L'indicatore delle Importazioni giapponesi a/a riflette le variazioni delle importazioni di beni e servizi nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle importazioni vengono utilizzate per valutare l'attività di commercio estero del Giappone e la domanda di beni importati nel paese.

A causa degli effetti della "crisi finanziaria" degli Stati Uniti, il Giappone ha anche incontrato una "recessione globale" che si dice si verifichi una volta ogni 100 anni, e sia le esportazioni che le importazioni sono diminuite bruscamente.

Le principali voci delle importazioni giapponesi sono petrolio greggio, GNL (gas naturale liquefatto), abbigliamento e accessori, prodotti farmaceutici, apparecchiature per le telecomunicazioni, semiconduttori e altri componenti elettronici. Il petrolio grezzo, che viene utilizzato come carburante per automobili, navi, aerei ed energia per le fabbriche, è per lo più importato dal Medio Oriente come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Il GNL, che è una materia prima per la produzione di energia e gas urbano, è per lo più importato da Australia, Malesia, Qatar, Russia e altri paesi. L'abbigliamento è importato principalmente dall'Asia, compresa la Cina. I metalli non ferrosi come rame, piombo e alluminio vengono importati da Cile, Indonesia, Australia, Filippine, Canada, Perù, ecc. Soia e grano, sono in gran parte importati da Brasile, Canada e Australia. Verdure verdi, riso, latte, ecc. sono prodotti a livello nazionale.

Poiché l'importazione tende ad avere molta energia e materie prime industriali, è significativamente meno probabile che aumenti.

