Il Saldo Commerciale Spagnolo è un rapporto che riflette la differenza tra esportazioni nazionali e importazioni, nonché il movimento di capitali in un periodo selezionato. Gli economisti utilizzano il Saldo Commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi. Questo è un indicatore macroeconomico che offre informazioni sulla situazione economica del paese nel suo complesso, consente di scoprire tutto il reddito che il paese ha ricevuto da altri paesi, ad esempio sotto forma di importazioni ed esportazioni di beni, servizi, capitali o trasferimenti per un certo periodo di tempo.

La struttura del Saldo Commerciale comprende quattro componenti di base:

Saldo delle partite correnti: questo è il metodo più importante e frequentemente utilizzato per scoprire lo stato attuale dell'economia nazionale. Ciò include l'importazione e l'esportazione di beni e servizi, affitti e transazioni.

Equilibrio dei movimenti di capitali: riflette i movimenti di capitali, come le sovvenzioni da altri paesi o l'acquisto e la vendita di benefici non economici.

Bilancio economico: raccoglie dati su prestiti da altri paesi, investimenti di capitale o depositi dall'estero.

Errori e omissioni: lo scopo della presente relazione è quello di registrare errori e omissioni da relazioni precedenti che possono sorgere a causa delle difficoltà nel calcolo accurato delle esportazioni e delle importazioni nazionali.

Esistono due tipi di saldo commerciale a seconda dei risultati ottenuti:

Surplus commerciale: il saldo è favorevole e ha risultati positivi, cioè le vendite all'esportazione superano le importazioni.

Deficit commerciale: il saldo è sfavorevole, cioè la quantità di importazioni è ovviamente superiore alle esportazioni in un certo periodo.

I paesi generalmente non cercano l'uguaglianza tra ciascuna di queste metriche separatamente, ma di solito cercano di raggiungere l'equilibrio del saldo commerciale. L'impatto del Saldo Commerciale sulle quotazioni in euro è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come il PIL.

Ultimi valori: