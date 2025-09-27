Calendario Economico
Importazioni Giappone a/a (Japan Imports y/y)
|Basso
|-5.2%
|0.1%
|
-7.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.3%
|
-5.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore delle Importazioni giapponesi a/a riflette le variazioni delle importazioni di beni e servizi nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle importazioni vengono utilizzate per valutare l'attività di commercio estero del Giappone e la domanda di beni importati nel paese.
A causa degli effetti della "crisi finanziaria" degli Stati Uniti, il Giappone ha anche incontrato una "recessione globale" che si dice si verifichi una volta ogni 100 anni, e sia le esportazioni che le importazioni sono diminuite bruscamente.
Le principali voci delle importazioni giapponesi sono petrolio greggio, GNL (gas naturale liquefatto), abbigliamento e accessori, prodotti farmaceutici, apparecchiature per le telecomunicazioni, semiconduttori e altri componenti elettronici. Il petrolio grezzo, che viene utilizzato come carburante per automobili, navi, aerei ed energia per le fabbriche, è per lo più importato dal Medio Oriente come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Il GNL, che è una materia prima per la produzione di energia e gas urbano, è per lo più importato da Australia, Malesia, Qatar, Russia e altri paesi. L'abbigliamento è importato principalmente dall'Asia, compresa la Cina. I metalli non ferrosi come rame, piombo e alluminio vengono importati da Cile, Indonesia, Australia, Filippine, Canada, Perù, ecc. Soia e grano, sono in gran parte importati da Brasile, Canada e Australia. Verdure verdi, riso, latte, ecc. sono prodotti a livello nazionale.
Poiché l'importazione tende ad avere molta energia e materie prime industriali, è significativamente meno probabile che aumenti.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Importazioni Giappone a/a (Japan Imports y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
