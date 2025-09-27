Calendario Economico
Indice di Attività dell'Industria Terziaria Giappone m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
|Medio
|0.5%
|0.1%
|
0.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.0%
|
0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Attività dell'Industria Terziaria m/m riflette i cambiamenti nel settore dei servizi domestici giapponesi nel mese in corso rispetto al precedente. L'Attività dell'Industria Terziaria, annunciata dal METI (Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria), è una misura delle attività dell'industria terziaria giapponese.
Il calcolo dell'indice include tutti i principali settori dei servizi, come l'informazione e le comunicazioni, l'energia, i servizi pubblici, i trasporti, la finanza, le assicurazioni, il turismo, le banche, l'istruzione, ecc.
L'Indice dell'Industria Terziaria misura la variazione del valore totale dei servizi acquistati dalle aziende. È un importante indicatore della salute economica.
In Giappone, il 90% delle persone era agricoltore e lavorava nell'industria primaria in passato, ma il rapporto tra l'industria terziaria è aumentato negli ultimi decenni. Tuttavia, a causa della mancanza di terreni adatti all'agricoltura, tende a non essere una grande industria. Alcune persone tornano all'industria primaria a causa del cattivo ambiente di lavoro dell'industria terziaria.
A causa del fatto che l'economia giapponese si basa sulle esportazioni, i dati nel settore dei servizi di solito producono una bassa volatilità nel mercato valutario. Tuttavia, una crescita che supera le aspettative può essere vista come un vantaggio per lo yen giapponese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice di Attività dell'Industria Terziaria Giappone m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress