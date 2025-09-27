CalendarioSezioni

Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (United States Initial Jobless Claims)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (United States Department of Labor)
Settore
Lavoro
Alto 218 K 208 K
232 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
207 K
218 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione mostrano il numero di persone che si presentano per ricevere indennità di disoccupazione per la prima volta nell'ultima settimana. In altre parole, l'indicatore riflette quante persone hanno perso il lavoro durante il periodo indicato.

L'indicatore viene utilizzato per valutare lo stato del mercato del lavoro e la salute generale dell'economia statunitense. Poiché il flusso settimanale di dati mostra un'elevata volatilità, i valori medi di quattro settimane vengono spesso monitorati. L'elevata volatilità può derivare da diversi fattori. Ad esempio, ci possono essere meno reclami a causa di una settimana lavorativa ridotta (durante le vacanze o le vacanze).

La crescita sistematica dell'indicatore indica un indebolimento del mercato del lavoro e un aumento della disoccupazione. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione in genere aumentano prima che l'economia entri in recessione. Al contrario, possono diminuire prima che l'economia inizi a riprendersi. Pertanto, è considerato un forte indicatore principale della salute dell'economia statunitense.

Inoltre, la Fed tiene conto dello stato del mercato del lavoro nella sua decisione sui tassi di interesse. Pertanto, la crescita delle richieste di sussidi di disoccupazione registrate per diverse settimane consecutive può avere un effetto negativo sulle quotazioni in dollari USA.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (United States Initial Jobless Claims)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
20 set 2025
218 K
208 K
232 K
13 set 2025
231 K
282 K
264 K
6 set 2025
263 K
235 K
236 K
30 ago 2025
237 K
231 K
229 K
23 ago 2025
229 K
236 K
234 K
16 ago 2025
235 K
226 K
224 K
9 ago 2025
224 K
223 K
227 K
2 ago 2025
226 K
225 K
219 K
26 lug 2025
218 K
224 K
217 K
19 lug 2025
217 K
215 K
221 K
12 lug 2025
221 K
218 K
228 K
5 lug 2025
227 K
228 K
232 K
28 giu 2025
233 K
242 K
237 K
21 giu 2025
236 K
247 K
246 K
14 giu 2025
245 K
236 K
250 K
7 giu 2025
248 K
243 K
248 K
31 mag 2025
247 K
233 K
239 K
24 mag 2025
240 K
226 K
226 K
17 mag 2025
227 K
231 K
229 K
10 mag 2025
229 K
233 K
229 K
3 mag 2025
228 K
234 K
241 K
26 apr 2025
241 K
218 K
223 K
19 apr 2025
222 K
221 K
216 K
12 apr 2025
215 K
219 K
224 K
5 apr 2025
223 K
218 K
219 K
29 mar 2025
219 K
231 K
225 K
22 mar 2025
224 K
225 K
225 K
15 mar 2025
223 K
211 K
221 K
8 mar 2025
220 K
209 K
222 K
1 mar 2025
221 K
231 K
242 K
22 feb 2025
242 K
211 K
220 K
15 feb 2025
219 K
212 K
214 K
8 feb 2025
213 K
218 K
220 K
1 feb 2025
219 K
212 K
208 K
25 gen 2025
207 K
213 K
223 K
18 gen 2025
223 K
215 K
217 K
11 gen 2025
217 K
216 K
203 K
4 gen 2025
201 K
218 K
211 K
28 dic 2024
211 K
219 K
220 K
21 dic 2024
219 K
219 K
220 K
14 dic 2024
220 K
224 K
242 K
7 dic 2024
242 K
219 K
225 K
30 nov 2024
224 K
205 K
215 K
23 nov 2024
213 K
203 K
215 K
16 nov 2024
213 K
217 K
219 K
9 nov 2024
217 K
205 K
221 K
2 nov 2024
221 K
212 K
218 K
26 ott 2024
216 K
230 K
228 K
19 ott 2024
227 K
230 K
242 K
12 ott 2024
241 K
252 K
260 K
12345678...20
