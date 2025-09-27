CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

CFTC ZAR Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Basso 9.2 K
9.5 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
9.2 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il rapporto settimanale ZAR Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni ZAR lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). I dati corrispondono a posizioni detenute principalmente dai partecipanti ai mercati dei futures delle borse di Chicago e New York. Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni ZAR lunghe negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti vengono elaborati sulla base dei dati delle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

La crescita della quantità di posizioni lunghe speculative sul rand sudafricano è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività di mercato in ZAR. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC ZAR Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
9.2 K
9.5 K
16 set 2025
9.5 K
11.2 K
9 set 2025
11.2 K
11.3 K
2 set 2025
11.3 K
11.2 K
26 ago 2025
11.2 K
11.7 K
19 ago 2025
11.7 K
11.8 K
12 ago 2025
11.8 K
14.2 K
5 ago 2025
14.2 K
13.0 K
29 lug 2025
13.0 K
12.6 K
22 lug 2025
12.6 K
14.2 K
15 lug 2025
14.2 K
14.1 K
8 lug 2025
14.1 K
12.6 K
1 lug 2025
12.6 K
12.3 K
24 giu 2025
12.3 K
14.4 K
17 giu 2025
14.4 K
11.3 K
10 giu 2025
11.3 K
12.1 K
3 giu 2025
12.1 K
12.7 K
27 mag 2025
12.7 K
11.1 K
20 mag 2025
11.1 K
11.8 K
13 mag 2025
11.8 K
7.2 K
6 mag 2025
7.2 K
5.9 K
29 apr 2025
5.9 K
6.1 K
22 apr 2025
6.1 K
6.8 K
15 apr 2025
6.8 K
11.8 K
8 apr 2025
11.8 K
16.1 K
1 apr 2025
16.1 K
15.8 K
25 mar 2025
15.8 K
12.9 K
18 mar 2025
12.9 K
2.1 K
11 mar 2025
2.1 K
3.4 K
4 mar 2025
3.4 K
1.6 K
25 feb 2025
1.6 K
3.9 K
18 feb 2025
3.9 K
1.0 K
11 feb 2025
1.0 K
-3.7 K
4 feb 2025
-3.7 K
-3.1 K
28 gen 2025
-3.1 K
-3.8 K
21 gen 2025
-3.8 K
-2.4 K
14 gen 2025
-2.4 K
-2.1 K
7 gen 2025
-2.1 K
3.1 K
24 dic 2024
3.1 K
1.4 K
17 dic 2024
1.4 K
27.9 K
10 dic 2024
27.9 K
29.4 K
3 dic 2024
29.4 K
29.7 K
26 nov 2024
29.7 K
30.8 K
19 nov 2024
30.8 K
29.8 K
12 nov 2024
29.8 K
29.2 K
5 nov 2024
29.2 K
29.0 K
29 ott 2024
29.0 K
28.1 K
22 ott 2024
28.1 K
27.7 K
15 ott 2024
27.7 K
32.0 K
8 ott 2024
32.0 K
32.9 K
123456
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento