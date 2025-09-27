Il rapporto settimanale ZAR Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni ZAR lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). I dati corrispondono a posizioni detenute principalmente dai partecipanti ai mercati dei futures delle borse di Chicago e New York. Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni ZAR lunghe negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti vengono elaborati sulla base dei dati delle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

La crescita della quantità di posizioni lunghe speculative sul rand sudafricano è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività di mercato in ZAR. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori: