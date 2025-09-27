Calendario Economico
CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)
|Basso
|-21.1 K
|
-18.0 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-21.1 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il rapporto settimanale NZD Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni futures NZD lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Chicago e New York Exchanges).
Quindi l'indicatore è un volume netto di posizioni in dollari neozelandesi negli Stati Uniti.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.
