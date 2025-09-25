Calendario economico e indicatori di Hong Kong

CalendarioSezioni

PIL trim./trim. 0.4% 2 Q 2025 0.4% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 3 mesi 3.7% ago 2025 3.7% Mensilmente
IPC a/a 1.1% ago 2025 1.0% Mensilmente
Saldo Commerciale HK$​-25.400 B ago 2025 HK$​-34.100 B Mensilmente

2025.09.25 08:30, HKD, Esportazioni a/a, Effettiva: 14.5%, Previsione: 12.8%, Precedente: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, Importazioni a/a, Effettiva: 11.5%, Previsione: 14.0%, Precedente: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Saldo Commerciale, Effettiva: HK$​-25.400 B, Previsione: HK$​-33.157 B, Precedente: HK$​-34.100 B
2025.09.30 08:30, HKD, HKMA M3 Riserva Monetaria a/a, Previsione: 6.6%, Precedente: 6.2%
2025.10.01 00:00, HKD, Festa Nazionale
2025.10.02 08:30, HKD, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 1.2%, Precedente: 1.8%

Indicatori economici

PIL a/a 3.1% 2 Q 2025 3.1% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.4% 2 Q 2025 0.4% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 3 mesi 3.7% ago 2025 3.7% Mensilmente
IPC a/a 1.1% ago 2025 1.0% Mensilmente
HKMA M3 Riserva Monetaria a/a 6.2% lug 2025 8.4% Mensilmente
Riserve Valutarie $​421.6 B ago 2025 $​425.4 B Mensilmente
Esportazioni a/a 14.5% ago 2025 14.3% Mensilmente
Importazioni a/a 11.5% ago 2025 16.5% Mensilmente
Saldo Commerciale HK$​-25.400 B ago 2025 HK$​-34.100 B Mensilmente
Indice S&P Global PMI 50.7 ago 2025 49.2 Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 1.8% lug 2025 0.7% Mensilmente