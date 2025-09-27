Le Importazioni Svizzera riflettono il valore nominale dei beni e dei servizi acquistati dalla Svizzera residenti all'estero nel mese di cui al rapporto. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali.

Le statistiche commerciali sono calcolate in base alle informazioni che le società importatrici forniscono alle agenzie governative. I dati vengono adeguati prima di essere aggiunti al saldo dei pagamenti. In pratica, il calcolo delle statistiche di esportazione si basa sulle merci che subiscono il regime doganale e per le quali viene preparata una dichiarazione doganale.

Pietre preziose, gemme, metalli preziosi, opere d'arte e oggetti d'antiquariato sono esclusi dal calcolo.

Una variazione del volume delle importazioni è uno dei fattori importanti per valutare lo sviluppo economico. Questo indicatore è una componente significativa del PIL nazionale.

L'impatto delle importazioni sulle quotazioni in franchi svizzeri è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche della produzione. In questo caso, i residenti svizzeri devono vendere il franco e acquistare valuta estera per pagare al fornitore le consegne all'importazione. Pertanto, la forte crescita delle importazioni può essere vista come negativa per le quotazioni delle valute nazionali. Tuttavia, l'impatto di questa componente del saldo commerciale sulla volatilità del franco svizzero è di solito di breve durata.

Ultimi valori: