open Market Committee (FOMC) (Federal Open Market Committee (FOMC) Member Williams Speech)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Federal Reserve Bank di New York (Federal Reserve Bank of New York)
Settore
Denaro
Medio
Il Discorso dei Membri del Federal Open Market Committee (FOMC) può contenere indicazioni sui possibili futuri cambiamenti nella politica monetaria della Fed. I membri del comitato partecipano al voto sui tassi di interesse, determinano le misure di politica monetaria appropriate e valutano i rischi per gli obiettivi a lungo termine di stabilità dei prezzi e crescita economica sostenibile.