Importazioni Svizzera (Switzerland Imports)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Amministrazione Federale delle Dogane (Federal Customs Administration)
Settore
Trade
Basso ₣​14.921 B
₣​18.600 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Precedente
₣​14.921 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le Importazioni Svizzera riflettono il valore nominale dei beni e dei servizi acquistati dalla Svizzera residenti all'estero nel mese di cui al rapporto. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali.

Le statistiche commerciali sono calcolate in base alle informazioni che le società importatrici forniscono alle agenzie governative. I dati vengono adeguati prima di essere aggiunti al saldo dei pagamenti. In pratica, il calcolo delle statistiche di esportazione si basa sulle merci che subiscono il regime doganale e per le quali viene preparata una dichiarazione doganale.

Pietre preziose, gemme, metalli preziosi, opere d'arte e oggetti d'antiquariato sono esclusi dal calcolo.

Una variazione del volume delle importazioni è uno dei fattori importanti per valutare lo sviluppo economico. Questo indicatore è una componente significativa del PIL nazionale.

L'impatto delle importazioni sulle quotazioni in franchi svizzeri è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche della produzione. In questo caso, i residenti svizzeri devono vendere il franco e acquistare valuta estera per pagare al fornitore le consegne all'importazione. Pertanto, la forte crescita delle importazioni può essere vista come negativa per le quotazioni delle valute nazionali. Tuttavia, l'impatto di questa componente del saldo commerciale sulla volatilità del franco svizzero è di solito di breve durata.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Importazioni Svizzera (Switzerland Imports)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
₣​14.921 B
₣​18.600 B
lug 2025
N/D
₣​18.350 B
giu 2025
₣​18.350 B
₣​19.448 B
mag 2025
₣​19.469 B
₣​19.059 B
apr 2025
₣​19.089 B
₣​24.033 B
mar 2025
₣​23.889 B
₣​19.997 B
feb 2025
₣​19.941 B
₣​18.381 B
gen 2025
₣​18.326 B
₣​18.209 B
dic 2024
₣​18.135 B
₣​18.281 B
nov 2024
₣​18.257 B
₣​19.801 B
ott 2024
₣​19.682 B
₣​17.620 B
set 2024
₣​17.579 B
₣​15.905 B
ago 2024
₣​15.912 B
₣​19.215 B
lug 2024
₣​19.226 B
₣​18.121 B
giu 2024
₣​18.109 B
₣​19.115 B
mag 2024
₣​19.062 B
₣​20.392 B
apr 2024
₣​20.419 B
₣​18.636 B
mar 2024
₣​18.569 B
₣​18.857 B
feb 2024
₣​18.812 B
₣​18.046 B
gen 2024
₣​18.067 B
₣​17.517 B
dic 2023
₣​17.551 B
₣​20.454 B
nov 2023
₣​20.509 B
₣​18.424 B
ott 2023
₣​18.491 B
₣​18.506 B
set 2023
₣​18.480 B
₣​17.118 B
ago 2023
₣​17.106 B
₣​17.603 B
lug 2023
₣​17.584 B
₣​20.102 B
giu 2023
₣​20.093 B
₣​18.438 B
mag 2023
₣​18.349 B
₣​17.107 B
apr 2023
₣​17.302 B
₣​22.505 B
mar 2023
₣​22.604 B
₣​19.497 B
feb 2023
₣​19.243 B
₣​19.238 B
gen 2023
₣​19.037 B
₣​17.969 B
dic 2022
₣​18.415 B
₣​21.599 B
nov 2022
₣​21.916 B
₣​20.175 B
ott 2022
₣​19.989 B
₣​20.403 B
set 2022
₣​20.154 B
₣​17.611 B
ago 2022
₣​17.519 B
₣​18.720 B
lug 2022
₣​18.639 B
₣​20.583 B
giu 2022
₣​20.607 B
₣​20.960 B
mag 2022
₣​20.606 B
₣​17.402 B
apr 2022
₣​17.311 B
₣​22.115 B
mar 2022
₣​22.068 B
₣​17.951 B
feb 2022
₣​17.896 B
₣​18.537 B
gen 2022
₣​18.408 B
₣​17.704 B
dic 2021
₣​17.508 B
₣​19.184 B
nov 2021
₣​19.025 B
₣​16.886 B
ott 2021
₣​16.658 B
₣​17.148 B
set 2021
₣​17.050 B
₣​15.176 B
ago 2021
₣​15.055 B
₣​16.755 B
lug 2021
₣​16.685 B
₣​17.009 B
1234
