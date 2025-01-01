Il Discorso del Governatore della FED influisce sul dollaro USA a seconda della retorica del discorso. Se il discorso è visto come un'intenzione di aumentare i tassi alla prossima riunione del FOMC, ciò ha un impatto positivo sul dollaro USA e viceversa.

Il Consiglio dei Governatori della Fed sviluppa e attua la politica monetaria nazionale, pertanto le dichiarazioni dei suoi membri possono influenzare momentaneamente il mercato.