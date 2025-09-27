CalendarioSezioni

Esportazioni Interne Non Petrolifere Singapore m/m (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Dipartimento di Statistica (Department of Statistics)
Settore
Trade
Basso -8.9% 5.8%
-6.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.6%
-8.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m riflette la variazione percentuale del valore delle merci, che sono state prodotte o raccolte a Singapore ed esportate durante il mese riportato rispetto al mese precedente. I prodotti petroliferi non sono inclusi nel calcolo. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Interne Non Petrolifere Singapore m/m (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-8.9%
5.8%
-6.0%
lug 2025
-6.0%
1.0%
14.2%
giu 2025
14.3%
2.9%
-12.4%
mag 2025
-12.0%
-5.3%
10.4%
apr 2025
10.4%
-10.2%
-7.5%
mar 2025
-7.6%
0.3%
2.6%
feb 2025
2.6%
15.0%
-3.3%
gen 2025
-3.3%
4.8%
1.3%
dic 2024
1.7%
1.4%
14.7%
nov 2024
14.7%
-2.4%
-7.5%
ott 2024
-7.4%
-0.1%
-0.6%
set 2024
1.1%
-9.2%
-4.7%
ago 2024
-4.7%
4.3%
12.2%
lug 2024
12.2%
6.7%
-0.4%
giu 2024
-0.4%
2.4%
-0.7%
mag 2024
-0.1%
1.1%
7.3%
apr 2024
7.6%
-2.0%
-8.5%
mar 2024
-8.4%
0.0%
-4.9%
feb 2024
-4.8%
-12.1%
2.2%
gen 2024
2.3%
0.6%
-1.7%
dic 2023
-2.8%
9.9%
0.3%
nov 2023
0.3%
-7.7%
5.7%
ott 2023
3.4%
-0.1%
11.1%
set 2023
11.1%
7.4%
-6.6%
ago 2023
-3.8%
-9.9%
-3.5%
lug 2023
-3.4%
2.6%
5.2%
giu 2023
5.4%
-3.4%
-14.6%
mag 2023
-14.6%
-0.8%
2.6%
apr 2023
2.7%
8.6%
18.4%
mar 2023
18.4%
0.0%
-8.2%
feb 2023
-8.0%
-0.5%
0.9%
gen 2023
0.9%
0.4%
-2.9%
dic 2022
-3.3%
0.3%
-9.2%
nov 2022
-9.2%
-0.6%
-4.2%
ott 2022
-3.7%
0.3%
-3.9%
set 2022
-4.0%
0.5%
-3.9%
ago 2022
-3.9%
-0.7%
1.4%
lug 2022
1.4%
0.1%
3.2%
giu 2022
3.7%
0.6%
2.8%
mag 2022
3.2%
-0.8%
-3.3%
apr 2022
-3.3%
0.1%
-2.3%
mar 2022
-2.3%
1.0%
-2.9%
feb 2022
-2.8%
-0.7%
5.0%
gen 2022
5.0%
-0.3%
2.6%
dic 2021
3.7%
1.2%
1.0%
nov 2021
1.1%
-0.9%
4.1%
ott 2021
4.2%
-0.5%
1.0%
set 2021
1.2%
1.8%
-3.5%
ago 2021
-3.6%
0.3%
-0.9%
lug 2021
-0.9%
-1.4%
6.0%
