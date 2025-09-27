CalendarioSezioni

CFTC GBP Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Medio -2.0 K
-6.6 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-2.0 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il rapporto settimanale GBP Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni futures in GBP lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Chicago e New York Exchanges). Quindi l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe del PIL negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni si è formato.

La sterlina britannica è una delle valute di riserva del mondo. La crescita della quantità di posizioni lunghe speculative in GBP è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività di mercato della GBP. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC GBP Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
-2.0 K
-6.6 K
16 set 2025
-6.6 K
-33.6 K
9 set 2025
-33.6 K
-33.1 K
2 set 2025
-33.1 K
-31.4 K
26 ago 2025
-31.4 K
-25.2 K
19 ago 2025
-25.2 K
-39.1 K
12 ago 2025
-39.1 K
-33.3 K
5 ago 2025
-33.3 K
-12.0 K
29 lug 2025
-12.0 K
0.6 K
22 lug 2025
0.6 K
29.2 K
15 lug 2025
29.2 K
33.2 K
8 lug 2025
33.2 K
31.4 K
1 lug 2025
31.4 K
34.4 K
24 giu 2025
34.4 K
42.9 K
17 giu 2025
42.9 K
51.6 K
10 giu 2025
51.6 K
35.2 K
3 giu 2025
35.2 K
35.4 K
27 mag 2025
35.4 K
24.0 K
20 mag 2025
24.0 K
27.2 K
13 mag 2025
27.2 K
29.2 K
6 mag 2025
29.2 K
24.0 K
29 apr 2025
24.0 K
20.5 K
22 apr 2025
20.5 K
6.5 K
15 apr 2025
6.5 K
17.3 K
8 apr 2025
17.3 K
34.6 K
1 apr 2025
34.6 K
44.3 K
25 mar 2025
44.3 K
29.4 K
18 mar 2025
29.4 K
29.2 K
11 mar 2025
29.2 K
18.6 K
4 mar 2025
18.6 K
4.5 K
25 feb 2025
4.5 K
-0.6 K
18 feb 2025
-0.6 K
-3.2 K
11 feb 2025
-3.2 K
-11.3 K
4 feb 2025
-11.3 K
-21.7 K
28 gen 2025
-21.7 K
-8.3 K
21 gen 2025
-8.3 K
0.4 K
14 gen 2025
0.4 K
14.5 K
7 gen 2025
14.5 K
19.3 K
24 dic 2024
19.3 K
21.6 K
17 dic 2024
21.6 K
27.1 K
10 dic 2024
27.1 K
19.3 K
3 dic 2024
19.3 K
21.6 K
26 nov 2024
21.6 K
40.3 K
19 nov 2024
40.3 K
56.1 K
12 nov 2024
56.1 K
45.1 K
5 nov 2024
45.1 K
66.4 K
29 ott 2024
66.4 K
74.6 K
22 ott 2024
74.6 K
85.8 K
15 ott 2024
85.8 K
93.1 K
8 ott 2024
93.1 K
93.8 K
12345678...19
Esporta

