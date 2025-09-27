CalendarioSezioni

Importazioni Giappone a/a (Japan Imports y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Dogana Giapponese (Japan Customs)
Settore
Trade
Basso -5.2% 0.1%
-7.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.3%
-5.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore delle Importazioni giapponesi a/a riflette le variazioni delle importazioni di beni e servizi nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle importazioni vengono utilizzate per valutare l'attività di commercio estero del Giappone e la domanda di beni importati nel paese.

A causa degli effetti della "crisi finanziaria" degli Stati Uniti, il Giappone ha anche incontrato una "recessione globale" che si dice si verifichi una volta ogni 100 anni, e sia le esportazioni che le importazioni sono diminuite bruscamente.

Le principali voci delle importazioni giapponesi sono petrolio greggio, GNL (gas naturale liquefatto), abbigliamento e accessori, prodotti farmaceutici, apparecchiature per le telecomunicazioni, semiconduttori e altri componenti elettronici. Il petrolio grezzo, che viene utilizzato come carburante per automobili, navi, aerei ed energia per le fabbriche, è per lo più importato dal Medio Oriente come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Il GNL, che è una materia prima per la produzione di energia e gas urbano, è per lo più importato da Australia, Malesia, Qatar, Russia e altri paesi. L'abbigliamento è importato principalmente dall'Asia, compresa la Cina. I metalli non ferrosi come rame, piombo e alluminio vengono importati da Cile, Indonesia, Australia, Filippine, Canada, Perù, ecc. Soia e grano, sono in gran parte importati da Brasile, Canada e Australia. Verdure verdi, riso, latte, ecc. sono prodotti a livello nazionale.

Poiché l'importazione tende ad avere molta energia e materie prime industriali, è significativamente meno probabile che aumenti.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Importazioni Giappone a/a (Japan Imports y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-5.2%
0.1%
-7.4%
lug 2025
-7.5%
-0.1%
0.3%
giu 2025
0.2%
-0.4%
-7.7%
mag 2025
-7.7%
-0.7%
-2.2%
apr 2025
-2.2%
-2.2%
1.8%
mar 2025
2.0%
10.8%
-0.7%
feb 2025
-0.7%
22.9%
16.2%
gen 2025
16.7%
-1.2%
1.7%
dic 2024
1.8%
-7.5%
-3.8%
nov 2024
-3.8%
1.7%
0.4%
ott 2024
0.4%
6.8%
1.8%
set 2024
2.1%
11.2%
2.3%
ago 2024
2.3%
13.8%
16.6%
lug 2024
16.6%
10.5%
3.2%
giu 2024
3.2%
11.3%
9.5%
mag 2024
9.5%
9.6%
8.3%
apr 2024
8.3%
-1.4%
-5.1%
mar 2024
-4.9%
0.5%
0.5%
feb 2024
0.5%
-4.0%
-9.8%
gen 2024
-9.6%
-4.6%
-6.9%
dic 2023
-6.8%
-10.0%
-11.9%
nov 2023
-11.9%
-14.4%
-12.5%
ott 2023
-12.5%
-17.6%
-16.6%
set 2023
-16.3%
-21.5%
-17.7%
ago 2023
-17.8%
-19.8%
-13.6%
lug 2023
-13.5%
-13.7%
-12.9%
giu 2023
-12.9%
-13.7%
-9.8%
mag 2023
-9.9%
-7.5%
-2.3%
apr 2023
-2.3%
-1.4%
7.3%
mar 2023
7.3%
-5.9%
8.3%
feb 2023
8.3%
-0.4%
17.5%
gen 2023
17.8%
13.6%
20.7%
dic 2022
20.6%
28.3%
30.3%
nov 2022
30.3%
52.2%
53.5%
ott 2022
53.5%
47.2%
45.7%
set 2022
45.9%
55.0%
49.9%
ago 2022
49.9%
51.5%
47.2%
lug 2022
47.2%
37.7%
46.1%
giu 2022
46.1%
33.4%
48.9%
mag 2022
48.9%
26.3%
28.3%
apr 2022
28.2%
25.8%
31.2%
mar 2022
31.2%
35.3%
34.1%
feb 2022
34.0%
37.3%
38.7%
gen 2022
39.6%
26.8%
41.1%
dic 2021
41.1%
30.4%
43.8%
nov 2021
43.8%
36.7%
26.7%
ott 2021
26.7%
45.3%
38.2%
set 2021
38.6%
44.5%
44.7%
ago 2021
44.7%
38.9%
28.5%
lug 2021
28.5%
34.4%
32.7%
1234
