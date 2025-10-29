CalendarioSezioni

Consumo Domestico Norvegia m/m (Norway Household Consumption m/m)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Statistiche Norvegia (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Settore
Consumatore
Basso 1.3%
0.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Il Consumo delle Famiglie Norvegesi m/m riflette una variazione dei beni durevoli e non durevoli consumati dalle famiglie norvegesi nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indice riflette i consumi puramente interni e pertanto non include i consumi delle famiglie all'estero, come gli acquisti diretti dall'estero. Per questa versione dell'indicatore, viene utilizzata una serie di dati destagionalizzati, vengono presi in considerazione anche i fine settimana e le festività.

L'indicatore misura il consumo delle famiglie, che include il consumo di cibo, bevande, tabacco, elettricità, combustibile per riscaldamento, automobili, carburante per motori e altri beni. Questa serie di dati di origine è diversa dall'indice delle vendite al dettaglio, che non copre le vendite di veicoli e carburante.

L'indice è pubblicato mensilmente dalla Devision for National Accounts of Statistics Norway. La principale fonte di dati è l'indice delle vendite al dettaglio per categorie e settori economici. Questi dati sono integrati da informazioni sulle vendite di veicoli dalla Norwegian Road Federation, nonché da statistiche sulle vendite di carburante ed energia.

I consumi delle famiglie fanno parte del PIL basato sulla spesa ed è un potere che spinge la crescita economica. Inoltre, l'indice funge da indicatore della crescita economica e dell'ottimismo dei consumatori. Pertanto, le letture degli indicatori superiori alle aspettative possono essere considerate positive per le quotazioni in corone norvegesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Consumo Domestico Norvegia m/m (Norway Household Consumption m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
1.3%
0.5%
mar 2025
0.5%
0.4%
gen 2025
1.5%
-1.1%
dic 2024
-1.1%
0.8%
nov 2024
1.3%
0.5%
ott 2024
-1.4%
1.7%
set 2024
1.8%
1.4%
ago 2024
1.4%
-4.0%
lug 2024
-4.3%
1.7%
giu 2024
1.6%
0.1%
mag 2024
-0.4%
3.3%
apr 2024
4.1%
-2.8%
mar 2024
-0.7%
0.4%
feb 2024
0.9%
-1.8%
gen 2024
-1.4%
-1.0%
dic 2023
-0.5%
1.3%
nov 2023
1.3%
2.2%
ott 2023
2.3%
0.3%
set 2023
-0.8%
-0.2%
ago 2023
-0.5%
-0.1%
lug 2023
0.2%
-1.4%
giu 2023
-1.1%
2.8%
mag 2023
2.7%
-3.1%
apr 2023
-3.3%
3.1%
mar 2023
2.6%
4.5%
feb 2023
3.7%
-22.5%
gen 2023
-22.5%
12.7%
dic 2022
12.8%
2.8%
nov 2022
2.6%
0.9%
ott 2022
0.7%
1.0%
set 2022
1.0%
1.0%
ago 2022
1.3%
-2.7%
lug 2022
-2.7%
0.1%
giu 2022
0.1%
-1.2%
mag 2022
-1.1%
-0.8%
apr 2022
-0.8%
3.6%
mar 2022
4.3%
-1.1%
feb 2022
-0.9%
-4.3%
gen 2022
-4.4%
-0.7%
dic 2021
-0.7%
2.3%
nov 2021
2.7%
-2.0%
ott 2021
-1.6%
0.8%
set 2021
0.7%
-1.4%
ago 2021
-1.8%
1.1%
lug 2021
1.2%
0.0%
giu 2021
0.0%
5.3%
mag 2021
4.9%
0.9%
apr 2021
0.8%
-1.3%
mar 2021
-1.9%
0.2%
feb 2021
0.2%
-2.5%
12
