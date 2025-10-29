Calendario Economico
Consumo Domestico Norvegia m/m (Norway Household Consumption m/m)
|Basso
|1.3%
|
0.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Consumo delle Famiglie Norvegesi m/m riflette una variazione dei beni durevoli e non durevoli consumati dalle famiglie norvegesi nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indice riflette i consumi puramente interni e pertanto non include i consumi delle famiglie all'estero, come gli acquisti diretti dall'estero. Per questa versione dell'indicatore, viene utilizzata una serie di dati destagionalizzati, vengono presi in considerazione anche i fine settimana e le festività.
L'indicatore misura il consumo delle famiglie, che include il consumo di cibo, bevande, tabacco, elettricità, combustibile per riscaldamento, automobili, carburante per motori e altri beni. Questa serie di dati di origine è diversa dall'indice delle vendite al dettaglio, che non copre le vendite di veicoli e carburante.
L'indice è pubblicato mensilmente dalla Devision for National Accounts of Statistics Norway. La principale fonte di dati è l'indice delle vendite al dettaglio per categorie e settori economici. Questi dati sono integrati da informazioni sulle vendite di veicoli dalla Norwegian Road Federation, nonché da statistiche sulle vendite di carburante ed energia.
I consumi delle famiglie fanno parte del PIL basato sulla spesa ed è un potere che spinge la crescita economica. Inoltre, l'indice funge da indicatore della crescita economica e dell'ottimismo dei consumatori. Pertanto, le letture degli indicatori superiori alle aspettative possono essere considerate positive per le quotazioni in corone norvegesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Consumo Domestico Norvegia m/m (Norway Household Consumption m/m)"indicatore macroeconomico.
