CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)

Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Il rapporto settimanale NZD Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni futures NZD lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Chicago e New York Exchanges).

Quindi l'indicatore è un volume netto di posizioni in dollari neozelandesi negli Stati Uniti.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
-21.1 K
-18.0 K
16 set 2025
-18.0 K
-8.7 K
9 set 2025
-8.7 K
-6.5 K
2 set 2025
-6.5 K
-6.1 K
26 ago 2025
-6.1 K
-4.1 K
19 ago 2025
-4.1 K
-4.7 K
12 ago 2025
-4.7 K
-4.8 K
5 ago 2025
-4.8 K
-2.1 K
29 lug 2025
-2.1 K
-3.2 K
22 lug 2025
-3.2 K
3.6 K
15 lug 2025
3.6 K
4.9 K
8 lug 2025
4.9 K
4.2 K
1 lug 2025
4.2 K
2.8 K
24 giu 2025
2.8 K
-1.3 K
17 giu 2025
-1.3 K
-21.2 K
10 giu 2025
-21.2 K
-23.7 K
3 giu 2025
-23.7 K
-24.4 K
27 mag 2025
-24.4 K
-23.7 K
20 mag 2025
-23.7 K
-22.6 K
13 mag 2025
-22.6 K
-23.1 K
6 mag 2025
-23.1 K
-21.5 K
29 apr 2025
-21.5 K
-26.9 K
22 apr 2025
-26.9 K
-33.1 K
15 apr 2025
-33.1 K
-39.2 K
8 apr 2025
-39.2 K
-45.0 K
1 apr 2025
-45.0 K
-41.6 K
25 mar 2025
-41.6 K
-40.4 K
18 mar 2025
-40.4 K
-52.9 K
11 mar 2025
-52.9 K
-55.8 K
4 mar 2025
-55.8 K
-53.7 K
25 feb 2025
-53.7 K
-52.2 K
18 feb 2025
-52.2 K
-49.3 K
11 feb 2025
-49.3 K
-49.1 K
4 feb 2025
-49.1 K
-47.0 K
28 gen 2025
-47.0 K
-51.2 K
21 gen 2025
-51.2 K
-52.1 K
14 gen 2025
-52.1 K
-54.6 K
7 gen 2025
-54.6 K
-46.0 K
24 dic 2024
-46.0 K
-42.5 K
17 dic 2024
-42.5 K
-28.2 K
10 dic 2024
-28.2 K
-23.3 K
3 dic 2024
-23.3 K
-24.4 K
26 nov 2024
-24.4 K
-18.4 K
19 nov 2024
-18.4 K
-11.7 K
12 nov 2024
-11.7 K
-8.2 K
5 nov 2024
-8.2 K
-2.2 K
29 ott 2024
-2.2 K
-0.3 K
22 ott 2024
-0.3 K
-0.3 K
15 ott 2024
-0.3 K
1.3 K
8 ott 2024
1.3 K
2.0 K
Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

