Indice dei prezzi delle materie prime (RMPI) in Canada su base mensile (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)
|Medio
|-0.6%
|1.2%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.7%
|
-0.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’indice dei prezzi delle materie prime (RMPI) in Canada su base mensile misura una variazione dei prezzi delle materie prime acquistati dai produttori nel mese specificato rispetto al mese precedente. A differenza dell'indice dei prezzi dei prodotti industriali, l’RMPI include posizioni di acquisto prodotte al di fuori del Canada. Il calcolo copre tutte le spese che gli acquirenti devono sostenere per portare una merce al cancello dello stabilimento, compresi i costi di trasporto, le tasse nette pagate e i dazi doganali. I prezzi delle materie prime includono i costi energetici.
L’RMPI viene calcolato in base ai seguenti dati: Il 79% dei dati provenienti da fonti amministrative, il 18% dei dati raccolti mediante indagine diretta e il 3% dall'imputazione per delega.
L’RMPI è pubblicato insieme ad un altro importante indice, l’IPPI, il quale soddisfa molte delle stesse esigenze degli analisti. L'indicatore riflette l'andata dei prezzi di un gruppo di importanti fattori produttivi in beni fabbricati in Canada.
L'indicatore mostra il livello di inflazione. È un indicatore principale dell'attività di produzione a breve termine. Inoltre, l'indice dei prezzi delle materie prime è un indicatore principale dei prezzi al consumo nel mercato canadese: un aumento dei costi dei produttori porterà ad un aumento dei prezzi dei prodotti finali.
La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari canadesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi delle materie prime (RMPI) in Canada su base mensile (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
