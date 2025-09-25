Calendario Economico
Calendario economico e indicatori di Hong Kong
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.4%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione 3 mesi
|3.7%
|ago 2025
|3.7%
|Mensilmente
|IPC a/a
|1.1%
|ago 2025
|1.0%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|HK$-25.400 B
|ago 2025
|HK$-34.100 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 08:30, HKD, Esportazioni a/a, Effettiva: 14.5%, Previsione: 12.8%, Precedente: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, Importazioni a/a, Effettiva: 11.5%, Previsione: 14.0%, Precedente: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Saldo Commerciale, Effettiva: HK$-25.400 B, Previsione: HK$-33.157 B, Precedente: HK$-34.100 B
2025.09.30 08:30, HKD, HKMA M3 Riserva Monetaria a/a, Previsione: 6.6%, Precedente: 6.2%
2025.10.01 00:00, HKD, Festa Nazionale
2025.10.02 08:30, HKD, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 1.2%, Precedente: 1.8%
Indicatori economici
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|3.1%
|2 Q 2025
|3.1%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.4%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Tasso di Disoccupazione 3 mesi
|3.7%
|ago 2025
|3.7%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC a/a
|1.1%
|ago 2025
|1.0%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|HKMA M3 Riserva Monetaria a/a
|6.2%
|lug 2025
|8.4%
|Mensilmente
|Riserve Valutarie
|$421.6 B
|ago 2025
|$425.4 B
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Esportazioni a/a
|14.5%
|ago 2025
|14.3%
|Mensilmente
|Importazioni a/a
|11.5%
|ago 2025
|16.5%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|HK$-25.400 B
|ago 2025
|HK$-34.100 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Indice S&P Global PMI
|50.7
|ago 2025
|49.2
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Vendite al Dettaglio a/a
|1.8%
|lug 2025
|0.7%
|Mensilmente