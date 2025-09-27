Il rapporto settimanale NZD Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni futures NZD lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Chicago e New York Exchanges).

Quindi l'indicatore è un volume netto di posizioni in dollari neozelandesi negli Stati Uniti.

Ultimi valori: