Calendario Economico
Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (United States Initial Jobless Claims)
|Alto
|218 K
|208 K
|
232 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|207 K
|
218 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione mostrano il numero di persone che si presentano per ricevere indennità di disoccupazione per la prima volta nell'ultima settimana. In altre parole, l'indicatore riflette quante persone hanno perso il lavoro durante il periodo indicato.
L'indicatore viene utilizzato per valutare lo stato del mercato del lavoro e la salute generale dell'economia statunitense. Poiché il flusso settimanale di dati mostra un'elevata volatilità, i valori medi di quattro settimane vengono spesso monitorati. L'elevata volatilità può derivare da diversi fattori. Ad esempio, ci possono essere meno reclami a causa di una settimana lavorativa ridotta (durante le vacanze o le vacanze).
La crescita sistematica dell'indicatore indica un indebolimento del mercato del lavoro e un aumento della disoccupazione. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione in genere aumentano prima che l'economia entri in recessione. Al contrario, possono diminuire prima che l'economia inizi a riprendersi. Pertanto, è considerato un forte indicatore principale della salute dell'economia statunitense.
Inoltre, la Fed tiene conto dello stato del mercato del lavoro nella sua decisione sui tassi di interesse. Pertanto, la crescita delle richieste di sussidi di disoccupazione registrate per diverse settimane consecutive può avere un effetto negativo sulle quotazioni in dollari USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (United States Initial Jobless Claims)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
