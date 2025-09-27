L'Attività dell'Industria Terziaria m/m riflette i cambiamenti nel settore dei servizi domestici giapponesi nel mese in corso rispetto al precedente. L'Attività dell'Industria Terziaria, annunciata dal METI (Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria), è una misura delle attività dell'industria terziaria giapponese.

Il calcolo dell'indice include tutti i principali settori dei servizi, come l'informazione e le comunicazioni, l'energia, i servizi pubblici, i trasporti, la finanza, le assicurazioni, il turismo, le banche, l'istruzione, ecc.

L'Indice dell'Industria Terziaria misura la variazione del valore totale dei servizi acquistati dalle aziende. È un importante indicatore della salute economica.

In Giappone, il 90% delle persone era agricoltore e lavorava nell'industria primaria in passato, ma il rapporto tra l'industria terziaria è aumentato negli ultimi decenni. Tuttavia, a causa della mancanza di terreni adatti all'agricoltura, tende a non essere una grande industria. Alcune persone tornano all'industria primaria a causa del cattivo ambiente di lavoro dell'industria terziaria.

A causa del fatto che l'economia giapponese si basa sulle esportazioni, i dati nel settore dei servizi di solito producono una bassa volatilità nel mercato valutario. Tuttavia, una crescita che supera le aspettative può essere vista come un vantaggio per lo yen giapponese.

Ultimi valori: